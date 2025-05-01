https://ukraina.ru/20250501/tramp-dozhal-zelenskogo-na-sdelku-kak-sluchilas-rasprodazha-ischezayuschey-strany-po-deshevke-1062891932.html

Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке

Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке - 01.05.2025 Украина.ру

Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке

Все, Украины больше нет. Какой-нибудь упорото-нарваный патриот еще может пробежать по Крещатику в Киеве или даже по Бродвею в Нью-Йорке, чтобы где-нибудь дурным, как водится, но громким голосом "прощэнэвмэрлыть", то есть исполнить и так полупохоронный украинский гимн, но это все.

2025-05-01T14:47

2025-05-01T14:47

2025-05-01T14:47

украина

сша

россия

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

минфин

совбез

сенат

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/01/1062891792_0:22:725:429_1920x0_80_0_0_4a167971231764abb2db61c5dc0a065a.jpg

Делать он это будет с голым задом, гордо воткнутым туда гербом и желто-синим флагом с портретом наци-недофюрера Владимира Зеленского в дрожащих руках – это все, что осталось расово правильному бегуну от страны.Нет, на карте де-юре и в пространстве де-факто Украина еще числится. Но по сути ее нет, потому что ни государству, ни ее народу на этом месте не принадлежит ничего. НИ-ЧЕ-ГО! Осталась только, как говорят украиноязычные патриоты, "мисцына" (место то есть), которое все будут грабить себе в удовольствие, а она будут воевать и погибать на войне, а также мучиться и вымирать в тылу.47-й президент США Дональд Трамп доказал-таки, что он умеет заключать выгодные для себя и своей страны сделки. Особенно когда визави, то есть клиент-подписант, доведен до нужной кондиции: охвачен животным страхом за свою жизнь, связан по рукам и ногам, подвешен на дыбу или крюк, а радом есть двери, в которых в случае сопротивления можно зажать его тестикулы, или костерок, чтобы поджарить пятки при сопротивлении. Создана уютная такая обстановка геополитической пыточной для легковерных и тупорылых дурачков, любящих до этого порассуждать на досуге о демократии, общечеловеческих ценностях, правах и свободах и трансгендерном равенстве кактусов, бобров-трансвеститов и белочек-лесбиянок. А что? Это сейчас такие разговоры – уходящая натура, а еще год назад – мейнстримная тема в любом салоне тупых и напыщенных политических и общественных селебрити по обе стороны Атлантики.Но не суть – случилось вот что: 30 апреля 2025 года было наконец подписано "минеральное соглашение" между США и неонацистским режимом Зеленского в Украине. Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление и реконструкцию страны, разрушенной войной.И глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко тоже подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании так называемого "инвестиционного фонда восстановления США – Украина".Что же на самом деле приключилось с его участием, в эфире NewsNation поведал сам американский президент Трамп: "Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов".И ему трудно противоречить: Украина даже в таком виде, как сейчас, действительно стоит гораздо больше. Но кто от ее имени торговался?! Человек в компромате и в долгах, как в шелках, политический бездарь-выскочка, дипломатический профан, хам и гопник, который под воздействием всеобщих конъюнктурных похвал решил, что он – мировая элита. И чтобы удержаться у власти, которая предоставляла ему такие духовные почести и вполне материальные дивиденды, Зеленский для начала продал себя, свою совесть и свои обещания. Потом в ход пошли идеалы прошлого и собственной семьи (Зеленский клялся перед могилой деда-красноармейца, что верен ему, а потом инициировал кампанию по уничтожении памятников погибшим в Великую Отечественную войну, разорению их могил и травле еще живых ветеранов с прославлением гитлеровских националистических компрадоров и коллаборационистов, зато – как в Европе).И неотвратимо пришла очередь и государства, при Зеленском окончательно ввергнутом в войну и невиданную коррупцию с казнокрадством и воровством. И вот оно продано. С потрохами. И с недрами.Специалисты, предварительно знакомые с подписанными документами, уже выделили некоторые их характерные особенности, присущие и Украине и США, в сравнении разумеется:– доступ к ресурсам: США получают приоритет в добыче всех, повторяю, ВСЕХ стратегических ископаемых на Украине, включая нефть, газ, уран, литий, редкоземельные металлы, золото и другие ценные ресурсы;– привилегии для американских компаний: американские фирмы получают налоговые льготы, свободу вывода прибыли в долларах и защиту от изменений в украинских законах, а также приоритет в получении лицензий и участии в государственно-частных проектах по работе с недрами;– гарантии безопасности Украины, за что так якобы боролся Зеленский: их нет, ни военных, ни политико-экономических, зато Украина обязуется не отзывать разрешения на работу, не национализировать ресурсы и выполнять соглашения с американцами, несмотря на изменения в законах или власти страны:– условия для перевода средств: Украина не обкладывает налогом переводы в долларах и не блокирует вывод средств в США или куда там они пожелают перевести "кровно заработанное";– приоритеты документа: соглашение имеет более высокую юридическую силу, чем украинские законы, и действует в пользу США в случае противоречий, возникающих в работе;– приоритет в контрактах: США имеют право первого отказа от выполнения обязательств при более выгодных предложениях от других стран. А вот Украина обязана сначала предложить контракты США, а потом другим партнерам, если они появятся;– бессрочность соглашения: соглашение действует до тех пор, пока обе стороны не решат его прекратить. То есть пока оно выгодно США, оно и будет действовать.Согласитесь, красиво! Так мало кто кого в XX веке, не говоря уже о веке XXI, хомутал по рукам и ногам. Это неоколониализм, подлый, циничный и откровенный, – появился на марше и показал свое личико со смертельным оскалом для жертвы.Но ведь и это еще не все. Если кто-то думает, что Украина получит деньги на восстановление, то тинэйджеры в таких случаях говорят: а хрен вам с маслом. Украина ведет войну, которую с треском проигрывает. И обязательно проиграет, если ей не помогать.И Зеленский все делал, чтобы помощь эту получить. Потому что от войны, как мы уже знаем, зависит и его пребывание во власти и у кормушки с вкусняшками. И он продал страну в первую очередь за то, чтобы получать оружие и вести войну, которая по любому убьёт его страну. И сограждан.Такой вот кровавый карамболь. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале грустно, но максимально точно написал о ситуации: "Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны".Особенно доставило про "исчезающую страну" – для многих это малая Родина, Украина, а никакая не "Анти-Россия", выстроенная кровавой бредовой практикой неонацистов Зеленского и выпестовавшего их коллективного Запада, где нашелся-таки удачливый и крайне беспощадный менеджер Трамп…Что из этого всего получится? Трудно сказать, но это – еще и мина замедленного действия и под улучшение американо-российских отношений, ибо, по разным подсчетам, до 40% природных ископаемых Украины, нужных США, уже находятся в областях, которые провозглашены конституционными территориями России. И она будет их защищать – так велит та же Конституция.И Трамп, похоже, к этому готов. Или ему готовы помочь. Он сам уже намекал, что может прибегнуть к санкционному давлению на Россию, если та будет недовольна. А Сенат США готовится ввести против России очередные "сокрушительные санкции" хотя и находится в руках республиканцев, однопартийцев Трампа. Рука, как видим, руку моет, несмотря на то, что обе конечности уже глубоко запущены в чужие закрома……Вот таков вот он "Трамп наш": хорошо тем, кто им не очаровывался и на него не надеялся…Подробнее о сделке между США и Украиной - в статье Натальи Мареевой "США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, сша, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, минфин, совбез, сенат, мнения