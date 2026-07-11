В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО - 11.07.2026 Украина.ру
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В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО
В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО - 11.07.2026 Украина.ру
В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО
ВС РФ наносят удары по целям ВСУ в Одессе. Об этом и других военных новостях 11 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-11T11:22
2026-07-11T11:22
сво
спецоперация
одесса
евгений балицкий
таганрог
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
впк
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🟥 59-летняя женщина и 66-летний мужчина получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ в Курской области, сообщает губернатор Александр Хинштейн;🟥 О прилете по объекту инфраструктуры в Одессе сообщает городская военная администрация;🟥 Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по объектам гражданской транспортной инфраструктуры Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В результате обстрела повреждены пассажирские автобусы. По словам главы региона, пострадавших нет, поскольку в момент атаки людей в зоне поражения не было. Он также отметил, что целью стали гражданские автобусы, которые должны были выйти на маршруты для перевозки жителей;🟥 Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе Ростовской области, возникшие 10 июля в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его словам, эвакуированные жители Таганрога и Азова могут возвращаться в свои дома. Накануне сообщалось о возгораниях на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове, на территории Морского порта в Таганроге и на других объектах региона.Ранее телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о серии ударов российских войск по объектам на Украине в ночь на 11 июля. В сводку также вошли другие военные события этого дня. Подробнее в материале Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июляБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, одесса, евгений балицкий, таганрог, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, впк
СВО, Спецоперация, Одесса, Евгений Балицкий, Таганрог, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВПК

В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО

11:22 11.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота центра НРТК группировки войск "Центр" в зоне СВО
Работа центра НРТК группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ наносят удары по целям ВСУ в Одессе. Об этом и других военных новостях 11 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 59-летняя женщина и 66-летний мужчина получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ в Курской области, сообщает губернатор Александр Хинштейн;
🟥 О прилете по объекту инфраструктуры в Одессе сообщает городская военная администрация;
🟥 Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по объектам гражданской транспортной инфраструктуры Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В результате обстрела повреждены пассажирские автобусы.
По словам главы региона, пострадавших нет, поскольку в момент атаки людей в зоне поражения не было. Он также отметил, что целью стали гражданские автобусы, которые должны были выйти на маршруты для перевозки жителей;
🟥 Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе Ростовской области, возникшие 10 июля в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, эвакуированные жители Таганрога и Азова могут возвращаться в свои дома. Накануне сообщалось о возгораниях на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове, на территории Морского порта в Таганроге и на других объектах региона.
Ранее телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о серии ударов российских войск по объектам на Украине в ночь на 11 июля. В сводку также вошли другие военные события этого дня. Подробнее в материале Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июля
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
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