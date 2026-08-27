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Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА

Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА - 27.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над четырьмя регионами России и Чёрным морем 51 украинский беспилотник. Об этом Минобороны РФ вечером 23 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-27T00:26

2026-08-27T00:26

2026-08-27T00:26

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА. Большая часть налётов проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для террористических атак на гражданские объекты и мирных жителей."С 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.По данным минобороны, вражеские дроны были сбиты над регионами России от Чёрного до Белого морей: над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря.Ранее сообщалось, что в Донецке в результате ракетного удара формирований киевского режима по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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черное море

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белгородская область

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