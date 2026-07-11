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В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО

В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО - 11.07.2026 Украина.ру

В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО

ВС РФ наносят удары по целям ВСУ в Одессе. Об этом и других военных новостях 11 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-11T11:22

2026-07-11T11:22

2026-07-11T11:22

сво

спецоперация

одесса

евгений балицкий

таганрог

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впк

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🟥 59-летняя женщина и 66-летний мужчина получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ в Курской области, сообщает губернатор Александр Хинштейн;🟥 О прилете по объекту инфраструктуры в Одессе сообщает городская военная администрация;🟥 Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по объектам гражданской транспортной инфраструктуры Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В результате обстрела повреждены пассажирские автобусы. По словам главы региона, пострадавших нет, поскольку в момент атаки людей в зоне поражения не было. Он также отметил, что целью стали гражданские автобусы, которые должны были выйти на маршруты для перевозки жителей;🟥 Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе Ростовской области, возникшие 10 июля в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его словам, эвакуированные жители Таганрога и Азова могут возвращаться в свои дома. Накануне сообщалось о возгораниях на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове, на территории Морского порта в Таганроге и на других объектах региона.Ранее телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о серии ударов российских войск по объектам на Украине в ночь на 11 июля. В сводку также вошли другие военные события этого дня. Подробнее в материале Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июляБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, одесса, евгений балицкий, таганрог, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, впк