https://ukraina.ru/20260711/iskusstvennyy-intellekt-kak-pole-konkurentsii-amerikanskoy-i-kitayskoy-politicheskoy-modeli-1081361755.html

Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели

Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели - 11.07.2026 Украина.ру

Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели

На днях стало известно, что прошёл все чтения в Госдуме первый в России федеральный законопроект о поддержке технологий искусственного интеллекта (ИИ). Он критически важен для России не только в плане кибербезопасности, но и в плане безопасности всех направлений государственной деятельности - от экономики до обороноспособности.

2026-07-11T13:10

2026-07-11T13:10

2026-07-11T13:10

эксклюзив

китай

сша

россия

дональд трамп

джо байден

госдума

ии (искусственный интеллект)

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Поскольку вся экономика искусственного интеллекта (ИИ), как отдельная отрасль экономики предъявляет всё более жёсткие требования к качеству государственного управления в целом, её развитие показывает степень конкурентоспособности той или иной политико-экономической модели.В этом смысле примечательно, как решают некоторые задачи, которые предъявляет экономика ИИ, такие мировые конкуренты, как США и КНР.Китай делает ставку на государственную поддержку в создании самоподдерживающейся среды в области ИИ и электронного полупроводникового оборудования в целом, замкнутой пределами собственной территории. Речь идёт об инфраструктуре научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в разработке аппаратно-программного обеспечения ИИ. Китай стремится создать самодостаточную, хотя бы в критических звеньях, цепочку поставок при производстве соответствующей полупроводниковой электронной компонентной базы (ЭКБ).Попытки США ещё во время первого президентского срока Трампа вытеснить Китай из мировой цепочки поставок полупроводников в целом и, в частности, тех, которые необходимы для успешного внедрения качественных программ ИИ, вынудили Пекин ускорить движение к технологической независимости.В каком-то смысле, переломным стал 2019 год, когда США запретили голландской фирме АСМЛ, единственной, производящей оборудование (литографы) для создания микросхем по технологическим нормам 7 и менее нанометров (нм), экспорт этого оборудования в Китай. Данные микросхемы критически необходимы для успешной работы программ ИИ в плане быстродействия, точности и энергоэффективности.Вторую попытку притормозить Китай предприняла администрация Байдена, когда ограничила той же АСМЛ экспорт в Китай литографических станков уже предыдущего поколения. Это был ответ США на успешное освоение китайскими инженерами технологий выпуска микросхем для программ ИИ на этом, не самом передовом оборудовании.Путь, который избрал Китай трудный, сопряжён с огромными денежными затратами, но и выбора у Пекина нет, как, впрочем, нет такого выбора и у России. Для любой страны, если она не США, т.е. не лидер в области ИИ, который уже зарабатывает на мировом спросе, технологический суверенитет в целом и в области ИИ, в частности, возможен, как показывают расчёты и подтверждает практика, лишь за пределами рыночных соображений самоокупаемости, прибыли и пр. По крайне мере, на первых порах.Для Китая, как и для России цифровой суверенитет – это не про прибыль, а про безопасность и, в целом, про выживание. Но по мере создания конкурентоспособных моделей ИИ для решения разного рода задач, речь может идти и о завоевании какой-то ниши на мировом рынке.В целом, Китай пока успешно справляется с задачей обеспечения технологической независимости в отрасли ИИ и пытается перейти к следующему этапу – к конкуренции с США на мировом рынке программ ИИ.На данный момент в Китае решена критическая задача в этой области – на литографическом оборудовании предыдущего поколения китайские инженеры путём многократного усовершенствования технологического процесса добились создания микросхем по технормам 7 и 5 нм.В итоге, китайская "Хуавэй" в конце первого квартала 2026 г. начала поставки китайским производителям новых графических процессоров (ГП) "Аскенд 950PR" собственной разработки, которые по ряду показателей превосходят ГП "Н-20" от американской "Энвидиа" и выпустила под этот процессор высокоскоростную память (ВП) собственной разработки.Второй важный момент технологической гонки с США – ускоренное строительство сети взаимосвязанных вычислительных центров (центров обработки данных-ЦОД) по всему Китаю, на что будет израсходовано 295 млрд. дол. в течение следующих пяти лет.Создание единой сети ЦОДов - необходимая основа для будущего развития китайского ИИ. Соответственно, комплектоваться эти ЦОДы будут элементной базой, как минимум, на 80% закупленной у китайских же поставщиков. Это, фактически, предполагает вытеснение с китайского рынка американских "Энвидиа" и "Адвансэд МикроДевайс".Развитие конкурентоспособности Китая в области применения ИИ в качестве национальной стратегии обеспечивает централизованное государственное согласование экономической политики, быстрой мобилизации капитала и его своевременное сосредоточение в необходимых областях.США пока опережают Китай в области ИИ в основном, за счёт доступа к голландскому оборудованию, позволяющему производить наиболее передовую элементную базу, лучше приспособленную в плане энергоэффективности и быстродействия для программ ИИ.Но в целом китайские центры обработки данных (ЦОД) обходятся дешевле, чем американские, благодаря более низким затратам на рабочую силу, компоненты для оборудования и строительство, а также поощрительным мерам местных властей.Проблема американской политико-экономической модели в том, что развитие всей инфраструктуры ИИ, как самостоятельная цель уходит на второй план в условиях политической конкуренции и становится подчинённым средством в политической борьбе, особенно, в предвыборный период. Всё это усугубляется непомерными амбициями частного капитала в погоне за наживой, что искажает рыночное ценообразование.На фоне масштабных планов КНР по строительству ЦОДов, централизованно согласованных с интересами охраны окружающей среды и интересами населения, в США наблюдается растерянность в отношении путей развития инфраструктуры отрасли ИИ.Показательный момент - сейчас в конгрессе США обсуждается введение общенационального моратория на строительство ЦОДов, а это важнейшее звено в инфраструктуре ИИ. Одна из проблем - кто должен оплачивать рост колоссальных затрат на электроэнергию для работы ЦОДов и прочие расходы.Вторая проблема - обеспокоенность населения в США последствиями безудержного строительства ЦОДов для окружающей среды.В качестве некой страховки для населения, в США всё-таки приняли закон о защите налогоплательщиков, согласно которому крупные технологические компании обязались покрывать собственные расходы на электроэнергию для ЦОДов.Сторонники форсированного развития инфраструктуры ИИ пугают "китайской угрозой": "вопрос в том, будем ли мы лидерами в этой области или уступим позиции китайцам?".Часть политиков от Демпартии решили объединиться с технологическими компаниями и искать такой путь развития экономики ИИ, который бы дал конкретные выгоды американскому населению, задействованному в строительстве и обслуживании инфраструктуры ИИ в целом и ЦОДов, в частности.В плане мировой конкуренции за лидерство в области ИИ речь, в конечном счёте, идёт о конкурентоспособности политико-экономических моделей США и КНР. В условиях американских попыток затормозить технологическое развитие Китая, китайская модель позволила в относительно короткие сроки приблизиться к созданию относительно самодостаточной отрасли микроэлектронной промышленности и инфраструктуры ИИ.Признанием успеха Китая в такой конкуренции является расследование конгрессом США причины растущего распространения среди американских компаний моделей ИИ, разработанных в Китае, о котором стало известно на днях. В США опасаются, что американским компаниям и специалистам по кибербезопасности придётся выбирать между дорогими или ограниченными в использовании американскими моделями и дешёвыми, но эффективными альтернативами, разработанными в КНР.Ожидается, что итогом расследования станет выработка стратегии противодействия растущему внедрению китайских моделей ИИ в США.Секрет китайского успеха не только в ёмкости внутреннего китайского рынка, который создаёт достаточный спрос на ЭКБ и создаёт широкие возможности для обучения моделей ИИ. В целом, конкуренция в области ИИ всё отчётливее превращается в конкуренцию моделей политико-экономического устройства США и КНР, и китайская модель пока выглядит предпочтительнее.

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, китай, сша, россия, дональд трамп, джо байден, госдума, ии (искусственный интеллект)