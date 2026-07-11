https://ukraina.ru/20260711/minoborony-rf-zayavilo-o-kontrole-nad-selom-bachevsk-v-sumskoy-oblasti-novosti-spetsoperatsii-1081360218.html
Минобороны РФ заявило о контроле над селом Бачевск в Сумской области: новости спецоперации
Минобороны РФ заявило о контроле над селом Бачевск в Сумской области: новости спецоперации - 11.07.2026 Украина.ру
Минобороны РФ заявило о контроле над селом Бачевск в Сумской области: новости спецоперации
Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населённым пунктом Бачевск в Сумской области. Об этом 11 июля сообщило Минобороны РФ
2026-07-11T13:09
2026-07-11T13:09
2026-07-11T13:09
спецоперация
сво
россия
бачевск
сумская область
вооруженные силы украины
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За сутки группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Степка, Рыжевки, Могрицы, Проходов и Вольной Слободы.Другие новости к этому часу:🟥 Новые удары наносятся по целям в Одесской области.🟥 В Харькове поражено предприятие в Немишлянском районе, повреждено складское помещение.🟥 Удар нанесён по целям ВСУ в Нежине Черниговской области.🟥 Беспилотником "Герань-2 Сикер" уничтожен железнодорожный локомотив в Черниговской области и выведена из строя энергоподстанция — Минобороны РФ.Российские войска продолжают наступление, расширяя зону контроля и методично уничтожая логистическую инфраструктуру противника. Об этом – в материале ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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спецоперация, сво, россия, бачевск, сумская область, вооруженные силы украины, впк
Спецоперация, СВО, Россия, Бачевск, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВПК
Минобороны РФ заявило о контроле над селом Бачевск в Сумской области: новости спецоперации
Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населённым пунктом Бачевск в Сумской области. Об этом 11 июля сообщило Минобороны РФ
За сутки группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Степка, Рыжевки, Могрицы, Проходов и Вольной Слободы.
Другие новости к этому часу:
🟥 Новые удары наносятся по целям в Одесской области.
🟥 В Харькове поражено предприятие в Немишлянском районе, повреждено складское помещение.
🟥 Удар нанесён по целям ВСУ в Нежине Черниговской области.
🟥 Беспилотником "Герань-2 Сикер" уничтожен железнодорожный локомотив в Черниговской области и выведена из строя энергоподстанция — Минобороны РФ.
Российские войска продолжают наступление, расширяя зону контроля и методично уничтожая логистическую инфраструктуру противника. Об этом – в материале ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотников
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