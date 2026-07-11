https://ukraina.ru/20260711/trevoga-v-kieve-uzhe-posle-prilta-vs-rf-sokratili-podltnoe-vremya-raket-do-trkh-minut-1081363128.html

Тревога в Киеве уже после прилёта: ВС РФ сократили подлётное время ракет до трёх минут

Тревога в Киеве уже после прилёта: ВС РФ сократили подлётное время ракет до трёх минут - 11.07.2026 Украина.ру

Тревога в Киеве уже после прилёта: ВС РФ сократили подлётное время ракет до трёх минут

В Киеве воздушная тревога теперь звучит уже после прилётов — российские войска разместили пусковые установки в Брянской области, и баллистика долетает до столицы менее чем за три минуты. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук

2026-07-11T14:10

2026-07-11T14:10

2026-07-11T14:11

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спецоперация

киев

россия

брянская область

украина.ру

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Украинские военные констатируют изменение ситуации с воздушными тревогами в Киеве. Как заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, российские войска разместили пусковые установки в Брянской области, что позволило сократить подлётное время баллистических ракет до столицы до менее чем трёх минут."Новые реалии: российская баллистика долетает до Киева менее чем за три минуты. Тревогу объявляют уже после прилёта", — отметил Братчук.По словам военных экспертов, украинская сторона практически не пытается сбивать "Искандеры" из-за нехватки ракет к комплексам Patriot. Наблюдатели отмечают, что в последний раз противоракеты отражали атаку девять дней назад. Российские войска продолжают наступление, расширяя зону контроля и методично уничтожая логистическую инфраструктуру противника. Об этом – в материале ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, киев, россия, брянская область, украина.ру