Флаг Запорожской области водрузили на вершине Эльбруса. Главное к этому часу - 11.07.2026 Украина.ру
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Флаг Запорожской области водрузили на вершине Эльбруса. Главное к этому часу
Флаг Запорожской области водрузили на вершине Эльбруса. Главное к этому часу - 11.07.2026 Украина.ру
Флаг Запорожской области водрузили на вершине Эльбруса. Главное к этому часу
Флаг Запорожской области развернули на самой высокой точке Кавказа, России и Европы – западной вершине горы Эльбрус, написал губернатор региона Евгений Балицкий. Об этом и других новостях к этому часу 11 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-11T11:50
2026-07-11T11:50
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На высоту 5642 метра в составе туристической группы флаг доставил специалист Минцифры Запорожской области Вадим Мигуля, который посвятил свой отпуск восхождению на спящий стратовулкан, сообщает губернатор Балицкий."Испытываешь чувство гордости за то, что наши запорожцы покоряют высоты, всегда помнят о родной земле и посвящают свои достижения нашей области", - написал он.Другие новости к этому часу:🟦 Правительство РФ выделило более 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе.Крым получит порядка 3,7 млрд рублей, Севастополь — 584,5 млн рублей. Уточняется, что средства предусмотрены на разовую выплату сотрудникам компаний, работающих в сфере туризма;🟦 Павел Дуров сравнил Евросоюз с "банановыми республиками"."Когда-то типичные для банановых республик, такие трюки теперь используются ЕС для принятия законов о слежке", — так сооснователь Telegram прокомментировал публикацию пользователя о принятом ЕС законе, разрешающем сканировать частную переписку пользователей;🟦 Не менее 35 человек пострадали на Тайване из-за тайфуна "Бави", сообщает портал Focus Taiwan.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, запорожская область, евгений балицкий, ес, украина.ру, telegram, павел дуров, россия, крым
Новости, Запорожская область, Евгений Балицкий, ЕС, Украина.ру, Telegram, Павел Дуров, Россия, Крым

Флаг Запорожской области водрузили на вершине Эльбруса. Главное к этому часу

11:50 11.07.2026
 
© Фото : Телеграм-канал "Евгений Балицкий"Флаг Запорожской области
Флаг Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Телеграм-канал "Евгений Балицкий"
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Флаг Запорожской области развернули на самой высокой точке Кавказа, России и Европы – западной вершине горы Эльбрус, написал губернатор региона Евгений Балицкий. Об этом и других новостях к этому часу 11 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
На высоту 5642 метра в составе туристической группы флаг доставил специалист Минцифры Запорожской области Вадим Мигуля, который посвятил свой отпуск восхождению на спящий стратовулкан, сообщает губернатор Балицкий.
"Испытываешь чувство гордости за то, что наши запорожцы покоряют высоты, всегда помнят о родной земле и посвящают свои достижения нашей области", - написал он.
Другие новости к этому часу:
🟦 Правительство РФ выделило более 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе.
Крым получит порядка 3,7 млрд рублей, Севастополь — 584,5 млн рублей. Уточняется, что средства предусмотрены на разовую выплату сотрудникам компаний, работающих в сфере туризма;
🟦 Павел Дуров сравнил Евросоюз с "банановыми республиками".
"Когда-то типичные для банановых республик, такие трюки теперь используются ЕС для принятия законов о слежке", — так сооснователь Telegram прокомментировал публикацию пользователя о принятом ЕС законе, разрешающем сканировать частную переписку пользователей;
🟦 Не менее 35 человек пострадали на Тайване из-за тайфуна "Бави", сообщает портал Focus Taiwan.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
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