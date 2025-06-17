https://ukraina.ru/20250617/pochemu-sbezhal-tramp-na-kakoy-rekord-pretenduyut-vs-rf-i-chto-tvoritsya-na-blizhnem-vostoke-glavnoe-na-1063950087.html

Почему сбежал Трамп, на какой рекорд претендуют ВС РФ и что творится на Ближнем Востоке. Главное на 13:00

Почему сбежал Трамп, на какой рекорд претендуют ВС РФ и что творится на Ближнем Востоке. Главное на 13:00 - 17.06.2025 Украина.ру

Почему сбежал Трамп, на какой рекорд претендуют ВС РФ и что творится на Ближнем Востоке. Главное на 13:00

Массированный удар российской армии претендует на рекордный. Продолжающийся конфликт Израиля и Ирана "подталкивает" Киев к мирному урегулированию. Президент США покидает саммит G7, игнорируя встречу с Владимиром Зеленским. ВС РФ продвигают на нескольких участках фронта

2025-06-17T13:00

2025-06-17T13:00

2025-06-17T13:02

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россия

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Рекордный удар российской армии по УкраинеВ ночь на вторник, 17 июня, ВС РФ нанесли комбинированный удар по украинским городам. В атаке участвовали "Герани", "Герберы", "Бандероли", "Кинжалы", "Калибры", крылатые ракеты и "Искандеры". Сообщается о многочисленных прилетах по военно-промышленным предприятиям, объектам противовоздушной обороны. Кроме того, Телеграм-канал "Царьград ТВ" сообщил, что, по неподтвержденной на данный момент информации, удар пришелся и по месту, где проводился сбор силовиков и сотрудников спецслужб. Другие цели, пораженные российскими войсками на территории Украины: ♦ Аэропорт Жуляны в Киеве, где находились американские ЗРК Patriot;♦ Аэропорт Борисполь;♦ Радиозавод в Киеве;♦ Общежитие Национального авиационного университета в Киеве.В Киеве зафиксировано более 10 очагов пожаров, три из них — масштабные. Нарушено транспортное сообщение, частично отключена электроэнергия. Из-за дыма в украинской столице зафиксировано ухудшение качества воздуха.В течение ночи комбинированные атаки были также осуществлены по объектам противника в Днепропетровской области. Поражены цели в Кривом Роге и Днепропетровске. Прилёты также фиксировались в Черкассах, Одессе и на ряде объектов в Харьковской и Сумской областях.Украинские мониторинговые каналы, в свою очередь, информировали о пусках ракет "Калибр" со стороны Черного моря и о взлете МиГ-31К с ракетами типа "Кинжал", о взлете стратегического бомбардировщика Ту-160 и возможной подготовке к взлету Ту-95, а также о выходе в акваторию Черного моря двух ракетоносцев, суммарный залп — 16 ракет "Калибр".Они же писали, что число "Гераней", запущенных по Украине в эту ночь, может превысить 500 и стать рекордом по числу дронов, используемых для атаки единовременно.Обмен ударами между Израилем и ИраномВ своем Телеграм-канал Армия обороны Израиля сообщила, что ночью ВВС страны нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам в Иране. Уточняется, что в ходе ударов были поражены десятки складов ракет класса "земля-земля" и пусковой инфраструктуры. Кроме того, на западе Ирана были нанесены удары по пусковым установкам ракет класса "земля-воздух" и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, говорилось в публикации.Агентство Nour News в свою очередь написало о двух взрывах, прогремевших в Тебризе на северо-западе Ирана. Звуки были слышны с разницей в пять минут. Других подробностей агентство не привело. Это же агентство отметило, что ПВО ВКС КСИР уничтожили израильские дроны над ядерным объектом в иранском Натанзе. Агентство РИА Новости тем временем проинформировало о звуках активной работы средств ПВО в центральной части Тегерана.В ночь на вторник, 17 июня, СМИ также писали о звуках сирен и взрывах в Тель-Авиве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват. Между тем американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на Иран, способного переломить оружейный паритет. "[Президент США Дональд] Трамп рассматривает противобункерные бомбы, необходимые для уничтожения подземного объекта по обогащению в Фордо, которые есть у США, а у Израиля нет, как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку", — говорится в публикации издания.В то же время агентство Reuters написало, что лидеры "Большой семерки" (G7) в совместном заявлении выразили поддержку безопасности Израиля на фоне обострения с Ираном."Мы подтверждаем нашу поддержку безопасности Израиля… призываем, чтобы скорейшее разрешение иранского кризиса привело к деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе", — указано в публикации.Что происходит в мире Между тем каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS заявил, что боевые действия между Израилем и Ираном заставят Владимира Зеленского честно вести переговоры с Россией. "Если учитывать то, что Зеленский не желает вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему, возможно, все равно придется на это пойти", — говорится в публикации. Внимание США, отмечает Адель, переключается на Ближний Восток, а Европа не сможет заменить американскую военную и финансовую помощь.Издание CNN тем временем написало, что президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, чтобы начать консультации со своей командой по поводу Ирана. Такое же предположение высказал и французский лидер Эммануэль Макрон."Жаждущий публичности Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неправда! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это уж точно не связано с прекращением огня. Это гораздо более серьезно. Преднамеренно или нет — Эммануэль всегда все путает. Следите за новостями!" — написал Трамп в своей соцсети.Украинское издание "Страна.ua" в свою очередь обратило внимание, что раз президент США покинул мероприятие в Канаде, то ждать его встречи с Зеленским, которую пророчили СМИ, нельзя.Несколько мировых изданий также пришли к выводу, что встречи американского президента и главы киевского режима ждать бессмысленно. Австрийская газета Die Presse поставила точку в этом вопросе, сообщив, что встречи действительно не состоялось. Кроме того, агентство Reuters написало, что Трамп прокомментировал вопрос касательно санкций против России. По словам американского президента, он откладывает этот процесс в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. "Если я смогу это остановить, то буду очень счастлив", — сообщил глава Белого дома журналистам на полях саммита G7 в Канаде.При этом глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х указал, что американский президент признает, что антироссийские санкции США стоят Вашингтону огромных денег.Глава РФПИ добавил, что, по подсчетам, из-за антироссийских санкций американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли. Позже Дмитриев отметил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за "тупости" экс-президента США Джо Байдена, который ввел антироссийские санкции.Фронтовая сводкаУтром вторника, 17 июня, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ расширили зону контроля у Красного Первого в Харьковской области, уничтожив опорный пункт ВСУ и заняв лесополосу.В то же время Телеграм-канал "Два майора" написал, что на границе с Днепропетровской областью продолжаются бои в направлении Орехово-Новопавловка. Кроме того, военкоры канала отметили, что на Южно-Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои в районах населенных пунктов Шевченко, Малиновка и западнее Вольного Поля, Зеленого Поля и Новополя.Отмечается, что в Курской области на Теткинском направлении противник, задействовав пехот, пытался прорвать границу. Враг был встречен огнем, успеха не достиг, заявили военкоры Телеграм-канала. Между тем военный блогер Евгений Лисицын в своем Телеграм-канале опубликовал ежедневную сводку о ходе боевых действий. Он утверждает, что на Северском направлении сообщают о расширении зоны контроля севернее Ивано-Дарьевки. ВС РФ активно давят от нее до Белогоровки. На Угледарском фронте продолжаются ожесточённые бои в районе Шевченко. Карман между Отрадным и Комаром почти зачищен. В районе Комара враг безуспешно пытается изолировать наши передовые дронами — инициатива у российской армии, сообщил Лисицын. На Запорожском участке, отметил военкор, позиционные бои, артиллерия и активная работа дронов. ВС РФ методично выносят пункты управления БПЛА, ретрансляторы и связь противника. На Часовоярском участке, наконец заявил Лисицын, бои по всей линии, российские подразделения активно давят.Сводку о ходе Специальной военной операции опубликовало и Минобороны РФ. Сообщается, что ВС РФ ночью нанесли удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье. Главное из нового брифинга военного ведомства: ♦ ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ; ♦ ВСУ за сутки потеряли свыше 1 430 военнослужащих в зоне спецоперации; ♦ Российские средства ПВО сбили за сутки 5 бомб JDAM и 233 БПЛА, из которых 203 — вне зоны СВО.Тем временем украинские военные продолжают совершать террористические акты по отношению к мирному населению. Об этом — в публикации В Донецке прогремели мощные взрывы, ранены люди.

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https://ukraina.ru/20250617/novyy-vitok-konflikta-ili-pri-chem-tut-ukraina-ssha-namereny-peredat-izrailyu-protivobunkernye-bomby-1063950752.html

https://ukraina.ru/20250617/pochemu-tramp-uekhal-s-sammita-g7-ranshe-vremeni-makron-uspel-predpolozhit--1063943788.html

https://ukraina.ru/20250617/1063951945.html

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