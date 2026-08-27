Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА - 27.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА
Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА - 27.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над четырьмя регионами России и Чёрным морем 51 украинский беспилотник. Об этом Минобороны РФ вечером 23 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-27T00:26
2026-08-27T00:26
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА. Большая часть налётов проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для террористических атак на гражданские объекты и мирных жителей."С 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.По данным минобороны, вражеские дроны были сбиты над регионами России от Чёрного до Белого морей: над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря.Ранее сообщалось, что в Донецке в результате ракетного удара формирований киевского режима по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, черное море, крым, белгородская область, брянская область, курская область, минобороны рф, пво, вс рф, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Черное море, Крым, Белгородская область, Брянская область, Курская область, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА

00:26 27.08.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над четырьмя регионами России и Чёрным морем 51 украинский беспилотник. Об этом Минобороны РФ вечером 23 августа сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА. Большая часть налётов проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для террористических атак на гражданские объекты и мирных жителей.
"С 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
По данным минобороны, вражеские дроны были сбиты над регионами России от Чёрного до Белого морей: над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря.
Ранее сообщалось, что в Донецке в результате ракетного удара формирований киевского режима по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей.
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