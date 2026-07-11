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Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае покушения на него

Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае покушения на него - 11.07.2026 Украина.ру

Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае покушения на него

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что тысяча ракет уже приведена в режим боеготовности и наведена на Иран на случай, если его попытаются убить

2026-07-11T10:37

2026-07-11T10:37

2026-07-11T10:37

новости

иран

дональд трамп

биньямин нетаньяху

израиль

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Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес Ирана. В соцсети Truth Social он написал, что тысяча ракет уже нацелена на Исламскую Республику, а в случае покушения на него будут задействованы ещё тысячи."Тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Исламскую Республику Иран, еще тысячи последуют за ними, если иранское правительство приведет свою угрозу, озвученную во многих уголках Земли, в действие — убить или попытаться убить действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае меня", — написал Трамп.Он также заявил, что американским военным уже отдан приказ, и они готовы полностью уничтожить Иран. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Израиль поделился с США разведданными о возможных планах иранцев совершить покушение на американского лидера. В марте посол Ирана в России Казем Джалали опровергал такие заявления.Ранее Трамп также отметил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%, и он является "целью номер один" для Ирана. На этом фоне, по его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о встрече с ним в Белом доме. Подробнее в материале WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства ТрампаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, сша, украина.ру