https://ukraina.ru/20260826/ukraintsy-v-germanii-zarabatyvayut-na-urovne-bezhentsev-iz-somali-i-sirii-1082823640.html
Украинцы в Германии зарабатывают на уровне беженцев из Сомали и Сирии
Украинцы в Германии зарабатывают на уровне беженцев из Сомали и Сирии - 26.08.2026 Украина.ру
Украинцы в Германии зарабатывают на уровне беженцев из Сомали и Сирии
Граждане Украины, проживающие в Германии, получают медианную зарплату на уровне беженцев из Афганистана, Сирии и Сомали, сообщает газета Bild со ссылкой на данные федерального агентства по труду ФРГ за 2025 год. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-26T23:48
2026-08-26T23:48
2026-08-26T23:48
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Доходы украинцев составляют около 2825 евро, что более чем на 1500 евро ниже среднего заработка немецких работников (4396 евро). При этом абсолютными лидерами по уровню заработных плат в Германии оказались специалисты из Индии (5445 евро), Тайваня (5395 евро) и Китая (5065 евро). В пятерку самых высокооплачиваемых групп также вошли граждане Египта и Белоруссии — 4563 и 4533 евро соответственно.Ранее основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике канцлера Фридриха Мерца за его политику в отношении Украины и потребовала его отставки. Поводом стали результаты опроса, согласно которым уровень популярности Мерца на Украине (64%) втрое выше, чем в самой Германии (менее 20%). Вагенкнехт заявила, что безграничные миллиардные подарки Киеву, сокращения социальных расходов и повышение налогов для собственных граждан делают Мерца лучшим канцлером, который когда-либо был у Украины - Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Bild, Фридрих Мерц, Германия, Украина, Сомали, Новости
Украинцы в Германии зарабатывают на уровне беженцев из Сомали и Сирии
Граждане Украины, проживающие в Германии, получают медианную зарплату на уровне беженцев из Афганистана, Сирии и Сомали, сообщает газета Bild со ссылкой на данные федерального агентства по труду ФРГ за 2025 год. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
Доходы украинцев составляют около 2825 евро, что более чем на 1500 евро ниже среднего заработка немецких работников (4396 евро).
При этом абсолютными лидерами по уровню заработных плат в Германии оказались специалисты из Индии (5445 евро), Тайваня (5395 евро) и Китая (5065 евро).
В пятерку самых высокооплачиваемых групп также вошли граждане Египта и Белоруссии — 4563 и 4533 евро соответственно.
Ранее основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике канцлера Фридриха Мерца за его политику в отношении Украины и потребовала его отставки.
Поводом стали результаты опроса, согласно которым уровень популярности Мерца на Украине (64%) втрое выше, чем в самой Германии (менее 20%).
Вагенкнехт заявила, что безграничные миллиардные подарки Киеву, сокращения социальных расходов и повышение налогов для собственных граждан делают Мерца лучшим канцлером, который когда-либо был у Украины - Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.