Главные новости к этому часу
© Украина.ру / Telegram
© Украина.ру / Telegram
🟥 Силы РФ продвинулись на фронте шириной в пять километров у Фиголевки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, при продвижении ВС РФ заняли две лесополосы и уничтожили три опорных пункта противника.
🟥 Киев развязал "рельсовую войну" и наносит удары по энергетической инфраструктуре субъектов РФ для срыва стамбульских переговоров - об этом заявил посол России Родион Мирошник. Он уточнил, что более 100 жителей России ранены за неделю при ударах ВСУ, погибли 4 человека - об этом сообщил посол России Родион Мирошник.
🟦 Российские силы продолжают работать по военным и энергетическим объектам Украины. Ряд ударов точно попали в цель по военному заводу "Артем" и топливной базе: Финиш или затишье перед бурей? Куда ВС РФ били в ночь на 10 июня.
🟦 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской Милорад Додик внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец".
🟦 Туда же попал и российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который обещал, что вскоре после окончания карьеры вернется в РФ.
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанкАлександр Овечкин побил рекорд НХЛ по забитым голам
Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по забитым голам
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