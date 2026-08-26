https://ukraina.ru/20260826/1082814943.html

Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ

Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ - 26.08.2026 Украина.ру

Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ

США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре киевского режима. Наверняка они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам. Но мы же прекрасно знаем, что если американцы о чем-то просят и что-то обещают, то они все равно нас обманут. Поэтому надо их внимательно выслушать и сделать все наоборот

2026-08-26T16:30

2026-08-26T16:30

2026-08-26T16:30

интервью

сша

россия

джон рэтклифф

дональд трамп

европа

цру

вооруженные силы украины

сво

дроны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий КолпашниковРанее Колпашников в своем ТГ-канале написал, что нарочито тайный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа для контактов с российскими спецслужбами нужно рассматривать в контексте тренировки натовской авиации ударов по Калининграду, очередных намерений "коалиции желающих" ввести войска на Украину и увеличения поставок киевскому режиму дальнобойных британских ракет. Он считает, что если Россия и Запад сейчас не готовы договариваться о мире, то главной темой переговоров была возможная эскалация и ее параметры (с сопутствующими угрозами и предупреждениями).- Виталий, как может выглядеть эта эскалация? Как ее можно ограничить?- Обращу ваше внимание на несколько аспектов.Первое. Рэтклифф – это человек, которому Трамп полностью доверяет. Держать на посту главы ЦРУ нелояльную фигуру он уже не будет. В прошлый раз Трамп уже на этом споткнулся. В том числе поэтому его выгнали из Белого дома в 2020 году. И теперь он уже расставил своих людей во всех спецслужбах. При этом не будем забывать, что Рэтклифф имеет репутацию одного из главных русофобов и лоббистов Украины в команде Трампа.Второе. Обычно прилетает тот, кому разговор больше нужен. Если бы нам нужно было что-то от них, наши руководители приехали бы в США или встретились в нейтральной стране. А тут прилетел Рэтклифф и прилетел официально. И я не думаю, что он обсуждал с нами что-то сверхсекретное. Иначе бы он прилетел под чужим паспортом на гражданском самолете левой авиакомпании.Третье. С чем связан этот визит? С тем, что Зеленский продлил "40 дней принуждения России к миру" до весны. Они хотели сорвать наши осенние выборы, но мы показали серьезную стрессоустойчивость. И, по всей видимости, США знают о кое-каких военно-политических планах нашего руководства, которые могут быть реализованы после нашего избирательного процесса (после 20 сентября). Что я имею в виду?Стубб призывает украинцев бить по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы поднять в восстание с требованием закончить СВО. Президент серьезной европейской страны прямо говорит, что они собираются поднять мятеж в России. На это обязательно надо отвечать. Понятно, что этот ответ дают ребята на фронте. Но мне кажется, что тут может уже пойти речь о неких гибридных операциях против Европы.Например, в октябре в Британии или в Германии начнут взрываться заводы, которые производят дроны для ВСУ. Прилетит неизвестный беспилотник и нанесет какой-то ущерб. Мало ли там пацифистов, которые выступают против поддержки киевского режима?В общем, США об этом знают. И Рэтклифф приезжал в Россию, чтобы сверить часы.При этом хочу подчеркнуть, что никакой прямой войны между США и Россией не будет. Трамп не может вылезти из конфликта с Ираном – страны, у которой официально даже ядерного оружия нет. И даже если у нас вдруг случится столкновение с европейскими странами, американцы лишь поддержат их разведанными, "Старлинком" и поставками вооружений, но сражаться за них не станут. Трамп не для этого приходил к власти. Он обещал обнулить госдолг США, который уже достиг 40 триллионов долларов. А если он влезет в столкновение с Россией, то тогда можно обнулить не только госдолг, но и сами Штаты.Кроме того, США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре киевского режима. Они не ожидали такого ответа. Скорее всего, Рэтклифф приезжал просить наш ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам. Но мы же прекрасно знаем, что если американцы о чем-то просят и что-то обещают, то они все равно нас обманут. Поэтому надо их внимательно выслушать и сделать все наоборот.У США сейчас патовая ситуация как во внешней, так и во внутренней политике. И наверняка параметры большой сделки с Россией обсуждаются. Американцы действительно могут пойти на серьезнейшие уступки по Украине в обмен на наш нейтральный статус в их будущем прямом конфликте с Китаем. Для нас это был бы неплохой вариант.Короче говоря, Рэтклифф приезжал в Москву и угрожать, и уговаривать.- А чем еще США нам могут угрожать?- Когда директор ЦРУ приезжал в Москву осенью 2021 года, зная о наших планах начать СВО, американцы угрожали поставками оружия киевскому режиму, что они потом и сделали. Сейчас тоже речь может пойти о некоем увеличении военно-технической помощи и предоставлении разведданных. Например, использование "Старлинка" для ударов вглубь России. Но на это тоже можно дать гибридный ответ. Иран недавно заявил, что готов уничтожать американские объекты в Европе. И какие-нибудь марсиане могут им в этом помочь.- А у наших спецслужб хватит возможностей проводить такие операции в Европе?- Конечно. Посмотрите на миграционную ситуацию в Европе. Там десятки миллионов выходцев из весьма интересных стран мира, что с вербовкой у нас проблем не будет. Тем более, в Европе действительно хватает идейных людей, которые выступают против своих глобалистских властей. Возможности у нас есть. Нужно именно политическое решении, чтобы их задействовать.- Тут я бы поспорил. Мигранта или пацифиста можно использовать для подрыва релейных шкафов, но вряд ли он подойдет для организации сложной диверсии на военном заводе.- А сейчас уже не надо внедрять агентуру на завод. Как я уже сказал, настала эпоха беспилотников. Достаточно запустить дрон стоимостью в пару тысяч евро из точки А в точку Б, чтобы он взорвал имущества на несколько миллионов евро. В Европе куча военных объектов, которые слабо защищены. Я не хочу сказать, что европейцы безалаберные. Просто они живут в условиях мира и не ожидают, что по ним может прилететь. Во всяком случае, им потребуется время, чтобы покрыть эти заводы антидроновыми сетками и выставить внешнее охранение. И на это тоже нужны большие деньги.- Вы сказали, что США могут пойти на серьезные уступки по Украине в обмен на наш нейтралитет в отношении Китая. О чем тут может идти речь, если мы в это конфликте и так побеждаем?- Я имею в виду пряник в виде разморозки наших золотовалютных резервов и снятия санкций с нефтяных танкеров. То, что мы с Европой побили горшки на десятилетия вперед – это факт. А вот с США ситуативно мы договариваться можем.- Ну и наш нейтралитет по отношению к Китаю будет таким, чтобы он в случае прямого столкновения с США не проиграл?- Да, да. Будем занимать такую же позицию, какую Китай сейчас занимает в отношении нас. Он соблюдает нейтралитет по Украине? Соблюдает. Мы понимаем их позицию и уважаем. И мы будем действовать точно так же.- И еще, как я понял, вы все же считаете возможным прямое столкновение России с Европой.- Конечно, возможно все. Но я все же не думаю, что речь пойдет о прямой войне. Европейцы к ней не готовы. В 2022 году они говорили, что это произойдет в 2025 году, а в 2025 году – что это произойдет в 2030. Эти сроки можно сдвинуть и до 2035 года. Почему не готовы? Одно дело грозить русским, когда у тебя есть американский ядерный зонтик, а теперь он куда-то испарился. Да, у Франции есть ядерное оружие, но у Британии его на самом деле нет. Они фактически арендуют его у США. И в случае конфликта не смогут его применить, потому что формально это американские боеголовки. И соотношение нашего ядерного потенциала и европейского составляет 1к12.- А конфликт вокруг Ирана, на ваш взгляд, чем закончится?- США проиграли эту войну. Единственный их шанс свести конфликт к ничье – применить ядерное оружие. Да, они это могут сделать руками Израиля. Но всем же понятно, что Израиль – это непотопляемый авианосец США. Во-первых, мир им этого не простит. Во-вторых, у всех теперь будут развязаны руки в этом плане.Нужно понимать, что в режиме ракетно-дроновых перестрелок этот конфликт не может вестись несколько лет. Мировая экономика этого не выдержит. Иран фактически применил гибридное ядерное оружие, перекрыв Ормузский пролив. И США, чтобы покрыть дефицит нефти в мировой экономике, вынуждены сбрасывать свои стратегические запасы нефти. При Обаме они были в пять-шесть раз больше, чем сейчас. И если на Ближнем Востоке сохранится этот кризис, эти запасы будут израсходованы в течение нескольких месяцев. И это приведет к страшным последствиям для всей мировой экономики.Та же самая Европа по миру пойдет. Когда они отказывались от наших энергоресурсов, то рассчитывали заместить их нефтью и газом с Ближнего Востока. А теперь этого нет.Если же США не решатся применить ядерное оружие, им в течении двух-трех лет придется выводить свои базы не только с территории стран Залива, но и с территории Турции. А если США уберутся с Ближнего Востока, это будет их крупнейшая геополитическая катастрофа, которую они никогда не терпели в своей истории. Сами понимаете, что такое уход с главного нефтяного региона мира. Такого позора даже во времена Вьетнама не было.

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https://ukraina.ru/20260825/yuriy-tavrovskiy-v-borbe-s-kitaem-tayvan-mozhet-sygrat-v-tu-zhe-igru-chto-i-ukraina-v-otnoshenii-1082789832.html

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интервью, сша, россия, джон рэтклифф, дональд трамп, европа, цру, вооруженные силы украины, сво, дроны, украина, иран, китай, переговоры, выборы