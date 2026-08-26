https://ukraina.ru/20260826/ekspert-prizyv-kelloga-k-mobilizatsii-zhenschin-v-vsu-otrazhaet-pozitsiyu-zelenskogo-1082821687.html

Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского

Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского - 26.08.2026 Украина.ру

Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского

Экс-спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог призвал Киев начать мобилизацию женщин в Вооружённые силы Украины. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-26T21:16

2026-08-26T21:16

2026-08-26T21:16

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Российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что это заявление отражает не личную точку зрения Келлога, а позицию ближайшего окружения Владимира Зеленского и руководства Министерства обороны Украины. Подготовительные мероприятия для масштабной мобилизации женщин уже активно ведутся: в территориальных центрах комплектования составляются списки, вузы и работодатели сдают данные, особенно по медикам. Коротченко подчеркнул, что это скрытая мобилизация без её официального объявления, направленная на вовлечение наиболее активно настроенной националистической части украинских девушек и молодых женщин, особенно на западе Украины.Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук раскритиковала инициативу Келлога, назвав рекомендации неуместными и подчеркнув, что Киев ждёт от Вашингтона поставок дальнобойного вооружения, а не личных советов. Она заявила, что вместо предложений Келлога Украине хотелось бы видеть больше реальной военно-политической воли со стороны американского руководства и кратного увеличения объёмов передаваемых ракет. Поводом для жёсткого ответа стало публичное заявление Келлога, который не увидел препятствий для призыва женщин, сославшись на опыт своей супруги и дочери, служивших в армии США - "Дайте ракеты, а не советы": Верещук ответила на призыв Келлога отправить украинок на фронт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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офис президента, украина.ру, вооруженные силы украины, владимир зеленский, игорь коротченко, кит келлог, украина, сша, киев, новости