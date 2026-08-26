Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского - 26.08.2026 Украина.ру
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Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского
Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского - 26.08.2026 Украина.ру
Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского
Экс-спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог призвал Киев начать мобилизацию женщин в Вооружённые силы Украины. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-26T21:16
2026-08-26T21:16
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Российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что это заявление отражает не личную точку зрения Келлога, а позицию ближайшего окружения Владимира Зеленского и руководства Министерства обороны Украины. Подготовительные мероприятия для масштабной мобилизации женщин уже активно ведутся: в территориальных центрах комплектования составляются списки, вузы и работодатели сдают данные, особенно по медикам. Коротченко подчеркнул, что это скрытая мобилизация без её официального объявления, направленная на вовлечение наиболее активно настроенной националистической части украинских девушек и молодых женщин, особенно на западе Украины.Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук раскритиковала инициативу Келлога, назвав рекомендации неуместными и подчеркнув, что Киев ждёт от Вашингтона поставок дальнобойного вооружения, а не личных советов. Она заявила, что вместо предложений Келлога Украине хотелось бы видеть больше реальной военно-политической воли со стороны американского руководства и кратного увеличения объёмов передаваемых ракет. Поводом для жёсткого ответа стало публичное заявление Келлога, который не увидел препятствий для призыва женщин, сославшись на опыт своей супруги и дочери, служивших в армии США - "Дайте ракеты, а не советы": Верещук ответила на призыв Келлога отправить украинок на фронт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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офис президента, украина.ру, вооруженные силы украины, владимир зеленский, игорь коротченко, кит келлог, украина, сша, киев, новости
Офис президента, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Игорь Коротченко, Кит Келлог, Украина, США, Киев, Новости

Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского

21:16 26.08.2026
 
© Фото : скриншот видео ABC News
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : скриншот видео ABC News
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Экс-спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог призвал Киев начать мобилизацию женщин в Вооружённые силы Украины. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
Российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что это заявление отражает не личную точку зрения Келлога, а позицию ближайшего окружения Владимира Зеленского и руководства Министерства обороны Украины.
Подготовительные мероприятия для масштабной мобилизации женщин уже активно ведутся: в территориальных центрах комплектования составляются списки, вузы и работодатели сдают данные, особенно по медикам.
Коротченко подчеркнул, что это скрытая мобилизация без её официального объявления, направленная на вовлечение наиболее активно настроенной националистической части украинских девушек и молодых женщин, особенно на западе Украины.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук раскритиковала инициативу Келлога, назвав рекомендации неуместными и подчеркнув, что Киев ждёт от Вашингтона поставок дальнобойного вооружения, а не личных советов.
Она заявила, что вместо предложений Келлога Украине хотелось бы видеть больше реальной военно-политической воли со стороны американского руководства и кратного увеличения объёмов передаваемых ракет.
Поводом для жёсткого ответа стало публичное заявление Келлога, который не увидел препятствий для призыва женщин, сославшись на опыт своей супруги и дочери, служивших в армии США - "Дайте ракеты, а не советы": Верещук ответила на призыв Келлога отправить украинок на фронт.
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