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Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае покушения на него
Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае покушения на него - 11.07.2026 Украина.ру
Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае покушения на него
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что тысяча ракет уже приведена в режим боеготовности и наведена на Иран на случай, если его попытаются убить
2026-07-11T10:37
2026-07-11T10:37
2026-07-11T10:37
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Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес Ирана. В соцсети Truth Social он написал, что тысяча ракет уже нацелена на Исламскую Республику, а в случае покушения на него будут задействованы ещё тысячи."Тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Исламскую Республику Иран, еще тысячи последуют за ними, если иранское правительство приведет свою угрозу, озвученную во многих уголках Земли, в действие — убить или попытаться убить действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае меня", — написал Трамп.Он также заявил, что американским военным уже отдан приказ, и они готовы полностью уничтожить Иран. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Израиль поделился с США разведданными о возможных планах иранцев совершить покушение на американского лидера. В марте посол Ирана в России Казем Джалали опровергал такие заявления.Ранее Трамп также отметил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%, и он является "целью номер один" для Ирана. На этом фоне, по его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о встрече с ним в Белом доме. Подробнее в материале WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства ТрампаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, сша, украина.ру
Новости, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Израиль, США, Украина.ру
Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае покушения на него
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что тысяча ракет уже приведена в режим боеготовности и наведена на Иран на случай, если его попытаются убить
Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес Ирана. В соцсети Truth Social он написал, что тысяча ракет уже нацелена на Исламскую Республику, а в случае покушения на него будут задействованы ещё тысячи.
"Тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Исламскую Республику Иран, еще тысячи последуют за ними, если иранское правительство приведет свою угрозу, озвученную во многих уголках Земли, в действие — убить или попытаться убить действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае меня", — написал Трамп.
Он также заявил, что американским военным уже отдан приказ, и они готовы полностью уничтожить Иран. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Израиль поделился с США разведданными о возможных планах иранцев совершить покушение на американского лидера. В марте посол Ирана в России Казем Джалали опровергал такие заявления.
Ранее Трамп также отметил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%, и он является "целью номер один" для Ирана. На этом фоне, по его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о встрече с ним в Белом доме. Подробнее в материале WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа
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