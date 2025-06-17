Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения - 17.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250617/bolshe-dobra-dlya-ssha-amerikantsy-pristupili-k-razrabotke-pervogo-ukrainskogo-mestorozhdeniya-1063954300.html
Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения
Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения - 17.06.2025 Украина.ру
Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения
Киев приступил к реализации минеральных договоренностей с Вашингтоном, одобрив разработку крупного месторождения лития. Речь идет об объекте "Добра" в Кировоградской области. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT)
2025-06-17T13:16
2025-06-17T13:16
эксклюзив
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
юрий луценко
украина.ру
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/11/1063954131_0:67:800:517_1920x0_80_0_0_cdd4aff42a945b0956207d311dbad50a.jpg.webp
"В понедельник Украина одобрила первые шаги, разрешив частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. &lt;…&gt; Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития "Добра" в центральной части страны", - говорится в материале издания со ссылкой на информацию, полученную от двух украинских чиновников.В статье NYT также отмечается, что потенциальным участником тендера могут выступать частично принадлежащая правительству США энергетическая компания TechMet и близкий к американскому президенту Дональду Трампу миллиардер Рональд Лаудер. При этом журналисты NYT оговорились, что указанные выгодоприобретатели призывали украинские власти открыть доступ к месторождению "Добра" еще в 2023 году.Американский президент Дональд Трамп несколько раз пытался вынудить Владимира Зеленского подписать ресурсную сделку, мотивируя это тем, что Вашингтон и так слишком сильно потратился, накачивая ВСУ вооружением, и помощь может быть пролонгирована только в обмен на плату "натурой". Главарь киевского режима дважды отказывался заключать с США сделку по ресурсам, однако Зеленского записали на повторные "процедуры", после чего он все же согласился.В конце апреля США и Украина подписали сделку о природных ресурсах, находящихся на территории последней. Трамп, озвучивая этот факт, отметил, что это хоть и призрачный, но шанс вернуть часть инвестиций, вброшенных Вашингтоном в Киев.Соглашение подразумевало создание общего инвестфонда, куда Киев будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. При этом США свою часть взноса в фонд могут осуществлять путем передачи украинской стороне новых вооружений.Украинское издание "Страна.ua" еще в начале мая обратило внимание на то, что в тексте соглашения содержатся четкие обязательства о взносах в Фонд со стороны Украины, но нет упоминаний конкретных обязательств о взносах со стороны США, как и обязательств Вашингтона по продолжению военной помощи ВСУ.И если западная пресса, вроде американского издания The New York Times, усомнилась в пользе соглашения для США, так как доподлинно неизвестно, имеются ли на территории Украины дорогостоящие полезные ископаемые, то большинство украинских и российских экспертов склоняются к тому, что Зеленский попросту продал свою страну. Такого мнения, в частности, придерживается экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.Автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил, что "теперь огрызок Украины находится в шаге от превращения в аналог индийских полуколоний времен Британского владычества": Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной.Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко и вовсе счел сделку сигналом о сговоре по разделу страны, а бывший премьер Украины Николай Азаров добавил, что "такого даже в Африке сейчас нет", и это соглашение - колоссальное унижение украинского народа: Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"."Все, Украины больше нет. Какой-нибудь упорото-нарваный патриот еще может пробежать по Крещатику в Киеве или даже по Бродвею в Нью-Йорке, чтобы где-нибудь дурным, как водится, но громким голосом "прощэнэвмэрлыть", то есть исполнить и так полупохоронный украинский гимн, но это все. Делать он это будет с голым задом, гордо воткнутым туда гербом и желто-синим флагом с портретом наци-недофюрера Владимира Зеленского в дрожащих руках – это все, что осталось расово правильному бегуну от страны", - резюмировал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своей статье Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке.Пока конкретную стоимость Украины, указанную в "минеральном" соглашении никто не называл. Однако совсем скоро это тайное станет явным, уверен автор издания Украина.ру Иван Лизан. Ведь "украинские депутаты молчать не умеют и непременно проговорятся."Станет известен и размер фонда, и порядок его формирования, и особенности управления им. Зрада (измена) непременно будет. Весь вопрос в том, насколько громкой. Но в качестве поощрения Трамп разрешил Украине покупать в США оружие на рыночных условиях: до середины августа Зеленскому можно воевать до последнего украинца, как ему и хотелось. И это важнейших компонент сделки: ради сохранения своей власти не жалко ни украинцев, ни минералов в ее недрах", - констатировал Лизан в материале Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке".Другие события дня: Почему сбежал Трамп, на какой рекорд претендуют ВС РФ и что творится на Ближнем Востоке.
https://ukraina.ru/20250512/seans-dressury-zakonchen-vydrin-rasskazal-chem-resursnaya-sdelka-ukrainy-i-ssha-napominaet-sadomazo-1063062495.html
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/11/1063954131_92:0:800:531_1920x0_80_0_0_cbcc061519a9373d280b133ebb27c234.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, юрий луценко, украина.ру, рада, верховная рада, сделка, ресурсы
Эксклюзив, Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Луценко, Украина.ру, Рада, Верховная Рада, сделка, ресурсы

Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения

13:16 17.06.2025
 
© europeanlithium.com
© europeanlithium.com
Читать в
ДзенTelegram
Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Киев приступил к реализации минеральных договоренностей с Вашингтоном, одобрив разработку крупного месторождения лития. Речь идет об объекте "Добра" в Кировоградской области. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT)
"В понедельник Украина одобрила первые шаги, разрешив частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. <…> Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития "Добра" в центральной части страны", - говорится в материале издания со ссылкой на информацию, полученную от двух украинских чиновников.
В статье NYT также отмечается, что потенциальным участником тендера могут выступать частично принадлежащая правительству США энергетическая компания TechMet и близкий к американскому президенту Дональду Трампу миллиардер Рональд Лаудер. При этом журналисты NYT оговорились, что указанные выгодоприобретатели призывали украинские власти открыть доступ к месторождению "Добра" еще в 2023 году.
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
12 мая, 20:00
"Сеанс дрессуры закончен": Выдрин рассказал, чем ресурсная сделка Украины и США напоминает "садомазо"После подписания "сделки" с Украиной США не планируют добывать реальные ресурсы, а надеются завести на фондовый рынок виртуальные активы. Нет в этой "сделке" и привычной для нас политологической составляющей. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Американский президент Дональд Трамп несколько раз пытался вынудить Владимира Зеленского подписать ресурсную сделку, мотивируя это тем, что Вашингтон и так слишком сильно потратился, накачивая ВСУ вооружением, и помощь может быть пролонгирована только в обмен на плату "натурой". Главарь киевского режима дважды отказывался заключать с США сделку по ресурсам, однако Зеленского записали на повторные "процедуры", после чего он все же согласился.
В конце апреля США и Украина подписали сделку о природных ресурсах, находящихся на территории последней. Трамп, озвучивая этот факт, отметил, что это хоть и призрачный, но шанс вернуть часть инвестиций, вброшенных Вашингтоном в Киев.
Соглашение подразумевало создание общего инвестфонда, куда Киев будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. При этом США свою часть взноса в фонд могут осуществлять путем передачи украинской стороне новых вооружений.
Украинское издание "Страна.ua" еще в начале мая обратило внимание на то, что в тексте соглашения содержатся четкие обязательства о взносах в Фонд со стороны Украины, но нет упоминаний конкретных обязательств о взносах со стороны США, как и обязательств Вашингтона по продолжению военной помощи ВСУ.
И если западная пресса, вроде американского издания The New York Times, усомнилась в пользе соглашения для США, так как доподлинно неизвестно, имеются ли на территории Украины дорогостоящие полезные ископаемые, то большинство украинских и российских экспертов склоняются к тому, что Зеленский попросту продал свою страну. Такого мнения, в частности, придерживается экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.
Автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил, что "теперь огрызок Украины находится в шаге от превращения в аналог индийских полуколоний времен Британского владычества": Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко и вовсе счел сделку сигналом о сговоре по разделу страны, а бывший премьер Украины Николай Азаров добавил, что "такого даже в Африке сейчас нет", и это соглашение - колоссальное унижение украинского народа: Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки".
"Все, Украины больше нет. Какой-нибудь упорото-нарваный патриот еще может пробежать по Крещатику в Киеве или даже по Бродвею в Нью-Йорке, чтобы где-нибудь дурным, как водится, но громким голосом "прощэнэвмэрлыть", то есть исполнить и так полупохоронный украинский гимн, но это все. Делать он это будет с голым задом, гордо воткнутым туда гербом и желто-синим флагом с портретом наци-недофюрера Владимира Зеленского в дрожащих руках – это все, что осталось расово правильному бегуну от страны", - резюмировал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своей статье Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке.
Пока конкретную стоимость Украины, указанную в "минеральном" соглашении никто не называл. Однако совсем скоро это тайное станет явным, уверен автор издания Украина.ру Иван Лизан. Ведь "украинские депутаты молчать не умеют и непременно проговорятся.
"Станет известен и размер фонда, и порядок его формирования, и особенности управления им. Зрада (измена) непременно будет. Весь вопрос в том, насколько громкой. Но в качестве поощрения Трамп разрешил Украине покупать в США оружие на рыночных условиях: до середины августа Зеленскому можно воевать до последнего украинца, как ему и хотелось. И это важнейших компонент сделки: ради сохранения своей власти не жалко ни украинцев, ни минералов в ее недрах", - констатировал Лизан в материале Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке".
Другие события дня: Почему сбежал Трамп, на какой рекорд претендуют ВС РФ и что творится на Ближнем Востоке.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивНовостиУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийЮрий ЛуценкоУкраина.руРадаВерховная Радасделкаресурсы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:59"Первая молитва на украинском языке": нацисты избили священников УПЦ при попытке захватить собор
17:54Обстрел ВСУ не помешал жителю Донецка отметить день рождения
17:51СМИ сообщают о заходе ВС РФ в центр Серебрянки. Почему это сейчас важно
17:39В Польше продолжается кампания по ликвидации украинских флагов - видео
17:31Песков: Москва готова стать посредником в конфликте между Ираном и Израилем, но есть оговорка
17:27Главные новости к этому часу
17:21Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну
17:16Выдержит ли Израиль затяжную войну? Кирпичёнок об эпохе стратегического терроризма и помощи Ирану
17:16По Тегерану вновь наносятся удары: Израиль заявил, что не будет разговаривать с Ираном
17:07Украинские ресурсы опубликовали схему пролета ракет и "Гераней" к целям ВСУ этой ночью
16:51"К сожалению, это только начало. Нас ждет ужасная кровавая осень.
16:36"Меня похищали и пытали". Америку охватила эпидемия уличной проституции
16:29Полковник Геннадий Алехин: Украина перебрасывает силы под Сумы, оголяя Северск и Новопавловку
16:28"Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"?
16:23Эстония пригрозила России войной — СМИ
16:00Восстание Степана Разина: "За нашу и вашу свободу"
15:22Россиянка умерла через полчаса после получения похоронки на сына с СВО
15:22"Окончательно решить проблему" — Царев нашел тревожную параллель между Израилем и Третьим рейхом
15:20Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров"
15:07Парламент России принял закон об уголовной ответственности за дропперство
Лента новостейМолния