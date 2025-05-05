Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки" - 05.05.2025 Украина.ру
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Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"
Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки" - 05.05.2025 Украина.ру
Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"
Подписание ресурсной сделки между киевским режимом и Вашингтоном - колоссальное унижение украинского народа. И подпись нелегитимного Владимира Зеленского не имеет никакого юридического статуса на этом документе. Такое заявление в в эфире телеканала "Россия 24" сделал экс-премьер Украины Николай Азаров
2025-05-05T12:49
2025-05-05T12:55
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
николай азаров
верховная рада
россия 24
рада
сделка
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В среду, 30 апреля, США и Украина подписали сделку о природных ресурсах, находящихся на территории последней. Текст документа так и не был опубликован, несмотря на возмущение из Киева, однако известно, что в подписанном соглашении не значатся гарантии безопасности для Киева."Сегодня мы заключили сделку, по которой, теоретически, мы получим гораздо больше, чем эти 350 миллиардов. Я просто хотел защитить наши интересы. Я не хотел снова оказаться в глупом положении", - сказал в тот день Трамп, подчеркнув, что Вашингтон должен каким-то способом вернуть часть своих инвестиций в Украину.Соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что парламент страны планирует сделать это 8 мая.Комментируя факт заключения сделки, американское издание The New York Times написало, что на территории Украины имеются месторождения более 20 важнейших полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в несколько триллионов долларов. Однако, отметили авторы материала, добыча полезных ископаемых может столкнуться с трудностям в том числе и потому, что карты важнейших месторождений не обновлялись со времен СССР.Издание также отметило, что сегодня Украина зарабатывает около миллиарда долларов в год на налогах на добычу полезных ископаемых, а власти США ожидали получить от соглашения сотни миллиардов.Мировая реакция на заключение "минеральной сделки" оказалась неоднозначной. Так, ирландский журналист Чей Боуз выразил уверенность, что Зеленский обманул США, ведь на Украине нет доступных редкоземельных металлов. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х"На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть, согласно данным геологической службы США. Добыча тех ископаемых, что у них есть, обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости. Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу", - подчеркнул журналист.Похожее мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экономист Алексей Зубец. Он отметил, что президента США Дональда Трампа по сути "послали с его хотелками"."Сделали это хитрым способом. Украинская сторона наняла американских юристов для подготовки этого соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент может в Киеве стучать кулаком по столу, а в Нью-Йорке ему быстро объяснят, где он неправ", - сказал Зубец, подчеркнув, что сегодня количество людей, которые хотят получить что-то после войны, меньше тех, кто хотят получать что-то в процессе войны, поэтому "уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его подпитывают демократы".Полный текст интервью: "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины".Профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов в интервью изданию Украина.ру добавил, что сделка по недрам - это попытка Киева обеспечить свою безопасность через участие США в совместном бизнесе.При этом расчет строится на том, что, если российские войска продолжат наступление в тех районах, где реализуется сделка и которые потенциально могут стать полем боя, Россия столкнется уже с США.Полный текст интервью: Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса.Однако большинство экспертов сходятся в том, что эта сделка для Киева всё же зрада, а не перемога. Так, автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил, что "теперь огрызок Украины находится в шаге от превращения в аналог индийских полуколоний времен Британского владычества", а для США теперь открыта прямая дорога к финальному этапу переговоров с Россией, и подготовке встречи лидеров государств."Американцы, несомненно, считают, что они усилили свои позиции, и что у них "хорошая карта на руках", отметил Павлив в материале Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной.Другие новости дня: Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США.
https://ukraina.ru/20250501/my-zaklyuchili-sdelku-tramp-podtverdil-zaklyuchenie-soglasheniya-po-poleznym-iskopaemym-s-ukrainoy-1062888153.html
https://ukraina.ru/20250503/vs-taynoe-stanet-yavnym-neudobnye-voprosy-po-mineralnoy-sdelke-1062905723.html
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украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, николай азаров, верховная рада, россия 24, рада, сделка
Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Николай Азаров, Верховная Рада, Россия 24, Рада, сделка

Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"

12:49 05.05.2025 (обновлено: 12:55 05.05.2025)
 
© Телеграм @NikolayAzarovНиколай Азаров
Николай Азаров
© Телеграм @NikolayAzarov
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Подписание ресурсной сделки между киевским режимом и Вашингтоном - колоссальное унижение украинского народа. И подпись нелегитимного Владимира Зеленского не имеет никакого юридического статуса на этом документе. Такое заявление в в эфире телеканала "Россия 24" сделал экс-премьер Украины Николай Азаров
"Они (киевские власти. - Ред.) уже добились какой-то призрачной, иллюзорной информационной победы, но с точки зрения народа Украины это - колоссальнейшее унижение. Такого даже в Африке сейчас нет. <...> Когда [президент США Дональд] Трамп подписывает каике-то сделки, он должен осознавать, что подпись так называемой украинской стороны не стоит той бумаги, на которой эта подпись стоит", - сказал Азаров, добавив, что режим Зеленского нелегитимен, и подписание сделки лишь продлевает агонию властей в Киеве.
В среду, 30 апреля, США и Украина подписали сделку о природных ресурсах, находящихся на территории последней. Текст документа так и не был опубликован, несмотря на возмущение из Киева, однако известно, что в подписанном соглашении не значатся гарантии безопасности для Киева.
"Сегодня мы заключили сделку, по которой, теоретически, мы получим гораздо больше, чем эти 350 миллиардов. Я просто хотел защитить наши интересы. Я не хотел снова оказаться в глупом положении", - сказал в тот день Трамп, подчеркнув, что Вашингтон должен каким-то способом вернуть часть своих инвестиций в Украину.
Соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что парламент страны планирует сделать это 8 мая.
1 мая, 10:42
"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с УкраинойСделка по полезным ископаемым позволит США вернуть часть помощи, которую они оказали Украине. Так американский президент Дональд Трамп прокомментировал заключение сделки по полезным ископаемым
Комментируя факт заключения сделки, американское издание The New York Times написало, что на территории Украины имеются месторождения более 20 важнейших полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в несколько триллионов долларов. Однако, отметили авторы материала, добыча полезных ископаемых может столкнуться с трудностям в том числе и потому, что карты важнейших месторождений не обновлялись со времен СССР.
Издание также отметило, что сегодня Украина зарабатывает около миллиарда долларов в год на налогах на добычу полезных ископаемых, а власти США ожидали получить от соглашения сотни миллиардов.
Сгенерировано нейросетью
3 мая, 13:10
Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке"У великого советского детского писателя Виктора Драгунского есть замечательный рассказ о Дениске, о котором не могло не знать поколение 1970-х, к которым принадлежит Владимир Зеленский.
Мировая реакция на заключение "минеральной сделки" оказалась неоднозначной. Так, ирландский журналист Чей Боуз выразил уверенность, что Зеленский обманул США, ведь на Украине нет доступных редкоземельных металлов. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х
"На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть, согласно данным геологической службы США. Добыча тех ископаемых, что у них есть, обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости. Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу", - подчеркнул журналист.
1 мая, 16:14
"Это афера": на Западе раскрыли, что Зеленский на самом деле продал СШАСделкой по природным ресурсам Владимир Зеленский обманул США, на Украине нет доступных редкоземельных металлов. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х
Похожее мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экономист Алексей Зубец. Он отметил, что президента США Дональда Трампа по сути "послали с его хотелками".
"Сделали это хитрым способом. Украинская сторона наняла американских юристов для подготовки этого соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент может в Киеве стучать кулаком по столу, а в Нью-Йорке ему быстро объяснят, где он неправ", - сказал Зубец, подчеркнув, что сегодня количество людей, которые хотят получить что-то после войны, меньше тех, кто хотят получать что-то в процессе войны, поэтому "уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его подпитывают демократы".
Полный текст интервью: "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины".
Профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов в интервью изданию Украина.ру добавил, что сделка по недрам - это попытка Киева обеспечить свою безопасность через участие США в совместном бизнесе.
При этом расчет строится на том, что, если российские войска продолжат наступление в тех районах, где реализуется сделка и которые потенциально могут стать полем боя, Россия столкнется уже с США.
Полный текст интервью: Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса.
Однако большинство экспертов сходятся в том, что эта сделка для Киева всё же зрада, а не перемога. Так, автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил, что "теперь огрызок Украины находится в шаге от превращения в аналог индийских полуколоний времен Британского владычества", а для США теперь открыта прямая дорога к финальному этапу переговоров с Россией, и подготовке встречи лидеров государств.
"Американцы, несомненно, считают, что они усилили свои позиции, и что у них "хорошая карта на руках", отметил Павлив в материале Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной.
"Все, Украины больше нет. Какой-нибудь упорото-нарваный патриот еще может пробежать по Крещатику в Киеве или даже по Бродвею в Нью-Йорке, чтобы где-нибудь дурным, как водится, но громким голосом "прощэнэвмэрлыть", то есть исполнить и так полупохоронный украинский гимн, но это все. Делать он это будет с голым задом, гордо воткнутым туда гербом и желто-синим флагом с портретом наци-недофюрера Владимира Зеленского в дрожащих руках – это все, что осталось расово правильному бегуну от страны", - добавил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своей статье Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке.
Другие новости дня: Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США.
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УкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийНиколай АзаровВерховная РадаРоссия 24Радасделка
 
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Заголовок открываемого материала
13:00Напряженная неделя, встреча Путина и Трампа, соглашение Киева и Вашингтона: о чем заявил Песков
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