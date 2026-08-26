Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августа
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосква и Киев провели обмен пленными по формуле "103 на 103"
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова анонсировала крупный обмен военнопленными с Украиной. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон хочет окончания конфликта на Украине. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в ЛНР, погибли девять человек
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова анонсировала крупный обмен военнопленными с Украиной.
"На прошлой неделе был обмен 103 на 103, сегодня проходит обмен десять на десять. Мы готовимся к другим обменам, надеюсь, в ближайшее время", — заявила она журналистам.
По словам Лантратовой, 24 августа Россия вернула Украине десять пленных, в ответ Киев сейчас передает Москве десять бойцов. Обмен проходит на территории Белоруссии.
Лантратова также рассказала, что стороны продолжают работу по поиску пропавших без вести и составляют списки.
"Мы готовим ещё один достаточно большой обмен, согласовываются списки", – указала Лантратова.
Днём ранее, 25 августа, секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер заявил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию с пленными и другие гуманитарные вопросы.
"Одна из областей, в которых мы увидели конкретную готовность к сотрудничеству, - это гуманитарная сфера. Мы обсудили такие вопросы, как возвращение детей в их семьи, положение военнопленных и задержанных гражданских лиц", – отметил Галлахер на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.
По словам главы дипслужбы Ватикана, стороны также обсудили обмен информацией о пропавших без вести, воссоединение семей и помощь раненым. Решать эти вопросы важно на основе гуманитарных критериев, избегая их политизации, подчеркнул Галлахер.
Об обмене пленными вспоминали и в контексте внезапного визита в Москву 25 августа директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. В частности, об этом писало британское издание The Guardian.
"Причина визита неясна. Однако визит состоялся на фоне зашедших в тупик мирных переговоров, организованных США. И на этот факт стоит обратить внимание. Также не стоит забывать, что ЦРУ выступало посредником в недавних обменах заключенными между США и Россией и участвовало в обмене пленными в 2024 году", — указывалось в материале.
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До этого, 19 августа, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в числе 103 человек, которые передала Россия Украине был и тяжело раненные – 31 человек.
"Сегодня вернулся 31 парень, которые были тяжело ранены <…> Мы не вернули всех из этой категории, но впервые такое большое количество сразу нам передали", – рассказал Лубинец.
Тогда же он сообщил, что переговоры по дальнейшим обменам продолжаются. Также Лубинец выразил надежду на то, что следующие договорённости сторон будут реализованы в ближайшее время.
Лантратова же после того обмена указала на нарушение Украиной Женевских конвенций.
"В ходе недавнего обмена по формуле "103 на 103" я лично встречала наших бойцов, вернувшихся из плена. Разговаривая с ребятами в автобусе, я в очередной раз убедилась: Украина систематически и цинично попирает практически все пункты Женевских конвенций", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Омбудсмен добавила, что условия международных соглашений по обращению с военнопленными должны неукоснительно выполняться всеми сторонами.
"Мы продолжим бороться за каждого нашего солдата, пока последний защитник не вернётся домой", – подытожила Лантратова.
Также в соцсетях появилось видео с обмена. На нём вернувшиеся из плена российские бойцы звонили своим родным с радостной новостью о скором возвращении домой.
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США хотят мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотят завершения конфликта на Украине.
"Мы бы хотели, чтобы война на Украине завершилась", – заявил Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.
Ранее корреспондент РИА Новости Сергей Шилов заявил, что директор ЦРУ Рэтклифф мог посещать Москву 25 августа в т.ч. и ради того, чтобы добиться энергетического перемирия.
"Разумеется, Рэтклифф прилетел в Москву вовсе не для того, чтобы обсудить погоду или выпить чаю. Его истинная цель, скорее всего, лежит в плоскости энергетического перемирия. Удары по энергетической инфраструктуре - это то, что делает Украине реально больно, но, что важнее, это заставляет Запад тратить на её поддержку огромные деньги, пытаясь латать дыры в её же сетях. То же самое касается блокировки портов и валютной выручки - эти издержки ложатся тяжёлым бременем именно на западные экономики, спонсирующие киевский режим", – отметил Шилов.
Он также указал, что Рэтклифф мог даже угрожать российской стороне.
"Будучи ястребом, Рэтклифф мог также позволить себе жесткие угрозы, например, о включении системы "Старлинк" над территорией старой России в военных целях. Показательно, что эту идею ранее озвучивал и активно лоббировал бывший министр [обороны Украины Михаил] Фёдоров. Илон Маск ответил ему отказом, но все это "пока". Уверен, тема эта действительно прорабатывалась на высоком уровне и могла стать предметом торга", – указывал Шилов.
Он также заявил, что "отдельным, и тоже весомым пунктом переговоров мог стать Иран", рассказав о том, какие именно проблемы с нефтью возникли у американцев в ходе войны с Ираном.
"Кроме того, в преддверии нового витка конфронтации с Ираном американцам нужно экономить ракеты для систем "Пэтриот", и именно с этим запросом, судя по всему, они и прибыли в Москву – угрожать и искать компромиссы, которые позволят сбить цену и сохранить военный ресурс. Так, во всяком случае, видится эта сложная дипломатическая игра", – также отмечал Шилов.
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Тем временем научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии журналистам заявил, что в новое издание единых государственных учебников истории войдут "дух Анкориджа" и последствия принятых в этот период решений войдут.
""Дух Анкориджа" будет включён [в новое издание учебников истории] и, конечно, последствия тех или иных решений, которые принимались в этот период", – отметил Мягков.
Он подчеркнул, что в новых изданиях учебника отражаются все последние события, которые влияют на исторический процесс, внутреннюю и международную политику. Одним из авторов единой линейки учебников истории является помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Летом 2025 года президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Атака в ЛНР
Девять человек погибли при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"В результате чудовищной атаки восемь человек погибли на месте. Двадцатилетнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не удалось. Её мама получила ранения", — написал Пасечник в "Максе".
Также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована. Ещё троим пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь, их направили на амбулаторное лечение.
По словам Пасечника, транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. В момент атаки автобус ехал по дороге Золотое — Первомайск.
Подробнее о том, что происходит в украинских тюрьмах – в статье Павла Волкова "Винницкий "концлагерь" и молчание Запада: кто заступится за политзэков Украины".
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