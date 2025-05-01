https://ukraina.ru/20250501/skandalnaya-sdelka-ssha-i-ukrainy-po-resursam-chto-na-samom-dele-sdelal-tramp-s-ukrainoy-1062894881.html

Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной

Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной - 01.05.2025 Украина.ру

Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной

В Вашингтоне подписана "ресурсная сделка" между США и киевским режимом. Теперь огрызок Украины находится в шаге от превращения в аналог индийских полуколоний времен Британского владычества.

2025-05-01T20:18

2025-05-01T20:18

2025-05-01T20:18

украина

вашингтон

сша

дональд трамп

джо байден

верховная рада

мнения

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Например Хайдарабад или Раджпутана, которые сохраняли видимые атрибуты собственной государственности, но не управляли ни своей внешней политикой, ни своей экономикой. И все что им оставалось - то карательные органы призваны принуждать туземцев отрабатывать кабальные обязательства перед метрополией. В которую теперь окончательно превращается для украинцев Вашингтон. Почему я пишу "в шаге от"? Потому, что еще нужно подписать дополнительный договор и ратифицировать всё это в Верховной Раде. Но, мне кажется, за этим дело не станет. Воля к сопротивлению лидеров киевского режима сломлена.Вообще, по поводу "ресурсной сделки" нужно сказать, что это, на самом деле, важный этап в глобальном переговорном треке. Для американцев крайне важным было помимо PR составляющей этого события, а я напомню, что Трамп постоянно артикулировал "сделку" как способ вернуть деньги, которые "выбросил в мусор Байден", еще и появление этого документа, как важного инструмента и подспорья в переговорах с Россией. То есть, помимо возможности регулировать военную составляющую Украины и торговать перспективой прекратить поставки вооружений, а так же блокировать какие-то поставки третьих сторон, и не предоставлять разведданные, американцы хотели бы продемонстрировать собственную возможность управлять еще и экономикой Украины. И, соответственно, поторговаться с нами еще и в этом разрезе. Ведь следствием заключения этой "сделки" является появление некоего очень непрозрачного партнерства в виде фонда, где американцы получают право первой ночи абсолютно на все сферы промышленной деятельности на Украине. И в добывающей отрасли, и в перерабатывающей. Получают возможности, по инсайдерской информации контролировать газо и нефте-транспортную систему, контролировать портовую инфраструктуру и в более широком смысле логистическую инфраструктуру Украины. Атомную отрасль, а так же, естественно, добычу нефти, газа и редкоземельных металлов, а также других руд - титановой, урановой, марганцевой, ну, и железных, естественно. В уставном капитале фонда, вероятно, не будет той помощи которую предоставила Киеву администрация Байдена. Думаю, это было важнейшее для лидеров киевского режима условие, отсутствие этого позорного нюанса в публичной плоскости. Но, вряд ли команда Трампа забудет обо всех этих миллиардах, и они могут появиться в дополнительном договоре-приложении, заключение которого упоминается в настоящем документе. Именно там, в дополнительном договоре, будут расписаны все активы, которые со стороны Украины включаются в этот фонд, и доходы от которых будут передаваться на счета фонда. А так же механизмы управления фондом. Само соглашение - это все-таки рамочный документ, который описывает механизмы даже не функционирования "партнерства", а то, как эта сделка заключается. И описывает важные нюансы по ее ратификации и важные нюансы по гипотетическому выходу из этой сделки. И вот что получается, условно говоря, если Украина захочет из "соглашения" выйти, этого недостаточно. Только две стороны могут совместным решением прекратить ее действие. То есть, любое следующее украинское правительство, любой следующий президент, который захочет прекратить действие этой сделки, все равно вынужден будет идти к Соединенным Штатам и просить, чтобы она закончилась. С чего бы американцам заканчивать эту историю? Ведь это кабала страшная на самом деле и прекрасный механизм прямого управления Украиной. Любые споры сторон решаются консультацией. Что такое консультация? В соглашении не выписан механизм решения споров сторон. Точнее, он описан в виде консультации. Учитывая, что консультации - дело субъективное, они могут быть как успешны, так и неуспешны. То есть, в соглашении нет третьей стороны, внешней юрисдикции. Опять же, тот, кто сильный и большой, в данном случае Соединенные Штаты, тот может любые консультации свести к собственной пользе. Украина по "соглашению" не получает права в международных судах оспаривать решения партнеров по "соглашению". Украина не сможет в одностороннем порядке не выполнять и договор, который является дополнением к данному соглашению, все его нормы будут выполняться украинскими министерствами и бюджетом автоматически. А при блокировании этих действий для виновных в ней наступает ответственность в федеральных органах США. При этом текст "соглашения" содержит четкие обязательства о взносах в Фонд со стороны Украины (50% стоимости новых лицензий на разработку полезных ископаемых), но не содержит конкретных обязательств о взносах со стороны США. Также там нет никаких обязательств Вашингтона по продолжению военной помощи. Прописано лишь, что, если поставки оружия ещё будут, то они зачтутся как американский взнос в Фонд. Так же, вероятно, по условиям "соглашения" возникнут существенные правовые ограничения для Украины в ведении самостоятельной экономической политики. А так же оно будет подразумевать его приоритетность над украинским законодательством, и будет ограничивать право Украины самостоятельно регулировать свою законодательную среду в сфере инвестиций и природных ресурсов.А выйти из соглашения, напоминаю, не предполагается возможности без согласия второй стороны. В общем, "ресурсная сделка" это фактическое закрепление колониального статуса. Где у одной стороны только обязательства, а у другой только права. Конечно, официальные лица киевского режима пытаются все это преподнести сейчас как "пэрэмогу". Но, сути это не меняет. Подозреваю, что даже сама ратификация договора-приложения может проходить в Верховной Раде в закрытом формате. Ну, а для Соединенных Штатов теперь открыта прямая дорогу к финальному этапу переговоров с Россией, и подготовке встречи лидеров государств. Американцы, несомненно, считают, что они усилили свои позиции, и что у них "хорошая карта на руках". И в украинском кейсе, как мне кажется, назревает финальная стадия переговоров. И вопрос перемирия или не перемирия, он глубоко вторичен на самом деле. Он важен по сути, но будет лишь одной из составляющих большой потенциальной сделки между Вашингтоном и Москвой.О других нюансах сделки - в интервью профессора кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олега Иванова "Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса".

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, вашингтон, сша, дональд трамп, джо байден, верховная рада, мнения