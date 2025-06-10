Главные новости к этому часу - 10.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250610/glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1063809663.html
Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу - 10.06.2025 Украина.ру
Главные новости к этому часу
🟥 Силы РФ продвинулись на фронте шириной в пять километров у Фиголевки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, Украина.ру, 10.06.2025
2025-06-10T09:41
2025-06-10T09:41
новости
россия
харьковская область
киев
родион мирошник
андрей марочко
роберт фицо
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063809253_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_aab5f5363217fe76c97b16fc39bc1d46.jpg.webp
🟥 Силы РФ продвинулись на фронте шириной в пять километров у Фиголевки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, при продвижении ВС РФ заняли две лесополосы и уничтожили три опорных пункта противника.🟥 Киев развязал "рельсовую войну" и наносит удары по энергетической инфраструктуре субъектов РФ для срыва стамбульских переговоров - об этом заявил посол России Родион Мирошник. Он уточнил, что более 100 жителей России ранены за неделю при ударах ВСУ, погибли 4 человека - об этом сообщил посол России Родион Мирошник.🟦 Российские силы продолжают работать по военным и энергетическим объектам Украины. Ряд ударов точно попали в цель по военному заводу "Артем" и топливной базе: Финиш или затишье перед бурей? Куда ВС РФ били в ночь на 10 июня.🟦 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской Милорад Додик внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец".🟦 Туда же попал и российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который обещал, что вскоре после окончания карьеры вернется в РФ.Другие события дня: Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии.
россия
харьковская область
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063809253_50:0:1230:885_1920x0_80_0_0_bc1bf1fbd78931470e475605643dacb1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьковская область, киев, родион мирошник, андрей марочко, роберт фицо, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Харьковская область, Киев, Родион Мирошник, Андрей Марочко, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины

Главные новости к этому часу

09:41 10.06.2025
 
© Украина.ру / Telegram
© Украина.ру / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
🟥 Силы РФ продвинулись на фронте шириной в пять километров у Фиголевки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, при продвижении ВС РФ заняли две лесополосы и уничтожили три опорных пункта противника.
🟥 Киев развязал "рельсовую войну" и наносит удары по энергетической инфраструктуре субъектов РФ для срыва стамбульских переговоров - об этом заявил посол России Родион Мирошник. Он уточнил, что более 100 жителей России ранены за неделю при ударах ВСУ, погибли 4 человека - об этом сообщил посол России Родион Мирошник.
🟦 Российские силы продолжают работать по военным и энергетическим объектам Украины. Ряд ударов точно попали в цель по военному заводу "Артем" и топливной базе: Финиш или затишье перед бурей? Куда ВС РФ били в ночь на 10 июня.
🟦 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской Милорад Додик внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец".
🟦 Туда же попал и российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который обещал, что вскоре после окончания карьеры вернется в РФ.
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанкАлександр Овечкин побил рекорд НХЛ по забитым голам
Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по забитым голам - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в фотобанк
Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по забитым голам
Другие события дня: Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХарьковская областьКиевРодион МирошникАндрей МарочкоРоберт ФицоВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Главные новости к этому часу
09:30Лос-Анджелес-2025: кадры с протестов уже не отличаются от "картинки" Евромайдана-2014
09:22В Воздушных силах ВСУ заявили, что этой ночью они сбили все 7 ракет и 213 дронов из 315, а еще 64 БПЛА «локационно потеряны/подавлены РЭБ»
09:21"Спать было можно, но стремно": блогеру из США не понравилось в Киеве
09:19Володин: председатель Бундестага проигнорировала материалы о терактах киевского режима
09:10В городе Борисполь под Киевом полыхает топливная база — прилеты «гераней» были точны
08:30До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ
07:00Финиш или затишье перед бурей? Куда ВС РФ били в ночь на 10 июня
05:27Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии
05:10Признание рабства и наплыв беженцев из Сум. Что происходит в Чернигове
05:00Михаил Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск
04:40Хроника энергетической войны. Украина продает виртуальный газ, Россия наращивает поставки в Китай и Индию
04:40Конрад Рэнкас: Польша остаётся колонией Запада и слугой Киева
04:30Поиск источников или компромата на местных экс-чиновников? СМИ о причине обысков в информагентстве Ura.ru
04:20Николаевского адвоката, который предупреждал о войне почти 20 лет назад, судят за тост на 9 мая
04:10Вспыхнет американское пламя из калифорнийской искры? Что происходит в США
04:00"На Украине воруют даже в аду", "Меняйте Украину на Гондурас!" "Это военкомат или пункт обмена валюты?"
19:30Павел Святенков: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителей
18:40Мединский рассказал, кто в 2022 году торпедировал договор России с Украиной
18:11Все опорники на пути: СМИ сообщают о продвижении ВС РФ на севере Дзержинска
Лента новостейМолния