https://ukraina.ru/20250610/glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1063809663.html

Главные новости к этому часу

Главные новости к этому часу - 10.06.2025 Украина.ру

Главные новости к этому часу

🟥 Силы РФ продвинулись на фронте шириной в пять километров у Фиголевки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, Украина.ру, 10.06.2025

2025-06-10T09:41

2025-06-10T09:41

2025-06-10T09:41

новости

россия

харьковская область

киев

родион мирошник

андрей марочко

роберт фицо

вооруженные силы украины

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🟥 Силы РФ продвинулись на фронте шириной в пять километров у Фиголевки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, при продвижении ВС РФ заняли две лесополосы и уничтожили три опорных пункта противника.🟥 Киев развязал "рельсовую войну" и наносит удары по энергетической инфраструктуре субъектов РФ для срыва стамбульских переговоров - об этом заявил посол России Родион Мирошник. Он уточнил, что более 100 жителей России ранены за неделю при ударах ВСУ, погибли 4 человека - об этом сообщил посол России Родион Мирошник.🟦 Российские силы продолжают работать по военным и энергетическим объектам Украины. Ряд ударов точно попали в цель по военному заводу "Артем" и топливной базе: Финиш или затишье перед бурей? Куда ВС РФ били в ночь на 10 июня.🟦 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской Милорад Додик внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец".🟦 Туда же попал и российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который обещал, что вскоре после окончания карьеры вернется в РФ.Другие события дня: Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии.

россия

харьковская область

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новости, россия, харьковская область, киев, родион мирошник, андрей марочко, роберт фицо, вооруженные силы украины