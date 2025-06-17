Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения
© europeanlithium.com
© europeanlithium.com
Киев приступил к реализации минеральных договоренностей с Вашингтоном, одобрив разработку крупного месторождения лития. Речь идет об объекте "Добра" в Кировоградской области. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT)
"В понедельник Украина одобрила первые шаги, разрешив частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. <…> Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития "Добра" в центральной части страны", - говорится в материале издания со ссылкой на информацию, полученную от двух украинских чиновников.
В статье NYT также отмечается, что потенциальным участником тендера могут выступать частично принадлежащая правительству США энергетическая компания TechMet и близкий к американскому президенту Дональду Трампу миллиардер Рональд Лаудер. При этом журналисты NYT оговорились, что указанные выгодоприобретатели призывали украинские власти открыть доступ к месторождению "Добра" еще в 2023 году.
12 мая, 20:00"Сеанс дрессуры закончен": Выдрин рассказал, чем ресурсная сделка Украины и США напоминает "садомазо"После подписания "сделки" с Украиной США не планируют добывать реальные ресурсы, а надеются завести на фондовый рынок виртуальные активы. Нет в этой "сделке" и привычной для нас политологической составляющей. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Американский президент Дональд Трамп несколько раз пытался вынудить Владимира Зеленского подписать ресурсную сделку, мотивируя это тем, что Вашингтон и так слишком сильно потратился, накачивая ВСУ вооружением, и помощь может быть пролонгирована только в обмен на плату "натурой". Главарь киевского режима дважды отказывался заключать с США сделку по ресурсам, однако Зеленского записали на повторные "процедуры", после чего он все же согласился.
Соглашение подразумевало создание общего инвестфонда, куда Киев будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. При этом США свою часть взноса в фонд могут осуществлять путем передачи украинской стороне новых вооружений.
Украинское издание "Страна.ua" еще в начале мая обратило внимание на то, что в тексте соглашения содержатся четкие обязательства о взносах в Фонд со стороны Украины, но нет упоминаний конкретных обязательств о взносах со стороны США, как и обязательств Вашингтона по продолжению военной помощи ВСУ.
И если западная пресса, вроде американского издания The New York Times, усомнилась в пользе соглашения для США, так как доподлинно неизвестно, имеются ли на территории Украины дорогостоящие полезные ископаемые, то большинство украинских и российских экспертов склоняются к тому, что Зеленский попросту продал свою страну. Такого мнения, в частности, придерживается экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.
Автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил, что "теперь огрызок Украины находится в шаге от превращения в аналог индийских полуколоний времен Британского владычества": Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко и вовсе счел сделку сигналом о сговоре по разделу страны, а бывший премьер Украины Николай Азаров добавил, что "такого даже в Африке сейчас нет", и это соглашение - колоссальное унижение украинского народа: Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки".
"Все, Украины больше нет. Какой-нибудь упорото-нарваный патриот еще может пробежать по Крещатику в Киеве или даже по Бродвею в Нью-Йорке, чтобы где-нибудь дурным, как водится, но громким голосом "прощэнэвмэрлыть", то есть исполнить и так полупохоронный украинский гимн, но это все. Делать он это будет с голым задом, гордо воткнутым туда гербом и желто-синим флагом с портретом наци-недофюрера Владимира Зеленского в дрожащих руках – это все, что осталось расово правильному бегуну от страны", - резюмировал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своей статье Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке.
Пока конкретную стоимость Украины, указанную в "минеральном" соглашении никто не называл. Однако совсем скоро это тайное станет явным, уверен автор издания Украина.ру Иван Лизан. Ведь "украинские депутаты молчать не умеют и непременно проговорятся.
"Станет известен и размер фонда, и порядок его формирования, и особенности управления им. Зрада (измена) непременно будет. Весь вопрос в том, насколько громкой. Но в качестве поощрения Трамп разрешил Украине покупать в США оружие на рыночных условиях: до середины августа Зеленскому можно воевать до последнего украинца, как ему и хотелось. И это важнейших компонент сделки: ради сохранения своей власти не жалко ни украинцев, ни минералов в ее недрах", - констатировал Лизан в материале Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке".
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