https://ukraina.ru/20250610/v-khod-poshla-morskaya-pekhota-v-ssha-nikak-ne-mogut-razobratsya-gde-granitsy-u-demokratii-1063804023.html
В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии
В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии - 10.06.2025 Украина.ру
В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии
В ночь на 10 июня, то есть четвертые сутки подряд, в США продолжаются массовые протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа. И погромы, кажется, только набирают силу. Полиция снова применила светошумовые гранаты, также в этот раз в ход пошли резиновые пули и 700 морских пехотинцев
2025-06-10T05:27
2025-06-10T05:27
2025-06-10T05:27
эксклюзив
новости
сша
президент сша
дональд трамп
протесты
мигранты
джо байден
пентагон
нацгвардия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063803716_0:40:1434:847_1920x0_80_0_0_2e3fb9ea3823fbad24377c56fd6401a6.jpg
"Это заявление президента Соединенных Штатов по поводу катастрофических беспорядков, спровоцированных Гэвином Ньюсомом, которые происходят в Лос-Анджелесе. Повстанцы имеют обыкновение плевать в лицо национальным гвардейцам/женщинам и другим. Этим патриотам говорят, что нужно смириться с этим, просто так устроена жизнь. Но не в администрации Трампа. ЕСЛИ ОНИ БУДУТ ПЛЕВАТЬСЯ, МЫ УДАРИМ, и я обещаю вам, что они получат удар сильнее, чем когда-либо прежде. Такое неуважение недопустимо!", — написал о происходящем Трамп в своей социальной сети The Truth Social.Чуть позже американский телеканал NBC News со ссылкой на слова двух чиновников Министерства обороны США написал, что в Лос-Анджелесе размещены 700 морских пехотинцев для поддержки Национальной гвардии в защите федеральных служащих и имущества города.В материале уточнялось, что силы морской пехоты прибыли из корпуса "Туэнтинайн-Палмс", который находится в пустыне примерно в 225 километрах от Лос-Анджелеса, и мобилизация носит временный характер с целью усиления до тех пор, пока в город не прибудут дополнительные подразделения Национальной гвардии Калифорнии.При этом, как уточнила британская газета Financial Times, ряд военных ветеранов и действующих офицеров США раскритиковали решение власти о задействовании морских пехотинцев и войск Национальной гвардии."Все большее число военных ветеранов и действующих офицеров высказываются против решения президента Дональда Трампа направить морскую пехоту и войска национальной гвардии в Лос-Анджелес, называя это злоупотреблением исполнительной властью, которое ставит под угрозу жизни солдат", - говорится в публикации, где также уточняется, что ветеран корпуса морской пехоты Джанесса Голдбек заявила, что такое решение Трампа ознаменовало "серьезный сдвиг в военно-гражданских нормах и опасный прецедент".Американский лидер парировал: "мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли".Также Трамп заявил, что беспорядки в Лос-Анджелесе устроили профессиональные провокаторы и мятежники, то есть "плохие люди", которых следует посадить в тюрьму. Однако вина за происходящее, уверен Трамп, все же лежит на местной власти, в частности, главе региона Гэвине Ньюсоме.Губернатор Калифорнии быстро отреагировал на эти слова, заявив, что призыв Трампа арестовать его - "безошибочный шаг к авторитаризму"."Президент США только что призвал арестовать действующего губернатора. Это день, который я надеялся никогда не увидеть в Америке. Неважно, демократ вы или республиканец - это та черта, которую мы не можем переступать как нация. Это - безошибочный шаг к авторитаризму", - написал Ньюсом в соцсети X.В США уже четвертый день проходят массовые протесты мигрантов, не желающих уезжать в свои страны в рамках проводимой американским президентом Дональдом Трампом политики по депортации.Хуже всего дела обстоят в регионе-оплоте демократов Лос- Анджелесе. Участники акции бросают в полицию петарды и куски бетона, громят магазины и рестораны, устраивают поджоги.Ранее Трамп уже обвинял местные власти в бездействии и обещал разобраться в ситуации с помощью Нацгвардии, а глава Пентагона Пит Хегсет грозил морпехами. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс оценивают попытки силового подавления протестов "целенаправленным подстрекательством", ведущим к эскалации."Америку ждет очередное лето беспорядков. Теперь у Трампа появился повод для вывода войск из Европы. Власти Калифорнии осудили происходящее, но только не сами погромы, а реакцию Трампа. Однако его команда научена горьким опытом погромов Black Lives Matter 2020 года, когда власти испугались что-либо предпринимать (в это время президентом США был Джо Байден. - Ред.)", - прокомментировал ситуацию политолог-американист Малек Дудаков в комментарии газете МЕТРО.Он добавил, что потенциал разрастания беспорядков колоссальный: за время работы Байдена в белом доме в США въехали более пяти миллионов мигрантов.Также ряд экспертов обратили внимание на то, что в 2014 году президент Украины Виктор Янукович рассматривался Америкой как некое подобие "диктатора" за желание привести к порядку Майдан, плавно перетекавший в погромы и госпереворот, но в 2025-м президент США сам хочет использовать силу по отношению к протестующим: В ход пошла брусчатка, не хватает пианино: обстановка в Лос-Анджелесе приобретает черты Евромайдана.Символично, что один из присутствующих на беспорядках в Сан-Франциско приходит смотреть на все происходящее, завернувшись в флаг Советского союза.Подробнее об этой истории - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Беспорядки в Лос-Анджелесе. США позволяют себе то, что когда-то запретили Украине.
сша
америка
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063803716_0:0:1356:1016_1920x0_80_0_0_d7cae0c4753dbded9d0cdc473f0cd12d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, новости, сша, президент сша, дональд трамп, протесты, мигранты, джо байден, пентагон, нацгвардия, америка, украина, виктор янукович, пит хегсет, financial times
В ход пошла морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии
В ночь на 10 июня, то есть четвертые сутки подряд, в США продолжаются массовые протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа. И погромы, кажется, только набирают силу. Полиция снова применила светошумовые гранаты, также в этот раз в ход пошли резиновые пули и 700 морских пехотинцев
"Это заявление президента Соединенных Штатов по поводу катастрофических беспорядков, спровоцированных Гэвином Ньюсомом, которые происходят в Лос-Анджелесе. Повстанцы имеют обыкновение плевать в лицо национальным гвардейцам/женщинам и другим. Этим патриотам говорят, что нужно смириться с этим, просто так устроена жизнь. Но не в администрации Трампа. ЕСЛИ ОНИ БУДУТ ПЛЕВАТЬСЯ, МЫ УДАРИМ, и я обещаю вам, что они получат удар сильнее, чем когда-либо прежде. Такое неуважение недопустимо!", — написал о происходящем Трамп в своей социальной сети The Truth Social.
Чуть позже американский телеканал NBC News со ссылкой на слова двух чиновников Министерства обороны США
написал, что в Лос-Анджелесе размещены 700 морских пехотинцев для поддержки Национальной гвардии в защите федеральных служащих и имущества города.
В материале уточнялось, что силы морской пехоты прибыли из корпуса "Туэнтинайн-Палмс", который находится в пустыне примерно в 225 километрах от Лос-Анджелеса, и мобилизация носит временный характер с целью усиления до тех пор, пока в город не прибудут дополнительные подразделения Национальной гвардии Калифорнии.
При этом, как уточнила британская газета Financial Times
, ряд военных ветеранов и действующих офицеров США раскритиковали решение власти о задействовании морских пехотинцев и войск Национальной гвардии.
"Все большее число военных ветеранов и действующих офицеров высказываются против решения президента Дональда Трампа направить морскую пехоту и войска национальной гвардии в Лос-Анджелес, называя это злоупотреблением исполнительной властью, которое ставит под угрозу жизни солдат", - говорится в публикации, где также уточняется, что ветеран корпуса морской пехоты Джанесса Голдбек заявила, что такое решение Трампа ознаменовало "серьезный сдвиг в военно-гражданских нормах и опасный прецедент".
Американский лидер парировал: "мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли".
Также Трамп заявил, что беспорядки в Лос-Анджелесе устроили профессиональные провокаторы и мятежники, то есть "плохие люди", которых следует посадить в тюрьму. Однако вина за происходящее, уверен Трамп, все же лежит на местной власти, в частности, главе региона Гэвине Ньюсоме.
"Я бы арестовал его, будь я (куратором по вопросам обеспечения безопасности границ США. - Ред.) Томом Хоманом. Думаю, это отличная идея (ранее Ньюсом публично огрызнулся на Хофмана, предложив ему себя арестовать. - Ред.). Гэвин любит привлекать к себе внимание, но он провалил свою работу. Он мне симпатичен, но он крайне некомпетентен - и все это знают", - сказал Трамп журналистам, однако от вопроса , рассматривает ли он возможность задействовать закон о мятеже, ушел.
Губернатор Калифорнии быстро отреагировал на эти слова, заявив, что призыв Трампа арестовать его - "безошибочный шаг к авторитаризму".
"Президент США только что призвал арестовать действующего губернатора. Это день, который я надеялся никогда не увидеть в Америке. Неважно, демократ вы или республиканец - это та черта, которую мы не можем переступать как нация. Это - безошибочный шаг к авторитаризму", - написал Ньюсом в соцсети X.
В США
уже четвертый день проходят массовые протесты мигрантов, не желающих уезжать в свои страны в рамках проводимой американским президентом Дональдом Трампом
политики по депортации.
Хуже всего дела обстоят в регионе-оплоте демократов Лос- Анджелесе. Участники акции бросают в полицию петарды и куски бетона, громят магазины и рестораны, устраивают поджоги.
Ранее Трамп
уже обвинял местные власти в бездействии и обещал разобраться в ситуации с помощью Нацгвардии
, а глава Пентагона Пит Хегсет
грозил морпехами. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс оценивают попытки силового подавления протестов "целенаправленным подстрекательством", ведущим к эскалации.
"Америку ждет очередное лето беспорядков. Теперь у Трампа появился повод для вывода войск из Европы. Власти Калифорнии осудили происходящее, но только не сами погромы, а реакцию Трампа. Однако его команда научена горьким опытом погромов Black Lives Matter 2020 года, когда власти испугались что-либо предпринимать (в это время президентом США был Джо Байден. - Ред.)", - прокомментировал ситуацию политолог-американист Малек Дудаков в комментарии газете МЕТРО.
Он добавил, что потенциал разрастания беспорядков колоссальный: за время работы Байдена в белом доме в США въехали более пяти миллионов мигрантов.
Также ряд экспертов обратили внимание на то, что в 2014 году президент Украины Виктор Янукович
рассматривался Америкой как некое подобие "диктатора" за желание привести к порядку Майдан, плавно перетекавший в погромы и госпереворот, но в 2025-м президент США сам хочет использовать силу по отношению к протестующим: В ход пошла брусчатка, не хватает пианино: обстановка в Лос-Анджелесе приобретает черты Евромайдана
.
Символично, что один из присутствующих на беспорядках в Сан-Франциско
приходит смотреть на все происходящее, завернувшись в флаг Советского союза.