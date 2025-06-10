В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии - 10.06.2025 Украина.ру
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В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии
В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии - 10.06.2025 Украина.ру
В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии
В ночь на 10 июня, то есть четвертые сутки подряд, в США продолжаются массовые протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа. И погромы, кажется, только набирают силу. Полиция снова применила светошумовые гранаты, также в этот раз в ход пошли резиновые пули и 700 морских пехотинцев
2025-06-10T05:27
2025-06-10T05:27
эксклюзив
новости
сша
президент сша
дональд трамп
протесты
мигранты
джо байден
пентагон
нацгвардия
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"Это заявление президента Соединенных Штатов по поводу катастрофических беспорядков, спровоцированных Гэвином Ньюсомом, которые происходят в Лос-Анджелесе. Повстанцы имеют обыкновение плевать в лицо национальным гвардейцам/женщинам и другим. Этим патриотам говорят, что нужно смириться с этим, просто так устроена жизнь. Но не в администрации Трампа. ЕСЛИ ОНИ БУДУТ ПЛЕВАТЬСЯ, МЫ УДАРИМ, и я обещаю вам, что они получат удар сильнее, чем когда-либо прежде. Такое неуважение недопустимо!", — написал о происходящем Трамп в своей социальной сети The Truth Social.Чуть позже американский телеканал NBC News со ссылкой на слова двух чиновников Министерства обороны США написал, что в Лос-Анджелесе размещены 700 морских пехотинцев для поддержки Национальной гвардии в защите федеральных служащих и имущества города.В материале уточнялось, что силы морской пехоты прибыли из корпуса "Туэнтинайн-Палмс", который находится в пустыне примерно в 225 километрах от Лос-Анджелеса, и мобилизация носит временный характер с целью усиления до тех пор, пока в город не прибудут дополнительные подразделения Национальной гвардии Калифорнии.При этом, как уточнила британская газета Financial Times, ряд военных ветеранов и действующих офицеров США раскритиковали решение власти о задействовании морских пехотинцев и войск Национальной гвардии."Все большее число военных ветеранов и действующих офицеров высказываются против решения президента Дональда Трампа направить морскую пехоту и войска национальной гвардии в Лос-Анджелес, называя это злоупотреблением исполнительной властью, которое ставит под угрозу жизни солдат", - говорится в публикации, где также уточняется, что ветеран корпуса морской пехоты Джанесса Голдбек заявила, что такое решение Трампа ознаменовало "серьезный сдвиг в военно-гражданских нормах и опасный прецедент".Американский лидер парировал: "мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли".Также Трамп заявил, что беспорядки в Лос-Анджелесе устроили профессиональные провокаторы и мятежники, то есть "плохие люди", которых следует посадить в тюрьму. Однако вина за происходящее, уверен Трамп, все же лежит на местной власти, в частности, главе региона Гэвине Ньюсоме.Губернатор Калифорнии быстро отреагировал на эти слова, заявив, что призыв Трампа арестовать его - "безошибочный шаг к авторитаризму"."Президент США только что призвал арестовать действующего губернатора. Это день, который я надеялся никогда не увидеть в Америке. Неважно, демократ вы или республиканец - это та черта, которую мы не можем переступать как нация. Это - безошибочный шаг к авторитаризму", - написал Ньюсом в соцсети X.В США уже четвертый день проходят массовые протесты мигрантов, не желающих уезжать в свои страны в рамках проводимой американским президентом Дональдом Трампом политики по депортации.Хуже всего дела обстоят в регионе-оплоте демократов Лос- Анджелесе. Участники акции бросают в полицию петарды и куски бетона, громят магазины и рестораны, устраивают поджоги.Ранее Трамп уже обвинял местные власти в бездействии и обещал разобраться в ситуации с помощью Нацгвардии, а глава Пентагона Пит Хегсет грозил морпехами. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс оценивают попытки силового подавления протестов "целенаправленным подстрекательством", ведущим к эскалации."Америку ждет очередное лето беспорядков. Теперь у Трампа появился повод для вывода войск из Европы. Власти Калифорнии осудили происходящее, но только не сами погромы, а реакцию Трампа. Однако его команда научена горьким опытом погромов Black Lives Matter 2020 года, когда власти испугались что-либо предпринимать (в это время президентом США был Джо Байден. - Ред.)", - прокомментировал ситуацию политолог-американист Малек Дудаков в комментарии газете МЕТРО.Он добавил, что потенциал разрастания беспорядков колоссальный: за время работы Байдена в белом доме в США въехали более пяти миллионов мигрантов.Также ряд экспертов обратили внимание на то, что в 2014 году президент Украины Виктор Янукович рассматривался Америкой как некое подобие "диктатора" за желание привести к порядку Майдан, плавно перетекавший в погромы и госпереворот, но в 2025-м президент США сам хочет использовать силу по отношению к протестующим: В ход пошла брусчатка, не хватает пианино: обстановка в Лос-Анджелесе приобретает черты Евромайдана.Символично, что один из присутствующих на беспорядках в Сан-Франциско приходит смотреть на все происходящее, завернувшись в флаг Советского союза.Подробнее об этой истории - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Беспорядки в Лос-Анджелесе. США позволяют себе то, что когда-то запретили Украине.
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Марина Полякова
Марина Полякова
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, сша, президент сша, дональд трамп, протесты, мигранты, джо байден, пентагон, нацгвардия, америка, украина, виктор янукович, пит хегсет, financial times
Эксклюзив, Новости, США, президент США, Дональд Трамп, протесты, мигранты, Джо Байден, Пентагон, Нацгвардия, Америка, Украина, Виктор Янукович, Пит Хегсет, Financial Times

В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии

05:27 10.06.2025
 
Надпись на плаката: Мигранты сделают Америку великой
Надпись на плаката: Мигранты сделают Америку великой
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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В ночь на 10 июня, то есть четвертые сутки подряд, в США продолжаются массовые протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа. И погромы, кажется, только набирают силу. Полиция снова применила светошумовые гранаты, также в этот раз в ход пошли резиновые пули и 700 морских пехотинцев
"Это заявление президента Соединенных Штатов по поводу катастрофических беспорядков, спровоцированных Гэвином Ньюсомом, которые происходят в Лос-Анджелесе. Повстанцы имеют обыкновение плевать в лицо национальным гвардейцам/женщинам и другим. Этим патриотам говорят, что нужно смириться с этим, просто так устроена жизнь. Но не в администрации Трампа. ЕСЛИ ОНИ БУДУТ ПЛЕВАТЬСЯ, МЫ УДАРИМ, и я обещаю вам, что они получат удар сильнее, чем когда-либо прежде. Такое неуважение недопустимо!", — написал о происходящем Трамп в своей социальной сети The Truth Social.
Чуть позже американский телеканал NBC News со ссылкой на слова двух чиновников Министерства обороны США написал, что в Лос-Анджелесе размещены 700 морских пехотинцев для поддержки Национальной гвардии в защите федеральных служащих и имущества города.
В материале уточнялось, что силы морской пехоты прибыли из корпуса "Туэнтинайн-Палмс", который находится в пустыне примерно в 225 километрах от Лос-Анджелеса, и мобилизация носит временный характер с целью усиления до тех пор, пока в город не прибудут дополнительные подразделения Национальной гвардии Калифорнии.
При этом, как уточнила британская газета Financial Times, ряд военных ветеранов и действующих офицеров США раскритиковали решение власти о задействовании морских пехотинцев и войск Национальной гвардии.
"Все большее число военных ветеранов и действующих офицеров высказываются против решения президента Дональда Трампа направить морскую пехоту и войска национальной гвардии в Лос-Анджелес, называя это злоупотреблением исполнительной властью, которое ставит под угрозу жизни солдат", - говорится в публикации, где также уточняется, что ветеран корпуса морской пехоты Джанесса Голдбек заявила, что такое решение Трампа ознаменовало "серьезный сдвиг в военно-гражданских нормах и опасный прецедент".
Американский лидер парировал: "мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли".
Также Трамп заявил, что беспорядки в Лос-Анджелесе устроили профессиональные провокаторы и мятежники, то есть "плохие люди", которых следует посадить в тюрьму. Однако вина за происходящее, уверен Трамп, все же лежит на местной власти, в частности, главе региона Гэвине Ньюсоме.
"Я бы арестовал его, будь я (куратором по вопросам обеспечения безопасности границ США. - Ред.) Томом Хоманом. Думаю, это отличная идея (ранее Ньюсом публично огрызнулся на Хофмана, предложив ему себя арестовать. - Ред.). Гэвин любит привлекать к себе внимание, но он провалил свою работу. Он мне симпатичен, но он крайне некомпетентен - и все это знают", - сказал Трамп журналистам, однако от вопроса , рассматривает ли он возможность задействовать закон о мятеже, ушел.
Губернатор Калифорнии быстро отреагировал на эти слова, заявив, что призыв Трампа арестовать его - "безошибочный шаг к авторитаризму".
"Президент США только что призвал арестовать действующего губернатора. Это день, который я надеялся никогда не увидеть в Америке. Неважно, демократ вы или республиканец - это та черта, которую мы не можем переступать как нация. Это - безошибочный шаг к авторитаризму", - написал Ньюсом в соцсети X.
© Getty Images / Apu Gomes
© Getty Images / Apu Gomes
В США уже четвертый день проходят массовые протесты мигрантов, не желающих уезжать в свои страны в рамках проводимой американским президентом Дональдом Трампом политики по депортации.
Хуже всего дела обстоят в регионе-оплоте демократов Лос- Анджелесе. Участники акции бросают в полицию петарды и куски бетона, громят магазины и рестораны, устраивают поджоги.
Ранее Трамп уже обвинял местные власти в бездействии и обещал разобраться в ситуации с помощью Нацгвардии, а глава Пентагона Пит Хегсет грозил морпехами. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс оценивают попытки силового подавления протестов "целенаправленным подстрекательством", ведущим к эскалации.
"Америку ждет очередное лето беспорядков. Теперь у Трампа появился повод для вывода войск из Европы. Власти Калифорнии осудили происходящее, но только не сами погромы, а реакцию Трампа. Однако его команда научена горьким опытом погромов Black Lives Matter 2020 года, когда власти испугались что-либо предпринимать (в это время президентом США был Джо Байден. - Ред.)", - прокомментировал ситуацию политолог-американист Малек Дудаков в комментарии газете МЕТРО.
Он добавил, что потенциал разрастания беспорядков колоссальный: за время работы Байдена в белом доме в США въехали более пяти миллионов мигрантов.
Также ряд экспертов обратили внимание на то, что в 2014 году президент Украины Виктор Янукович рассматривался Америкой как некое подобие "диктатора" за желание привести к порядку Майдан, плавно перетекавший в погромы и госпереворот, но в 2025-м президент США сам хочет использовать силу по отношению к протестующим: В ход пошла брусчатка, не хватает пианино: обстановка в Лос-Анджелесе приобретает черты Евромайдана.
Символично, что один из присутствующих на беспорядках в Сан-Франциско приходит смотреть на все происходящее, завернувшись в флаг Советского союза.
© соцсети
© соцсети
Подробнее об этой истории - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Беспорядки в Лос-Анджелесе. США позволяют себе то, что когда-то запретили Украине.
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Заголовок открываемого материала
05:27В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии
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