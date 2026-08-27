https://ukraina.ru/20260827/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1082824990.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 27.08.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 27 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-08-27T01:12

2026-08-27T01:12

2026-08-27T01:12

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 26 августа и в ночь на 27 августа объявлялась в ДНР и ЛНР, в Курской, Херсонской, Запорожской, Ростовской областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Ростовской, Липецкой, Саратовской, Белгородской, Воронежской, Херсонской, Курской, Орловской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР, в Мордовии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Смоленской, Калужской, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Астраханской, Тамбовской областях, в Татарстане, Чувашии.Опасность по беспилотникам также объявлялась в районе Крымского моста. Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 26 августа и в ночь на 27 августа вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (20:07 мск), Геленджика (23:02 мск), Пензы, Саратова (23:40 мск), Волгограда (23:47 мск), Самары (0:59 мск).Аэропорты Геленджика и Сочи возобновили обслуживание рейсов в 22:36 мск, аэропорт Пензы — в 0:04 мск.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что в Донецке в результате ракетного удара формирований киевского режима по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей.Силы ПВО за прошедший день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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