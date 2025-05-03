https://ukraina.ru/20250503/vs-taynoe-stanet-yavnym-neudobnye-voprosy-po-mineralnoy-sdelke-1062905723.html

Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке"

Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке" - 03.05.2025 Украина.ру

Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке"

У великого советского детского писателя Виктора Драгунского есть замечательный рассказ о Дениске, о котором не могло не знать поколение 1970-х, к которым принадлежит Владимир Зеленский.

2025-05-03T13:10

2025-05-03T13:10

2025-05-03T13:10

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В этом рассказе — "Тайное становится явным" — Дениска утилизировал манную кашу посредством выливания её в окно, сообщив матери о том, что каша была успешно съедена. Уже к вечеру в квартиру позвонил мужчина, которому эта каша пролилась на голову. Этот рассказ — один в один история о подписанной поздним вечером 30 апреля "минеральном соглашении" между США и Украиной.Гнись, но не прогибайсяКак киевская власть не пыталась саботировать сделку, уже к середине марта стало очевидно, что её всё же придётся подписать. К тому моменту Зеленский трижды отказал американцам: первый раз в ходе визита Скота Бессента в Киев, второй раз на Мюнхенской конференции, а третий на выездном конкурсе капитанов — Зеленский считается лучшим в этом направлении КВН — в Белом доме, откуда его выгнали, не дослушав представление до конца.Тогда у Зеленского была железная логика: если Трамп в итоге всё равно заставит мириться с Путиным и вести с ним прямые переговоры, то какой смысл в сдаче украинских недр американским капиталистам. Заодно была надежда на европейских партнёров: они обещали помочь и поддержать, заверяя в том, что Дональда 2.0 удастся либо переубедить, либо обуздать. А на крайний случай его как дикого мустанга стреножат через два года ЛГТБК+* -ковбои от демократов на промежуточных выборах в Конгресс и Сенат.Но Трамп достал кнут, прекратив поддержку Украины, в том числе и в виде передачи разведданных, а затем и вовсе пригрозил несколькими санкционными списками разной длины. Европейцы, в свою очередь, оказались способны лишь на саммиты и конференции, проведение которых для них куда важнее, чем реализация принятых на них решений.Поэтому пришлось вновь вспоминать подзабытое за три года СВО искусство саботажа, которое с 2014 по 2022 годы в совершенстве освоила киевская власть, пока её пытались принудить к реализации буквы минских соглашений.Киевская власть попыталась затянуть переговоры с США: в Вашингтон летали группы технических специалистов, в текст соглашения вносились правки. Заодно под прикрытием соглашения Трампу показывали фигу: подписав меморандум по сделке (а такие документы не обладают юридической силой и служат для демонстрации намерений), Зеленский за три недели до окончания продлил военное положение, цементирующее его власть. Вашингтон пилюлю проглотил, но подготовительные работы ускорил. Тогда вновь всплыла информация об уже подписанном, но пока не опубликованном санкционном списке в отношении окружения Зеленского.Трампу сделка была крайне важна в качестве имиджевого достижения. С внешнеполитическими успехами у Трампа 2.0 не задалось изначально. Мир за сутки оказался шуткой (и в 100 дней не уложились), Канада не покорилась, Гренландия продаваться не пожелала, да и китайцы порты Панамского канала передумали продавать, а затем упёрлись бамбуковыми палками в землю, отказываясь первыми отменять ответные таможенные пошлины. На этом фоне сделка становилась жирной синицей практически в руках.В итоге киевской власти пришлось покориться, сделав вид, что каша съедена. Только вместо уникального и неповторимого Дениски была Юлия Свириденко. И вместо "я съел" пришлось повторять "сделка подписана, зрады нет".Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что она лишь повторила антикризисные тезисы, которые впервые озвучил её непосредственный начальник Денис Шмыгаль 27 апреля.Шмыгаль и вторящая ему Свириденко сообщили, что Украине не придётся оплачивать своими недрами ранее предоставленную США помощь. Заодно заработанные на украинских недрах деньги будут тратиться на восстановление Украины, а создаваемый в рамках соглашения совместный фонд хоть и будет управляться сообща, но у американцев там не будет решающего голоса.Из Вашингтона на это смотрели со снисхождением, ничего не комментируя. И правда: зачем срывать подписание, рассказывая о реальном содержании подготовленных документов?Зрада естьНо уже к середине дня 1 мая оказалось, что кашу всё же вылили, не глядя в окно. Первыми в дверь постучали украинские журналисты со ссылкой не депутата Железняка, а вторыми стали их западные коллеги.Во-первых, стороны подписали рамочное соглашение (обладает юридической силой в случае подписания и ратификации), но в нём нет важнейшего — цифр.Во-вторых, текст рамочного соглашения противоречит тому, о чём говорят Шмыгаль и Свириденко.В соглашении, как и в его проекте, также опубликованном Железняком, есть пункты о создании фонда, который наполняется сторонами, чья обязанность — внести в фонд свою часть взноса. Фонд — краеугольный камень сделки, это орган по управлению процессом освоения украинских недр и распределения прибыли от продажи украинской минеральной базы.США изначально прописали текст таким образом, что их часть взноса в фонд — предоставленная при Байдене помощь Украине. А вот вокруг того, на какую сумму предоставили эту помощь, Киев и Вашингтон спорили. Сперва фигурировала сумма в 500 млрд долларов, затем она упала до 300 млрд, а после и вовсе 100 млрд долларов. Если США не навешивают на Киев долг, то они должны вносить в Фонд живые деньги, то есть оказывать Украине финансовую помощь, тратя на это деньги налогоплательщиков. А это категорически противоречит самой философии сделки, которая всю дорогу позиционировалась Трампом как средство восстановления справедливости и компенсации бессмысленных расходов на Украину во времена Байдена. А сам Трамп утром 1 мая сообщил, что сделка позволит американцам вернуть затраченные на поддержку Украины деньги.Шмыгаль и Свириденко утверждают, что ни у одной из сторон не будет преимущественного голоса. Но в таком случае Фондом невозможно управлять, так как у его учредителей явный конфликт интересов: американцам необходимы живые деньги для вывода за границу в качестве компенсации, а представители киевской власти эти деньги платить не намерены.Представители киевской власти твердят, что фонд будет пополняться исключительно за счёт новых месторождений, а не уже разрабатываемых. В таком случае темпы его наполнения будут крайне низкими, и США своих денег не увидят. Впрочем, можно обнулить все лицензии или передать их госкомпаниям, и всё старое станет новым.Свириденко говорит, что первые 10 лет прибыль и доходы фона будут не распределяться, а только реинвестироваться в экономику Украины. Но в тексте соглашения указано, что прибыль фонда не подлежит налогообложению, а заодно может без проблем конвертироваться в иностранную валюту для последующего выведения с Украины.В таком духе можно продолжать ещё долго, анализируя текст соглашения и отмечая противоречия между документом и риторикой представителей украинской власти.Но куда интереснее то, что к вечеру 1 мая издание Politico сообщило, что Украина и США подписали сразу три документа по соглашению, а не один. То есть подписана и "бухгалтерская" часть соглашения, где указан размер фонда и прочие крайне неудобные вопросы, на которые киевская власть отвечать пока не хочет. И если это так, то получается, что перемога, как и положено в украинских реалиях, стремительно превращается в зраду.Всё тайное становится явнымИ тут впору вновь вспомнить рассказ Виктора Драгунского: тайное рано или поздно становится явным.Если верить американским чиновникам, украинский парламент должен ратифицировать сделку в течение недели. Так это или нет — не суть важно. В итоге мы гарантированно узнаем правду: украинские депутаты молчать не умеют и непременно проговорятся. Станет известен и размер фонда, и порядок его формирования, и особенности управления им.Зрада непременно будет. Весь вопрос в том, насколько громкой.Но в качестве поощрения Трамп разрешил Украине покупать в США оружие на рыночных условиях: до середины августа Зеленскому можно воевать до последнего украинца, как ему и хотелось. И это важнейших компонент сделки: ради сохранения своей власти не жалко ни украинцев, ни минералов в её недрах.* движение запрещено на территории РФЕщё одно мнение на тему договорённостей между Вашингтоном и Киевом: Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, денис шмыгаль, politico, сенат, квн