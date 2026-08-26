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В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий

В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий - 26.08.2026 Украина.ру

В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий

В Польше за первую половину 2026 года зафиксировано 180 преступлений на почве ненависти против граждан Украины. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-26T21:43

2026-08-26T21:43

2026-08-26T21:43

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В Быдгоще взрослые избили двух детей за разговор на украинском языке, в Варшаве 15-летней девочке выбили зубы из-за акцента, а полиция не стала искать нападавших. Во Вроцлаве толпа напала на пару после того, как девушка сделала замечание мужчине, назвавшему её "украинской тряпкой".Ранее Служба безопасности Украины заявила о предотвращении убийства главы предприятия военно-промышленного комплекса в Киевской области. По версии СБУ, организацией покушения занималась ФСБ России. Киллер планировал заложить под автомобиль руководителя взрывное устройство с 1 кг гексогена. Исполнитель, 63-летний пенсионер из Луганской области, после закладки взрывчатки выехал в Польшу, чтобы оттуда сбежать в Россию через Белоруссию, однако был задержан на территории Польши. Украинская сторона запросила его экстрадицию - СБУ заявила о поимке 63-летнего киллера, бежавшего в Белоруссию через Польшу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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