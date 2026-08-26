Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августа - 26.08.2026 Украина.ру
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Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августа
Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августа - 26.08.2026 Украина.ру
Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августа
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова анонсировала крупный обмен военнопленными с Украиной. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон хочет окончания конфликта на Украине. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в ЛНР, погибли девять человек
2026-08-26T17:30
2026-08-26T17:30
эксклюзив
хроники
дональд трамп
джон рэтклифф
сергей шилов
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россия
украина
цру
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Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова анонсировала крупный обмен военнопленными с Украиной."На прошлой неделе был обмен 103 на 103, сегодня проходит обмен десять на десять. Мы готовимся к другим обменам, надеюсь, в ближайшее время", — заявила она журналистам.По словам Лантратовой, 24 августа Россия вернула Украине десять пленных, в ответ Киев сейчас передает Москве десять бойцов. Обмен проходит на территории Белоруссии.Лантратова также рассказала, что стороны продолжают работу по поиску пропавших без вести и составляют списки."Мы готовим ещё один достаточно большой обмен, согласовываются списки", – указала Лантратова.Днём ранее, 25 августа, секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер заявил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию с пленными и другие гуманитарные вопросы."Одна из областей, в которых мы увидели конкретную готовность к сотрудничеству, - это гуманитарная сфера. Мы обсудили такие вопросы, как возвращение детей в их семьи, положение военнопленных и задержанных гражданских лиц", – отметил Галлахер на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.По словам главы дипслужбы Ватикана, стороны также обсудили обмен информацией о пропавших без вести, воссоединение семей и помощь раненым. Решать эти вопросы важно на основе гуманитарных критериев, избегая их политизации, подчеркнул Галлахер.Об обмене пленными вспоминали и в контексте внезапного визита в Москву 25 августа директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. В частности, об этом писало британское издание The Guardian."Причина визита неясна. Однако визит состоялся на фоне зашедших в тупик мирных переговоров, организованных США. И на этот факт стоит обратить внимание. Также не стоит забывать, что ЦРУ выступало посредником в недавних обменах заключенными между США и Россией и участвовало в обмене пленными в 2024 году", — указывалось в материале.До этого, 19 августа, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в числе 103 человек, которые передала Россия Украине был и тяжело раненные – 31 человек."Сегодня вернулся 31 парень, которые были тяжело ранены &lt;…&gt; Мы не вернули всех из этой категории, но впервые такое большое количество сразу нам передали", – рассказал Лубинец.Тогда же он сообщил, что переговоры по дальнейшим обменам продолжаются. Также Лубинец выразил надежду на то, что следующие договорённости сторон будут реализованы в ближайшее время.Лантратова же после того обмена указала на нарушение Украиной Женевских конвенций."В ходе недавнего обмена по формуле "103 на 103" я лично встречала наших бойцов, вернувшихся из плена. Разговаривая с ребятами в автобусе, я в очередной раз убедилась: Украина систематически и цинично попирает практически все пункты Женевских конвенций", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".Омбудсмен добавила, что условия международных соглашений по обращению с военнопленными должны неукоснительно выполняться всеми сторонами."Мы продолжим бороться за каждого нашего солдата, пока последний защитник не вернётся домой", – подытожила Лантратова.Также в соцсетях появилось видео с обмена. На нём вернувшиеся из плена российские бойцы звонили своим родным с радостной новостью о скором возвращении домой.США хотят мираПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотят завершения конфликта на Украине."Мы бы хотели, чтобы война на Украине завершилась", – заявил Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.Ранее корреспондент РИА Новости Сергей Шилов заявил, что директор ЦРУ Рэтклифф мог посещать Москву 25 августа в т.ч. и ради того, чтобы добиться энергетического перемирия."Разумеется, Рэтклифф прилетел в Москву вовсе не для того, чтобы обсудить погоду или выпить чаю. Его истинная цель, скорее всего, лежит в плоскости энергетического перемирия. Удары по энергетической инфраструктуре - это то, что делает Украине реально больно, но, что важнее, это заставляет Запад тратить на её поддержку огромные деньги, пытаясь латать дыры в её же сетях. То же самое касается блокировки портов и валютной выручки - эти издержки ложатся тяжёлым бременем именно на западные экономики, спонсирующие киевский режим", – отметил Шилов.Он также указал, что Рэтклифф мог даже угрожать российской стороне."Будучи ястребом, Рэтклифф мог также позволить себе жесткие угрозы, например, о включении системы "Старлинк" над территорией старой России в военных целях. Показательно, что эту идею ранее озвучивал и активно лоббировал бывший министр [обороны Украины Михаил] Фёдоров. Илон Маск ответил ему отказом, но все это "пока". Уверен, тема эта действительно прорабатывалась на высоком уровне и могла стать предметом торга", – указывал Шилов.Он также заявил, что "отдельным, и тоже весомым пунктом переговоров мог стать Иран", рассказав о том, какие именно проблемы с нефтью возникли у американцев в ходе войны с Ираном."Кроме того, в преддверии нового витка конфронтации с Ираном американцам нужно экономить ракеты для систем "Пэтриот", и именно с этим запросом, судя по всему, они и прибыли в Москву – угрожать и искать компромиссы, которые позволят сбить цену и сохранить военный ресурс. Так, во всяком случае, видится эта сложная дипломатическая игра", – также отмечал Шилов.Тем временем научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии журналистам заявил, что в новое издание единых государственных учебников истории войдут "дух Анкориджа" и последствия принятых в этот период решений войдут.""Дух Анкориджа" будет включён [в новое издание учебников истории] и, конечно, последствия тех или иных решений, которые принимались в этот период", – отметил Мягков.Он подчеркнул, что в новых изданиях учебника отражаются все последние события, которые влияют на исторический процесс, внутреннюю и международную политику. Одним из авторов единой линейки учебников истории является помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Летом 2025 года президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Атака в ЛНРДевять человек погибли при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник."В результате чудовищной атаки восемь человек погибли на месте. Двадцатилетнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не удалось. Её мама получила ранения", — написал Пасечник в "Максе".Также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована. Ещё троим пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь, их направили на амбулаторное лечение.По словам Пасечника, транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. В момент атаки автобус ехал по дороге Золотое — Первомайск.Подробнее о том, что происходит в украинских тюрьмах – в статье Павла Волкова "Винницкий "концлагерь" и молчание Запада: кто заступится за политзэков Украины".
https://ukraina.ru/20260826/postepenno-proigryvaem-eks-ministr-oborony-ukrainy-sdal-pozitsii-khronika-sobytiy-na-utro-26-avgusta--1082801328.html
https://ukraina.ru/20260825/rossiya-ne-vidit-alternativ-pobede-v-svo-zapad-ne-mozhet-profinansirovat-ukrainu-itogi-25-avgusta-1082783902.html
https://ukraina.ru/20260825/peskov-rasskazal-kto-pridumal-mobilizatsiyu-v-rossii-khronika-sobytiy-na-utro-25-avgusta--1082770971.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, дональд трамп, джон рэтклифф, сергей шилов, сша, россия, украина, цру, the guardian, верховная рада
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Джон Рэтклифф, Сергей Шилов, США, Россия, Украина, ЦРУ, The Guardian, Верховная Рада

Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августа

17:30 26.08.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосква и Киев провели обмен пленными по формуле "103 на 103"
Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 103 на 103 - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова анонсировала крупный обмен военнопленными с Украиной. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон хочет окончания конфликта на Украине. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в ЛНР, погибли девять человек
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова анонсировала крупный обмен военнопленными с Украиной.
"На прошлой неделе был обмен 103 на 103, сегодня проходит обмен десять на десять. Мы готовимся к другим обменам, надеюсь, в ближайшее время", — заявила она журналистам.
По словам Лантратовой, 24 августа Россия вернула Украине десять пленных, в ответ Киев сейчас передает Москве десять бойцов. Обмен проходит на территории Белоруссии.
Лантратова также рассказала, что стороны продолжают работу по поиску пропавших без вести и составляют списки.
"Мы готовим ещё один достаточно большой обмен, согласовываются списки", – указала Лантратова.
Днём ранее, 25 августа, секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер заявил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию с пленными и другие гуманитарные вопросы.
"Одна из областей, в которых мы увидели конкретную готовность к сотрудничеству, - это гуманитарная сфера. Мы обсудили такие вопросы, как возвращение детей в их семьи, положение военнопленных и задержанных гражданских лиц", – отметил Галлахер на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.
По словам главы дипслужбы Ватикана, стороны также обсудили обмен информацией о пропавших без вести, воссоединение семей и помощь раненым. Решать эти вопросы важно на основе гуманитарных критериев, избегая их политизации, подчеркнул Галлахер.
Об обмене пленными вспоминали и в контексте внезапного визита в Москву 25 августа директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. В частности, об этом писало британское издание The Guardian.
"Причина визита неясна. Однако визит состоялся на фоне зашедших в тупик мирных переговоров, организованных США. И на этот факт стоит обратить внимание. Также не стоит забывать, что ЦРУ выступало посредником в недавних обменах заключенными между США и Россией и участвовало в обмене пленными в 2024 году", — указывалось в материале.
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
10:15
"Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа Кремль опроверг встречу президента РФ и главы ЦРУ. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров проговорился: Украина проигрывает, а Владимир Зеленский ищет виноватых. Тем временем Германия аплодирует перезахоронениям нацистов на Украине
До этого, 19 августа, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в числе 103 человек, которые передала Россия Украине был и тяжело раненные – 31 человек.
"Сегодня вернулся 31 парень, которые были тяжело ранены <…> Мы не вернули всех из этой категории, но впервые такое большое количество сразу нам передали", – рассказал Лубинец.
Тогда же он сообщил, что переговоры по дальнейшим обменам продолжаются. Также Лубинец выразил надежду на то, что следующие договорённости сторон будут реализованы в ближайшее время.
Лантратова же после того обмена указала на нарушение Украиной Женевских конвенций.
"В ходе недавнего обмена по формуле "103 на 103" я лично встречала наших бойцов, вернувшихся из плена. Разговаривая с ребятами в автобусе, я в очередной раз убедилась: Украина систематически и цинично попирает практически все пункты Женевских конвенций", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Омбудсмен добавила, что условия международных соглашений по обращению с военнопленными должны неукоснительно выполняться всеми сторонами.
"Мы продолжим бороться за каждого нашего солдата, пока последний защитник не вернётся домой", – подытожила Лантратова.
Также в соцсетях появилось видео с обмена. На нём вернувшиеся из плена российские бойцы звонили своим родным с радостной новостью о скором возвращении домой.
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
Вчера, 18:38
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США хотят мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотят завершения конфликта на Украине.
"Мы бы хотели, чтобы война на Украине завершилась", – заявил Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.
Ранее корреспондент РИА Новости Сергей Шилов заявил, что директор ЦРУ Рэтклифф мог посещать Москву 25 августа в т.ч. и ради того, чтобы добиться энергетического перемирия.
"Разумеется, Рэтклифф прилетел в Москву вовсе не для того, чтобы обсудить погоду или выпить чаю. Его истинная цель, скорее всего, лежит в плоскости энергетического перемирия. Удары по энергетической инфраструктуре - это то, что делает Украине реально больно, но, что важнее, это заставляет Запад тратить на её поддержку огромные деньги, пытаясь латать дыры в её же сетях. То же самое касается блокировки портов и валютной выручки - эти издержки ложатся тяжёлым бременем именно на западные экономики, спонсирующие киевский режим", – отметил Шилов.
Он также указал, что Рэтклифф мог даже угрожать российской стороне.
"Будучи ястребом, Рэтклифф мог также позволить себе жесткие угрозы, например, о включении системы "Старлинк" над территорией старой России в военных целях. Показательно, что эту идею ранее озвучивал и активно лоббировал бывший министр [обороны Украины Михаил] Фёдоров. Илон Маск ответил ему отказом, но все это "пока". Уверен, тема эта действительно прорабатывалась на высоком уровне и могла стать предметом торга", – указывал Шилов.
Он также заявил, что "отдельным, и тоже весомым пунктом переговоров мог стать Иран", рассказав о том, какие именно проблемы с нефтью возникли у американцев в ходе войны с Ираном.
"Кроме того, в преддверии нового витка конфронтации с Ираном американцам нужно экономить ракеты для систем "Пэтриот", и именно с этим запросом, судя по всему, они и прибыли в Москву – угрожать и искать компромиссы, которые позволят сбить цену и сохранить военный ресурс. Так, во всяком случае, видится эта сложная дипломатическая игра", – также отмечал Шилов.
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
Вчера, 09:50
Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о новой информационной утке от Украины. ООН квалифицировала удары Киева по мирным жителям как преступление. В Госдуме высмеяли британские ракеты для Украины
Тем временем научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии журналистам заявил, что в новое издание единых государственных учебников истории войдут "дух Анкориджа" и последствия принятых в этот период решений войдут.
""Дух Анкориджа" будет включён [в новое издание учебников истории] и, конечно, последствия тех или иных решений, которые принимались в этот период", – отметил Мягков.
Он подчеркнул, что в новых изданиях учебника отражаются все последние события, которые влияют на исторический процесс, внутреннюю и международную политику. Одним из авторов единой линейки учебников истории является помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Летом 2025 года президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Атака в ЛНР
Девять человек погибли при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"В результате чудовищной атаки восемь человек погибли на месте. Двадцатилетнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не удалось. Её мама получила ранения", — написал Пасечник в "Максе".
Также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована. Ещё троим пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь, их направили на амбулаторное лечение.
По словам Пасечника, транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. В момент атаки автобус ехал по дороге Золотое — Первомайск.
Подробнее о том, что происходит в украинских тюрьмах – в статье Павла Волкова "Винницкий "концлагерь" и молчание Запада: кто заступится за политзэков Украины".
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