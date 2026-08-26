https://ukraina.ru/20260826/chislo-pervoklassnikov-na-ukraine-za-vosem-let-sokratilos-vdvoe-1082823317.html
Число первоклассников на Украине за восемь лет сократилось вдвое
Число первоклассников на Украине за восемь лет сократилось вдвое - 26.08.2026 Украина.ру
Число первоклассников на Украине за восемь лет сократилось вдвое
Количество первоклассников на Украине уменьшилось в два раза по сравнению с 2018–2019 годами, сообщил заместитель министра образования страны Андрей Витренко. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-26T23:22
2026-08-26T23:22
2026-08-26T23:22
украина.ру
украина
пакистан
бангладеш
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070090851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15e9539e8ceed80605847a833e68eeda.jpg
По прогнозам ведомства, в 2026 году обучение в первом классе начнут около 242 тысяч детей, тогда как в 2018–2019 годах их было 453 тысячи. В прошлом году этот показатель составлял 252 тысячи.Ранее экономист Олег Пендзин заявил, что для восстановления промышленности до уровня 2021 года Украине потребуется около 5 миллионов дополнительных работников. По его прогнозам, после стабилизации ситуации в стране ежегодно будут прибывать 400–450 тысяч мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Индии. Сейчас численность трудоспособного населения сократилась с 18 до 12,5 миллионов человек, и бизнес уже активно ищет кадры за рубежом. Пендзин отметил, что в ближайшие годы возрастет спрос на профессии с низкой квалификацией и физическим трудом, тогда как на Украине сейчас переизбыток работников с высшим образованием - Украинские эксперты прогнозируют массовый приток мигрантов из Азии для восполнения потерь населения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
пакистан
бангладеш
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070090851_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_2d40baf603009ffb194a844f846a00c1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, украина, пакистан, бангладеш, новости
Украина.ру, Украина, Пакистан, Бангладеш, Новости
Число первоклассников на Украине за восемь лет сократилось вдвое
Количество первоклассников на Украине уменьшилось в два раза по сравнению с 2018–2019 годами, сообщил заместитель министра образования страны Андрей Витренко. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
По прогнозам ведомства, в 2026 году обучение в первом классе начнут около 242 тысяч детей, тогда как в 2018–2019 годах их было 453 тысячи.
В прошлом году этот показатель составлял 252 тысячи.
Ранее экономист Олег Пендзин заявил, что для восстановления промышленности до уровня 2021 года Украине потребуется около 5 миллионов дополнительных работников.
По его прогнозам, после стабилизации ситуации в стране ежегодно будут прибывать 400–450 тысяч мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Индии.
Сейчас численность трудоспособного населения сократилась с 18 до 12,5 миллионов человек, и бизнес уже активно ищет кадры за рубежом.
Пендзин отметил, что в ближайшие годы возрастет спрос на профессии с низкой квалификацией и физическим трудом, тогда как на Украине сейчас переизбыток работников с высшим образованием - Украинские эксперты прогнозируют массовый приток мигрантов из Азии для восполнения потерь населения. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.