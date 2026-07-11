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В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО
В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО - 11.07.2026 Украина.ру
В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО
ВС РФ наносят удары по целям ВСУ в Одессе. Об этом и других военных новостях 11 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-11T11:22
2026-07-11T11:22
2026-07-11T11:22
сво
спецоперация
одесса
евгений балицкий
таганрог
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
впк
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🟥 59-летняя женщина и 66-летний мужчина получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ в Курской области, сообщает губернатор Александр Хинштейн;🟥 О прилете по объекту инфраструктуры в Одессе сообщает городская военная администрация;🟥 Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по объектам гражданской транспортной инфраструктуры Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В результате обстрела повреждены пассажирские автобусы. По словам главы региона, пострадавших нет, поскольку в момент атаки людей в зоне поражения не было. Он также отметил, что целью стали гражданские автобусы, которые должны были выйти на маршруты для перевозки жителей;🟥 Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе Ростовской области, возникшие 10 июля в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его словам, эвакуированные жители Таганрога и Азова могут возвращаться в свои дома. Накануне сообщалось о возгораниях на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове, на территории Морского порта в Таганроге и на других объектах региона.Ранее телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о серии ударов российских войск по объектам на Украине в ночь на 11 июля. В сводку также вошли другие военные события этого дня. Подробнее в материале Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июляБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, одесса, евгений балицкий, таганрог, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, впк
СВО, Спецоперация, Одесса, Евгений Балицкий, Таганрог, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВПК
В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО
ВС РФ наносят удары по целям ВСУ в Одессе. Об этом и других военных новостях 11 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 59-летняя женщина и 66-летний мужчина получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ в Курской области, сообщает губернатор Александр Хинштейн;
🟥 О прилете по объекту инфраструктуры в Одессе сообщает городская военная администрация;
🟥 Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по объектам гражданской транспортной инфраструктуры Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В результате обстрела повреждены пассажирские автобусы.
По словам главы региона, пострадавших нет, поскольку в момент атаки людей в зоне поражения не было. Он также отметил, что целью стали гражданские автобусы, которые должны были выйти на маршруты для перевозки жителей;
🟥 Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе Ростовской области, возникшие 10 июля в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, эвакуированные жители Таганрога и Азова могут возвращаться в свои дома. Накануне сообщалось о возгораниях на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове, на территории Морского порта в Таганроге и на других объектах региона.
Ранее телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о серии ударов российских войск по объектам на Украине в ночь на 11 июля. В сводку также вошли другие военные события этого дня. Подробнее в материале Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июля
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