https://ukraina.ru/20250617/bolshe-dobra-dlya-ssha-amerikantsy-pristupili-k-razrabotke-pervogo-ukrainskogo-mestorozhdeniya-1063954300.html

Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения

Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения - 17.06.2025 Украина.ру

Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения

Киев приступил к реализации минеральных договоренностей с Вашингтоном, одобрив разработку крупного месторождения лития. Речь идет об объекте "Добра" в Кировоградской области. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT)

2025-06-17T13:16

2025-06-17T13:16

2025-06-17T13:16

эксклюзив

новости

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

юрий луценко

украина.ру

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/11/1063954131_0:67:800:517_1920x0_80_0_0_cdd4aff42a945b0956207d311dbad50a.jpg.webp

"В понедельник Украина одобрила первые шаги, разрешив частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. <…> Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития "Добра" в центральной части страны", - говорится в материале издания со ссылкой на информацию, полученную от двух украинских чиновников.В статье NYT также отмечается, что потенциальным участником тендера могут выступать частично принадлежащая правительству США энергетическая компания TechMet и близкий к американскому президенту Дональду Трампу миллиардер Рональд Лаудер. При этом журналисты NYT оговорились, что указанные выгодоприобретатели призывали украинские власти открыть доступ к месторождению "Добра" еще в 2023 году.Американский президент Дональд Трамп несколько раз пытался вынудить Владимира Зеленского подписать ресурсную сделку, мотивируя это тем, что Вашингтон и так слишком сильно потратился, накачивая ВСУ вооружением, и помощь может быть пролонгирована только в обмен на плату "натурой". Главарь киевского режима дважды отказывался заключать с США сделку по ресурсам, однако Зеленского записали на повторные "процедуры", после чего он все же согласился.В конце апреля США и Украина подписали сделку о природных ресурсах, находящихся на территории последней. Трамп, озвучивая этот факт, отметил, что это хоть и призрачный, но шанс вернуть часть инвестиций, вброшенных Вашингтоном в Киев.Соглашение подразумевало создание общего инвестфонда, куда Киев будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. При этом США свою часть взноса в фонд могут осуществлять путем передачи украинской стороне новых вооружений.Украинское издание "Страна.ua" еще в начале мая обратило внимание на то, что в тексте соглашения содержатся четкие обязательства о взносах в Фонд со стороны Украины, но нет упоминаний конкретных обязательств о взносах со стороны США, как и обязательств Вашингтона по продолжению военной помощи ВСУ.И если западная пресса, вроде американского издания The New York Times, усомнилась в пользе соглашения для США, так как доподлинно неизвестно, имеются ли на территории Украины дорогостоящие полезные ископаемые, то большинство украинских и российских экспертов склоняются к тому, что Зеленский попросту продал свою страну. Такого мнения, в частности, придерживается экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.Автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил, что "теперь огрызок Украины находится в шаге от превращения в аналог индийских полуколоний времен Британского владычества": Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной.Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко и вовсе счел сделку сигналом о сговоре по разделу страны, а бывший премьер Украины Николай Азаров добавил, что "такого даже в Африке сейчас нет", и это соглашение - колоссальное унижение украинского народа: Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"."Все, Украины больше нет. Какой-нибудь упорото-нарваный патриот еще может пробежать по Крещатику в Киеве или даже по Бродвею в Нью-Йорке, чтобы где-нибудь дурным, как водится, но громким голосом "прощэнэвмэрлыть", то есть исполнить и так полупохоронный украинский гимн, но это все. Делать он это будет с голым задом, гордо воткнутым туда гербом и желто-синим флагом с портретом наци-недофюрера Владимира Зеленского в дрожащих руках – это все, что осталось расово правильному бегуну от страны", - резюмировал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своей статье Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке.Пока конкретную стоимость Украины, указанную в "минеральном" соглашении никто не называл. Однако совсем скоро это тайное станет явным, уверен автор издания Украина.ру Иван Лизан. Ведь "украинские депутаты молчать не умеют и непременно проговорятся."Станет известен и размер фонда, и порядок его формирования, и особенности управления им. Зрада (измена) непременно будет. Весь вопрос в том, насколько громкой. Но в качестве поощрения Трамп разрешил Украине покупать в США оружие на рыночных условиях: до середины августа Зеленскому можно воевать до последнего украинца, как ему и хотелось. И это важнейших компонент сделки: ради сохранения своей власти не жалко ни украинцев, ни минералов в ее недрах", - констатировал Лизан в материале Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке".Другие события дня: Почему сбежал Трамп, на какой рекорд претендуют ВС РФ и что творится на Ближнем Востоке.

https://ukraina.ru/20250512/seans-dressury-zakonchen-vydrin-rasskazal-chem-resursnaya-sdelka-ukrainy-i-ssha-napominaet-sadomazo-1063062495.html

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Марина Полякова

Марина Полякова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

эксклюзив, новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, юрий луценко, украина.ру, рада, верховная рада, сделка, ресурсы