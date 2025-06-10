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В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии

В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии - 10.06.2025 Украина.ру

В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии

В ночь на 10 июня, то есть четвертые сутки подряд, в США продолжаются массовые протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа. И погромы, кажется, только набирают силу. Полиция снова применила светошумовые гранаты, также в этот раз в ход пошли резиновые пули и 700 морских пехотинцев

2025-06-10T05:27

2025-06-10T05:27

2025-06-10T05:27

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"Это заявление президента Соединенных Штатов по поводу катастрофических беспорядков, спровоцированных Гэвином Ньюсомом, которые происходят в Лос-Анджелесе. Повстанцы имеют обыкновение плевать в лицо национальным гвардейцам/женщинам и другим. Этим патриотам говорят, что нужно смириться с этим, просто так устроена жизнь. Но не в администрации Трампа. ЕСЛИ ОНИ БУДУТ ПЛЕВАТЬСЯ, МЫ УДАРИМ, и я обещаю вам, что они получат удар сильнее, чем когда-либо прежде. Такое неуважение недопустимо!", — написал о происходящем Трамп в своей социальной сети The Truth Social.Чуть позже американский телеканал NBC News со ссылкой на слова двух чиновников Министерства обороны США написал, что в Лос-Анджелесе размещены 700 морских пехотинцев для поддержки Национальной гвардии в защите федеральных служащих и имущества города.В материале уточнялось, что силы морской пехоты прибыли из корпуса "Туэнтинайн-Палмс", который находится в пустыне примерно в 225 километрах от Лос-Анджелеса, и мобилизация носит временный характер с целью усиления до тех пор, пока в город не прибудут дополнительные подразделения Национальной гвардии Калифорнии.При этом, как уточнила британская газета Financial Times, ряд военных ветеранов и действующих офицеров США раскритиковали решение власти о задействовании морских пехотинцев и войск Национальной гвардии."Все большее число военных ветеранов и действующих офицеров высказываются против решения президента Дональда Трампа направить морскую пехоту и войска национальной гвардии в Лос-Анджелес, называя это злоупотреблением исполнительной властью, которое ставит под угрозу жизни солдат", - говорится в публикации, где также уточняется, что ветеран корпуса морской пехоты Джанесса Голдбек заявила, что такое решение Трампа ознаменовало "серьезный сдвиг в военно-гражданских нормах и опасный прецедент".Американский лидер парировал: "мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли".Также Трамп заявил, что беспорядки в Лос-Анджелесе устроили профессиональные провокаторы и мятежники, то есть "плохие люди", которых следует посадить в тюрьму. Однако вина за происходящее, уверен Трамп, все же лежит на местной власти, в частности, главе региона Гэвине Ньюсоме.Губернатор Калифорнии быстро отреагировал на эти слова, заявив, что призыв Трампа арестовать его - "безошибочный шаг к авторитаризму"."Президент США только что призвал арестовать действующего губернатора. Это день, который я надеялся никогда не увидеть в Америке. Неважно, демократ вы или республиканец - это та черта, которую мы не можем переступать как нация. Это - безошибочный шаг к авторитаризму", - написал Ньюсом в соцсети X.В США уже четвертый день проходят массовые протесты мигрантов, не желающих уезжать в свои страны в рамках проводимой американским президентом Дональдом Трампом политики по депортации.Хуже всего дела обстоят в регионе-оплоте демократов Лос- Анджелесе. Участники акции бросают в полицию петарды и куски бетона, громят магазины и рестораны, устраивают поджоги.Ранее Трамп уже обвинял местные власти в бездействии и обещал разобраться в ситуации с помощью Нацгвардии, а глава Пентагона Пит Хегсет грозил морпехами. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс оценивают попытки силового подавления протестов "целенаправленным подстрекательством", ведущим к эскалации."Америку ждет очередное лето беспорядков. Теперь у Трампа появился повод для вывода войск из Европы. Власти Калифорнии осудили происходящее, но только не сами погромы, а реакцию Трампа. Однако его команда научена горьким опытом погромов Black Lives Matter 2020 года, когда власти испугались что-либо предпринимать (в это время президентом США был Джо Байден. - Ред.)", - прокомментировал ситуацию политолог-американист Малек Дудаков в комментарии газете МЕТРО.Он добавил, что потенциал разрастания беспорядков колоссальный: за время работы Байдена в белом доме в США въехали более пяти миллионов мигрантов.Также ряд экспертов обратили внимание на то, что в 2014 году президент Украины Виктор Янукович рассматривался Америкой как некое подобие "диктатора" за желание привести к порядку Майдан, плавно перетекавший в погромы и госпереворот, но в 2025-м президент США сам хочет использовать силу по отношению к протестующим: В ход пошла брусчатка, не хватает пианино: обстановка в Лос-Анджелесе приобретает черты Евромайдана.Символично, что один из присутствующих на беспорядках в Сан-Франциско приходит смотреть на все происходящее, завернувшись в флаг Советского союза.Подробнее об этой истории - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Беспорядки в Лос-Анджелесе. США позволяют себе то, что когда-то запретили Украине.

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