Финиш или затишье перед бурей? Куда ВС РФ били в ночь на 10 июня
07:00 10.06.2025 (обновлено: 09:41 10.06.2025)
© Украина.ру / Telegram
© Украина.ру / Telegram
Российские военные продолжают работу по военным и энергетическим объектам Украины. Ранее ряд экспертов отметили, что Киев за его последние террористические атаки ждет как минимум неделя ответов от Москвы. В этом материале мы собрали все события ночи, произошедшие в рамках этого возмездия
В Киевской области прилеты пришлись на болевые точки противника в районе Белой Церкви, Броваров и Борисполя. Ряд ударов точно попали в цель по военному заводу "Артем" и топливной базе.
Также взрывы были слышны в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. "Герани" поразили цели еще в одесском Ильичевске, полтавском Кременчуге, Сумской области, а также во временно оккупированном противником Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР).
© РИА Новости/Евгений Биятов
© РИА Новости/Евгений Биятов
Тем временем, украинские нацисты уже переживают, что с нынешними темпами производства к 2026 году Россия сможет запускать по тысяче дронов ежедневно. В частности, такое мнение выразил русофоб и львовский телеведущий Остап Дроздов.
"Дроны относительно дешевые, ну там тысячу долларов (на данный момент это эквивалентно примерно 80 тысячам рублей. - Ред.). Дроны не закончатся никогда. И спрос на дроны может существовать и сто лет. Там куснет, там куснет, там падет, там падет. Вечно рои. Поскольку Россия поставила перед собой цель до конца года выйти на производство 500 дронов в день. А со следующего года, если не будет прекращена война, уже сделан подсчет, что рои количеством тысяча единиц за одни сутки, как массированная дрон-атака, станут реальностью", – пожаловался Дроздов.
Он резюмировал, что такое количество "птичек" сбить невозможно, к тому же это полностью истощит все системы ПВО Украины.
"У нас большой разрыв между дешевизной того, что летит, и страшной дороговизной того, чем сбивается. Потому что одна ракета ПВО, я еще часто это так шучу – это однокомнатная квартира. А для системы "Пэтриот" это вообще просто катастрофа. Один залп системы "Пэтриот" - это бюджет одного районного города", - подытожил он.
Накануне ВС РФ также работали по военным и энергетическим объектам Украины. В частности, удары были нанесены по авиабазе в районе Дубно Ровенской области, где были размещены истребители F-16. Местные паблики сообщили о мощном пожаре и взрывах в районе военного аэродрома: МиГ-29 и F-16: тг-канал "Разведка" сообщил о результатах ударов по аэродрому Дубно.
Какие еще военные и энергетические объекты Украины пострадали в ночь на 9 июня - в материале Новая серия возмездия террористическому киевскому режиму: итоги ночи. Однако эксперты сошлись на том, что это, скорее всего, не финал истории.
Такое же мнение высказали и западные СМИ: Российский ответ Украине на атаку БПЛА не закончен, он будет многоцелевым и "асимметричным" - Reuters.
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