На Украине разоблачили торговцев оружием, в арсеналах - гранатометы, мины и многое другое - 26.08.2026 Украина.ру
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На Украине разоблачили торговцев оружием, в арсеналах - гранатометы, мины и многое другое
На Украине разоблачили торговцев оружием, в арсеналах - гранатометы, мины и многое другое - 26.08.2026 Украина.ру
На Украине разоблачили торговцев оружием, в арсеналах - гранатометы, мины и многое другое
Украинские военнослужащие попались на продаже оружия и боеприпасов гражданским лицам. Об этом сообщило 25 августа Государственное бюро расследований постсоветской республики
2026-08-26T20:48
2026-08-26T20:48
новости
украина
киев
варшава
владимир зеленский
гбр
сбу
вооруженные силы украины
всу
коррупция
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ГБР и СБУ удалось изобличить военнослужащего из воинской части, дислоцированной в подконтрольных ВСУ районах Харьковской области. Он привозил оружие и боеприпасы из зоны боевых действий в Харьков, хранил их в гараже, а покупателей искал через мессенджер."В одном из задокументированных эпизодов военный договорился продать местному жителю гранатометы и выстрелы за 11 тысяч долларов США", - сказано в официальном сообщении.Военнослужащего задержали во время сбыта оружия. "В ходе обыска гаража, который военнослужащий использовал в качестве схрона, правоохранители обнаружили целый арсенал. Изъято автоматическое оружие, ручные гранатометы, осколочные гранаты, минометные мины, патроны разного калибра, беспилотники и другое вооружение", - рассказали в ГБР.В другом сообщении ведомство рассказало, как был изъят "большой арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки во время расследования злоупотреблений командира одной из воинских частей, дислоцированных в Киевской области в рамках спецоперации "Справедливость для бойцов".Состоялось 14 обысков в воинской части и по местам жительства фигуранта. Среди изъятого: пулеметы РПК, ДШК и КПВТ; автоматы АК-74 и АКМ, штурмовая винтовка М-4; гранатометы РПГ-7В, РПГ-22 и М72; пистолеты Макарова, в том числе с глушителем; противотанковые выстрелы, гранаты и самодельные взрывные устройства; тротил, пластическая взрывчатка, детонаторы; десятки ящиков, мешков и металлических цинков с патронами разного калибра."Часть оружия имела уничтоженные серийные номера, а сам арсенал не состоял на учете воинской части", - сообщили в ГБР.Там отметили, что на арсенал злодея "работники ГБР вышли в ходе расследования схемы с фиктивной службой в воинской части". Расхититель военного имущества, поставленного также по линии НАТО, оказался также коррупционером."По данным следствия, командир организовал уклонение не менее семи подчиненных от исполнения обязанностей военной службы. Они не несли службу, но продолжали получать денежное довольствие. Часть этих средств военнослужащие, по предварительным данным, возвращали командиру", - сказано в публикации. В другой публикации, также от 25 августа, ГБР сообщило о завершении досудебного расследования в отношении военнослужащего, продававшего в Полтаве боеприпасы и оружие."Среди изъятого и задокументированного в рамках производства патроны разного калибра, ручные осколочные гранаты, реактивные противотанковые и противопехотные гранатометы, гранатометные выстрелы разных типов и другие боеприпасы. По трем эпизодам продаж военнослужащий получил в общей сложности 800 тыс. грн", - рассказали в ведомстве.Неназванный командир неназванной в/ч поставлял на "чёрный рынок" оружие и боеприпасы из оккупированных защитниками режима Зеленского районов ДНР.В июле официальный Киев отказался выполнять запросы польской прокуратуры по делу о взрыве в главном управлении полиции Варшавы. В 2022 году киевские чиновники передали главному коменданту Польши боевой гранатомёт, выдав его за пустую тубу, переделанную в Bluetooth-колонку. Подробности в публикации Киев отказался помогать Варшаве в расследовании взрыва гранатомётаБольше новостей дня представлено в обзоре Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, варшава, владимир зеленский, гбр, сбу, вооруженные силы украины, всу, коррупция, оружие, торговля оружием, гранатомет, днр, донбасс, расследование, криминал, военная помощь украине
Новости, Украина, Киев, Варшава, Владимир Зеленский, ГБР, СБУ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, коррупция, оружие, торговля оружием, гранатомет, ДНР, Донбасс, Расследование, криминал, военная помощь Украине

На Украине разоблачили торговцев оружием, в арсеналах - гранатометы, мины и многое другое

20:48 26.08.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : ГБР Украины
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Украинские военнослужащие попались на продаже оружия и боеприпасов гражданским лицам. Об этом сообщило 25 августа Государственное бюро расследований постсоветской республики
ГБР и СБУ удалось изобличить военнослужащего из воинской части, дислоцированной в подконтрольных ВСУ районах Харьковской области. Он привозил оружие и боеприпасы из зоны боевых действий в Харьков, хранил их в гараже, а покупателей искал через мессенджер.
"В одном из задокументированных эпизодов военный договорился продать местному жителю гранатометы и выстрелы за 11 тысяч долларов США", - сказано в официальном сообщении.
Военнослужащего задержали во время сбыта оружия.
"В ходе обыска гаража, который военнослужащий использовал в качестве схрона, правоохранители обнаружили целый арсенал. Изъято автоматическое оружие, ручные гранатометы, осколочные гранаты, минометные мины, патроны разного калибра, беспилотники и другое вооружение", - рассказали в ГБР.
В другом сообщении ведомство рассказало, как был изъят "большой арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки во время расследования злоупотреблений командира одной из воинских частей, дислоцированных в Киевской области в рамках спецоперации "Справедливость для бойцов".
Состоялось 14 обысков в воинской части и по местам жительства фигуранта. Среди изъятого: пулеметы РПК, ДШК и КПВТ; автоматы АК-74 и АКМ, штурмовая винтовка М-4; гранатометы РПГ-7В, РПГ-22 и М72; пистолеты Макарова, в том числе с глушителем; противотанковые выстрелы, гранаты и самодельные взрывные устройства; тротил, пластическая взрывчатка, детонаторы; десятки ящиков, мешков и металлических цинков с патронами разного калибра.
"Часть оружия имела уничтоженные серийные номера, а сам арсенал не состоял на учете воинской части", - сообщили в ГБР.
Там отметили, что на арсенал злодея "работники ГБР вышли в ходе расследования схемы с фиктивной службой в воинской части". Расхититель военного имущества, поставленного также по линии НАТО, оказался также коррупционером.
"По данным следствия, командир организовал уклонение не менее семи подчиненных от исполнения обязанностей военной службы. Они не несли службу, но продолжали получать денежное довольствие. Часть этих средств военнослужащие, по предварительным данным, возвращали командиру", - сказано в публикации.
В другой публикации, также от 25 августа, ГБР сообщило о завершении досудебного расследования в отношении военнослужащего, продававшего в Полтаве боеприпасы и оружие.
"Среди изъятого и задокументированного в рамках производства патроны разного калибра, ручные осколочные гранаты, реактивные противотанковые и противопехотные гранатометы, гранатометные выстрелы разных типов и другие боеприпасы. По трем эпизодам продаж военнослужащий получил в общей сложности 800 тыс. грн", - рассказали в ведомстве.
Неназванный командир неназванной в/ч поставлял на "чёрный рынок" оружие и боеприпасы из оккупированных защитниками режима Зеленского районов ДНР.
В июле официальный Киев отказался выполнять запросы польской прокуратуры по делу о взрыве в главном управлении полиции Варшавы. В 2022 году киевские чиновники передали главному коменданту Польши боевой гранатомёт, выдав его за пустую тубу, переделанную в Bluetooth-колонку.
Подробности в публикации Киев отказался помогать Варшаве в расследовании взрыва гранатомёта
Больше новостей дня представлено в обзоре Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августа
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