Тревога в Киеве уже после прилёта: ВС РФ сократили подлётное время ракет до трёх минут - 11.07.2026 Украина.ру
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Тревога в Киеве уже после прилёта: ВС РФ сократили подлётное время ракет до трёх минут
Тревога в Киеве уже после прилёта: ВС РФ сократили подлётное время ракет до трёх минут - 11.07.2026 Украина.ру
Тревога в Киеве уже после прилёта: ВС РФ сократили подлётное время ракет до трёх минут
В Киеве воздушная тревога теперь звучит уже после прилётов — российские войска разместили пусковые установки в Брянской области, и баллистика долетает до столицы менее чем за три минуты. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук
2026-07-11T14:10
2026-07-11T14:11
сво
спецоперация
киев
россия
брянская область
украина.ру
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Украинские военные констатируют изменение ситуации с воздушными тревогами в Киеве. Как заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, российские войска разместили пусковые установки в Брянской области, что позволило сократить подлётное время баллистических ракет до столицы до менее чем трёх минут."Новые реалии: российская баллистика долетает до Киева менее чем за три минуты. Тревогу объявляют уже после прилёта", — отметил Братчук.По словам военных экспертов, украинская сторона практически не пытается сбивать "Искандеры" из-за нехватки ракет к комплексам Patriot. Наблюдатели отмечают, что в последний раз противоракеты отражали атаку девять дней назад. Российские войска продолжают наступление, расширяя зону контроля и методично уничтожая логистическую инфраструктуру противника. Об этом – в материале ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, киев, россия, брянская область, украина.ру
СВО, Спецоперация, Киев, Россия, Брянская область, Украина.ру

Тревога в Киеве уже после прилёта: ВС РФ сократили подлётное время ракет до трёх минут

14:10 11.07.2026 (обновлено: 14:11 11.07.2026)
 
© REUTERS / Vladyslav Sodel
- РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
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В Киеве воздушная тревога теперь звучит уже после прилётов — российские войска разместили пусковые установки в Брянской области, и баллистика долетает до столицы менее чем за три минуты. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук
Украинские военные констатируют изменение ситуации с воздушными тревогами в Киеве. Как заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, российские войска разместили пусковые установки в Брянской области, что позволило сократить подлётное время баллистических ракет до столицы до менее чем трёх минут.
"Новые реалии: российская баллистика долетает до Киева менее чем за три минуты. Тревогу объявляют уже после прилёта", — отметил Братчук.
По словам военных экспертов, украинская сторона практически не пытается сбивать "Искандеры" из-за нехватки ракет к комплексам Patriot. Наблюдатели отмечают, что в последний раз противоракеты отражали атаку девять дней назад.
Российские войска продолжают наступление, расширяя зону контроля и методично уничтожая логистическую инфраструктуру противника. Об этом – в материале ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотников
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июля
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