В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий - 26.08.2026 Украина.ру
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В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий
В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий - 26.08.2026 Украина.ру
В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий
В Польше за первую половину 2026 года зафиксировано 180 преступлений на почве ненависти против граждан Украины. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-26T21:43
2026-08-26T21:43
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В Быдгоще взрослые избили двух детей за разговор на украинском языке, в Варшаве 15-летней девочке выбили зубы из-за акцента, а полиция не стала искать нападавших. Во Вроцлаве толпа напала на пару после того, как девушка сделала замечание мужчине, назвавшему её "украинской тряпкой".Ранее Служба безопасности Украины заявила о предотвращении убийства главы предприятия военно-промышленного комплекса в Киевской области. По версии СБУ, организацией покушения занималась ФСБ России. Киллер планировал заложить под автомобиль руководителя взрывное устройство с 1 кг гексогена. Исполнитель, 63-летний пенсионер из Луганской области, после закладки взрывчатки выехал в Польшу, чтобы оттуда сбежать в Россию через Белоруссию, однако был задержан на территории Польши. Украинская сторона запросила его экстрадицию - СБУ заявила о поимке 63-летнего киллера, бежавшего в Белоруссию через Польшу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, сбу, польша, украина, россия, фсб, новости
Украина.ру, СБУ, Польша, Украина, Россия, ФСБ, Новости

В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий

21:43 26.08.2026
 
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
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В Польше за первую половину 2026 года зафиксировано 180 преступлений на почве ненависти против граждан Украины. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
В Быдгоще взрослые избили двух детей за разговор на украинском языке, в Варшаве 15-летней девочке выбили зубы из-за акцента, а полиция не стала искать нападавших.
Во Вроцлаве толпа напала на пару после того, как девушка сделала замечание мужчине, назвавшему её "украинской тряпкой".
Ранее Служба безопасности Украины заявила о предотвращении убийства главы предприятия военно-промышленного комплекса в Киевской области.
По версии СБУ, организацией покушения занималась ФСБ России.
Киллер планировал заложить под автомобиль руководителя взрывное устройство с 1 кг гексогена.
Исполнитель, 63-летний пенсионер из Луганской области, после закладки взрывчатки выехал в Польшу, чтобы оттуда сбежать в Россию через Белоруссию, однако был задержан на территории Польши.
Украинская сторона запросила его экстрадицию - СБУ заявила о поимке 63-летнего киллера, бежавшего в Белоруссию через Польшу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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