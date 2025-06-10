Финиш или затишье перед бурей? Куда ВС РФ били в ночь на 10 июня - 10.06.2025 Украина.ру
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Финиш или затишье перед бурей? Куда ВС РФ били в ночь на 10 июня
Финиш или затишье перед бурей? Куда ВС РФ били в ночь на 10 июня - 10.06.2025 Украина.ру
Финиш или затишье перед бурей? Куда ВС РФ били в ночь на 10 июня
Российские военные продолжают работу по военным и энергетическим объектам Украины. Ранее ряд экспертов отметили, что Киев за его последние террористические атаки ждет как минимум неделя ответов от Москвы. В этом материале мы собрали все события ночи, произошедшие в рамках этого возмездия
2025-06-10T07:00
2025-06-10T09:41
эксклюзив
россия
украина
киев
владимир путин
дональд трамп
reuters
f-16
миг-29
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В Киевской области прилеты пришлись на болевые точки противника в районе Белой Церкви, Броваров и Борисполя. Ряд ударов точно попали в цель по военному заводу "Артем" и топливной базе.Также взрывы были слышны в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. "Герани" поразили цели еще в одесском Ильичевске, полтавском Кременчуге, Сумской области, а также во временно оккупированном противником Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР).Тем временем, украинские нацисты уже переживают, что с нынешними темпами производства к 2026 году Россия сможет запускать по тысяче дронов ежедневно. В частности, такое мнение выразил русофоб и львовский телеведущий Остап Дроздов."Дроны относительно дешевые, ну там тысячу долларов (на данный момент это эквивалентно примерно 80 тысячам рублей. - Ред.). Дроны не закончатся никогда. И спрос на дроны может существовать и сто лет. Там куснет, там куснет, там падет, там падет. Вечно рои. Поскольку Россия поставила перед собой цель до конца года выйти на производство 500 дронов в день. А со следующего года, если не будет прекращена война, уже сделан подсчет, что рои количеством тысяча единиц за одни сутки, как массированная дрон-атака, станут реальностью", – пожаловался Дроздов.Он резюмировал, что такое количество "птичек" сбить невозможно, к тому же это полностью истощит все системы ПВО Украины."У нас большой разрыв между дешевизной того, что летит, и страшной дороговизной того, чем сбивается. Потому что одна ракета ПВО, я еще часто это так шучу – это однокомнатная квартира. А для системы "Пэтриот" это вообще просто катастрофа. Один залп системы "Пэтриот" - это бюджет одного районного города", - подытожил он.Накануне ВС РФ также работали по военным и энергетическим объектам Украины. В частности, удары были нанесены по авиабазе в районе Дубно Ровенской области, где были размещены истребители F-16. Местные паблики сообщили о мощном пожаре и взрывах в районе военного аэродрома: МиГ-29 и F-16: тг-канал "Разведка" сообщил о результатах ударов по аэродрому Дубно.Какие еще военные и энергетические объекты Украины пострадали в ночь на 9 июня - в материале Новая серия возмездия террористическому киевскому режиму: итоги ночи. Однако эксперты сошлись на том, что это, скорее всего, не финал истории.Такое же мнение высказали и западные СМИ: Российский ответ Украине на атаку БПЛА не закончен, он будет многоцелевым и "асимметричным" - Reuters.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как терактыВ тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
https://ukraina.ru/20250607/1063740283.html
https://ukraina.ru/20250606/eto-esche-ne-vozmezdie-pochemu-pyatnichnye-udary-po-energetike-lish-proverka-na-nervy-1063696806.html
https://ukraina.ru/20250610/v-khod-poshla-morskaya-pekhota-v-ssha-nikak-ne-mogut-razobratsya-gde-granitsy-u-demokratii-1063804023.html
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Марина Полякова
Марина Полякова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, reuters, f-16, миг-29
Эксклюзив, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Reuters, F-16, МиГ-29

Финиш или затишье перед бурей? Куда ВС РФ били в ночь на 10 июня

07:00 10.06.2025 (обновлено: 09:41 10.06.2025)
 
© Украина.ру / Telegram
© Украина.ру / Telegram
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Российские военные продолжают работу по военным и энергетическим объектам Украины. Ранее ряд экспертов отметили, что Киев за его последние террористические атаки ждет как минимум неделя ответов от Москвы. В этом материале мы собрали все события ночи, произошедшие в рамках этого возмездия
В Киевской области прилеты пришлись на болевые точки противника в районе Белой Церкви, Броваров и Борисполя. Ряд ударов точно попали в цель по военному заводу "Артем" и топливной базе.
Также взрывы были слышны в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. "Герани" поразили цели еще в одесском Ильичевске, полтавском Кременчуге, Сумской области, а также во временно оккупированном противником Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР).
© РИА Новости/Евгений Биятов
© РИА Новости/Евгений Биятов
Тем временем, украинские нацисты уже переживают, что с нынешними темпами производства к 2026 году Россия сможет запускать по тысяче дронов ежедневно. В частности, такое мнение выразил русофоб и львовский телеведущий Остап Дроздов.
"Дроны относительно дешевые, ну там тысячу долларов (на данный момент это эквивалентно примерно 80 тысячам рублей. - Ред.). Дроны не закончатся никогда. И спрос на дроны может существовать и сто лет. Там куснет, там куснет, там падет, там падет. Вечно рои. Поскольку Россия поставила перед собой цель до конца года выйти на производство 500 дронов в день. А со следующего года, если не будет прекращена война, уже сделан подсчет, что рои количеством тысяча единиц за одни сутки, как массированная дрон-атака, станут реальностью", – пожаловался Дроздов.
Он резюмировал, что такое количество "птичек" сбить невозможно, к тому же это полностью истощит все системы ПВО Украины.
"У нас большой разрыв между дешевизной того, что летит, и страшной дороговизной того, чем сбивается. Потому что одна ракета ПВО, я еще часто это так шучу – это однокомнатная квартира. А для системы "Пэтриот" это вообще просто катастрофа. Один залп системы "Пэтриот" - это бюджет одного районного города", - подытожил он.
До 1000 дронов вскоре будет запускать РФ по Украине - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
7 июня, 15:25
В ближайшее время ВС РФ будут запускать по Украине до 1000 дронов Вскоре РФ будет запускать по территории Украины до 1000 дронов. Такое заявление 7 июня сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
Накануне ВС РФ также работали по военным и энергетическим объектам Украины. В частности, удары были нанесены по авиабазе в районе Дубно Ровенской области, где были размещены истребители F-16. Местные паблики сообщили о мощном пожаре и взрывах в районе военного аэродрома: МиГ-29 и F-16: тг-канал "Разведка" сообщил о результатах ударов по аэродрому Дубно.
Какие еще военные и энергетические объекты Украины пострадали в ночь на 9 июня - в материале Новая серия возмездия террористическому киевскому режиму: итоги ночи. Однако эксперты сошлись на том, что это, скорее всего, не финал истории.
6 июня, 11:48
Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?Удары по энергетике Украины, нанесенные в ночь на 6 июня, лишь репетиция перед основным действием, психологическая подготовка противника. В частности, такое мнение разделяет военный блогер Юрий Подоляка
Такое же мнение высказали и западные СМИ: Российский ответ Украине на атаку БПЛА не закончен, он будет многоцелевым и "асимметричным" - Reuters.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
Надпись на плаката: Мигранты сделают Америку великой
05:27
Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократииВ ночь на 10 июня, то есть четвертые сутки подряд, в США продолжаются массовые протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа. И погромы, кажется, только набирают силу. Полиция снова применила светошумовые гранаты, также в этот раз в ход пошли резиновые пули и 700 морских пехотинцев
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