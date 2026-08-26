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Число первоклассников на Украине за восемь лет сократилось вдвое

Число первоклассников на Украине за восемь лет сократилось вдвое - 26.08.2026 Украина.ру

Число первоклассников на Украине за восемь лет сократилось вдвое

Количество первоклассников на Украине уменьшилось в два раза по сравнению с 2018–2019 годами, сообщил заместитель министра образования страны Андрей Витренко. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-26T23:22

2026-08-26T23:22

2026-08-26T23:22

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По прогнозам ведомства, в 2026 году обучение в первом классе начнут около 242 тысяч детей, тогда как в 2018–2019 годах их было 453 тысячи. В прошлом году этот показатель составлял 252 тысячи.Ранее экономист Олег Пендзин заявил, что для восстановления промышленности до уровня 2021 года Украине потребуется около 5 миллионов дополнительных работников. По его прогнозам, после стабилизации ситуации в стране ежегодно будут прибывать 400–450 тысяч мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Индии. Сейчас численность трудоспособного населения сократилась с 18 до 12,5 миллионов человек, и бизнес уже активно ищет кадры за рубежом. Пендзин отметил, что в ближайшие годы возрастет спрос на профессии с низкой квалификацией и физическим трудом, тогда как на Украине сейчас переизбыток работников с высшим образованием - Украинские эксперты прогнозируют массовый приток мигрантов из Азии для восполнения потерь населения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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