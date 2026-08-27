Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 27.08.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 27.08.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 27 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-08-27T01:12
2026-08-27T01:12
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ростовская область
севастополь
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 26 августа и в ночь на 27 августа объявлялась в ДНР и ЛНР, в Курской, Херсонской, Запорожской, Ростовской областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Ростовской, Липецкой, Саратовской, Белгородской, Воронежской, Херсонской, Курской, Орловской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР, в Мордовии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Смоленской, Калужской, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Астраханской, Тамбовской областях, в Татарстане, Чувашии.Опасность по беспилотникам также объявлялась в районе Крымского моста. Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 26 августа и в ночь на 27 августа вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (20:07 мск), Геленджика (23:02 мск), Пензы, Саратова (23:40 мск), Волгограда (23:47 мск), Самары (0:59 мск).Аэропорты Геленджика и Сочи возобновили обслуживание рейсов в 22:36 мск, аэропорт Пензы — в 0:04 мск.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что в Донецке в результате ракетного удара формирований киевского режима по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей.Силы ПВО за прошедший день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, ЛНР, ДНР, Крым, Херсонская область, Запорожская область, Ростовская область, Севастополь, краснодарский край, Брянская область, Липецк, Саратовская область, Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Орловская область, Волгоградская область, Смоленск, Калужская область, Пенза, Нижегородская область, Ульяновская область, Самара, Татарстан, Крымский мост, Сочи, Геленджик, Саратовские авиалинии, Росавиация, аэропорт, аэропорты, ПВО, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:12 27.08.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 27 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 26 августа и в ночь на 27 августа объявлялась в ДНР и ЛНР, в Курской, Херсонской, Запорожской, Ростовской областях.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Ростовской, Липецкой, Саратовской, Белгородской, Воронежской, Херсонской, Курской, Орловской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР, в Мордовии.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Смоленской, Калужской, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Астраханской, Тамбовской областях, в Татарстане, Чувашии.
Опасность по беспилотникам также объявлялась в районе Крымского моста. Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 26 августа и в ночь на 27 августа вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (20:07 мск), Геленджика (23:02 мск), Пензы, Саратова (23:40 мск), Волгограда (23:47 мск), Самары (0:59 мск).
Аэропорты Геленджика и Сочи возобновили обслуживание рейсов в 22:36 мск, аэропорт Пензы — в 0:04 мск.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что в Донецке в результате ракетного удара формирований киевского режима по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей.
Силы ПВО за прошедший день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА.
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