Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ
© Фото : znanierussia.ruВиталий Колпашников
© Фото : znanierussia.ru
США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре киевского режима. Наверняка они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам. Но мы же прекрасно знаем, что если американцы о чем-то просят и что-то обещают, то они все равно нас обманут. Поэтому надо их внимательно выслушать и сделать все наоборот
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Ранее Колпашников в своем ТГ-канале написал, что нарочито тайный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа для контактов с российскими спецслужбами нужно рассматривать в контексте тренировки натовской авиации ударов по Калининграду, очередных намерений "коалиции желающих" ввести войска на Украину и увеличения поставок киевскому режиму дальнобойных британских ракет. Он считает, что если Россия и Запад сейчас не готовы договариваться о мире, то главной темой переговоров была возможная эскалация и ее параметры (с сопутствующими угрозами и предупреждениями).
- Виталий, как может выглядеть эта эскалация? Как ее можно ограничить?
- Обращу ваше внимание на несколько аспектов.
Первое. Рэтклифф – это человек, которому Трамп полностью доверяет. Держать на посту главы ЦРУ нелояльную фигуру он уже не будет. В прошлый раз Трамп уже на этом споткнулся. В том числе поэтому его выгнали из Белого дома в 2020 году. И теперь он уже расставил своих людей во всех спецслужбах. При этом не будем забывать, что Рэтклифф имеет репутацию одного из главных русофобов и лоббистов Украины в команде Трампа.
Второе. Обычно прилетает тот, кому разговор больше нужен. Если бы нам нужно было что-то от них, наши руководители приехали бы в США или встретились в нейтральной стране. А тут прилетел Рэтклифф и прилетел официально. И я не думаю, что он обсуждал с нами что-то сверхсекретное. Иначе бы он прилетел под чужим паспортом на гражданском самолете левой авиакомпании.
Третье. С чем связан этот визит? С тем, что Зеленский продлил "40 дней принуждения России к миру" до весны. Они хотели сорвать наши осенние выборы, но мы показали серьезную стрессоустойчивость. И, по всей видимости, США знают о кое-каких военно-политических планах нашего руководства, которые могут быть реализованы после нашего избирательного процесса (после 20 сентября).
Что я имею в виду?
Стубб призывает украинцев бить по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы поднять в восстание с требованием закончить СВО. Президент серьезной европейской страны прямо говорит, что они собираются поднять мятеж в России. На это обязательно надо отвечать. Понятно, что этот ответ дают ребята на фронте. Но мне кажется, что тут может уже пойти речь о неких гибридных операциях против Европы.
Например, в октябре в Британии или в Германии начнут взрываться заводы, которые производят дроны для ВСУ. Прилетит неизвестный беспилотник и нанесет какой-то ущерб. Мало ли там пацифистов, которые выступают против поддержки киевского режима?
В общем, США об этом знают. И Рэтклифф приезжал в Россию, чтобы сверить часы.
При этом хочу подчеркнуть, что никакой прямой войны между США и Россией не будет. Трамп не может вылезти из конфликта с Ираном – страны, у которой официально даже ядерного оружия нет. И даже если у нас вдруг случится столкновение с европейскими странами, американцы лишь поддержат их разведанными, "Старлинком" и поставками вооружений, но сражаться за них не станут. Трамп не для этого приходил к власти. Он обещал обнулить госдолг США, который уже достиг 40 триллионов долларов. А если он влезет в столкновение с Россией, то тогда можно обнулить не только госдолг, но и сами Штаты.
Кроме того, США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре киевского режима. Они не ожидали такого ответа. Скорее всего, Рэтклифф приезжал просить наш ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам. Но мы же прекрасно знаем, что если американцы о чем-то просят и что-то обещают, то они все равно нас обманут. Поэтому надо их внимательно выслушать и сделать все наоборот.
У США сейчас патовая ситуация как во внешней, так и во внутренней политике. И наверняка параметры большой сделки с Россией обсуждаются. Американцы действительно могут пойти на серьезнейшие уступки по Украине в обмен на наш нейтральный статус в их будущем прямом конфликте с Китаем. Для нас это был бы неплохой вариант.
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Короче говоря, Рэтклифф приезжал в Москву и угрожать, и уговаривать.
- А чем еще США нам могут угрожать?
- Когда директор ЦРУ приезжал в Москву осенью 2021 года, зная о наших планах начать СВО, американцы угрожали поставками оружия киевскому режиму, что они потом и сделали. Сейчас тоже речь может пойти о некоем увеличении военно-технической помощи и предоставлении разведданных. Например, использование "Старлинка" для ударов вглубь России. Но на это тоже можно дать гибридный ответ. Иран недавно заявил, что готов уничтожать американские объекты в Европе. И какие-нибудь марсиане могут им в этом помочь.
- А у наших спецслужб хватит возможностей проводить такие операции в Европе?
- Конечно. Посмотрите на миграционную ситуацию в Европе. Там десятки миллионов выходцев из весьма интересных стран мира, что с вербовкой у нас проблем не будет. Тем более, в Европе действительно хватает идейных людей, которые выступают против своих глобалистских властей. Возможности у нас есть. Нужно именно политическое решении, чтобы их задействовать.
- Тут я бы поспорил. Мигранта или пацифиста можно использовать для подрыва релейных шкафов, но вряд ли он подойдет для организации сложной диверсии на военном заводе.
- А сейчас уже не надо внедрять агентуру на завод. Как я уже сказал, настала эпоха беспилотников. Достаточно запустить дрон стоимостью в пару тысяч евро из точки А в точку Б, чтобы он взорвал имущества на несколько миллионов евро. В Европе куча военных объектов, которые слабо защищены. Я не хочу сказать, что европейцы безалаберные. Просто они живут в условиях мира и не ожидают, что по ним может прилететь. Во всяком случае, им потребуется время, чтобы покрыть эти заводы антидроновыми сетками и выставить внешнее охранение. И на это тоже нужны большие деньги.
- Вы сказали, что США могут пойти на серьезные уступки по Украине в обмен на наш нейтралитет в отношении Китая. О чем тут может идти речь, если мы в это конфликте и так побеждаем?
- Я имею в виду пряник в виде разморозки наших золотовалютных резервов и снятия санкций с нефтяных танкеров. То, что мы с Европой побили горшки на десятилетия вперед – это факт. А вот с США ситуативно мы договариваться можем.
- Ну и наш нейтралитет по отношению к Китаю будет таким, чтобы он в случае прямого столкновения с США не проиграл?
- Да, да. Будем занимать такую же позицию, какую Китай сейчас занимает в отношении нас. Он соблюдает нейтралитет по Украине? Соблюдает. Мы понимаем их позицию и уважаем. И мы будем действовать точно так же.
- И еще, как я понял, вы все же считаете возможным прямое столкновение России с Европой.
- Конечно, возможно все. Но я все же не думаю, что речь пойдет о прямой войне. Европейцы к ней не готовы. В 2022 году они говорили, что это произойдет в 2025 году, а в 2025 году – что это произойдет в 2030. Эти сроки можно сдвинуть и до 2035 года. Почему не готовы? Одно дело грозить русским, когда у тебя есть американский ядерный зонтик, а теперь он куда-то испарился. Да, у Франции есть ядерное оружие, но у Британии его на самом деле нет. Они фактически арендуют его у США. И в случае конфликта не смогут его применить, потому что формально это американские боеголовки. И соотношение нашего ядерного потенциала и европейского составляет 1к12.
- А конфликт вокруг Ирана, на ваш взгляд, чем закончится?
- США проиграли эту войну. Единственный их шанс свести конфликт к ничье – применить ядерное оружие. Да, они это могут сделать руками Израиля. Но всем же понятно, что Израиль – это непотопляемый авианосец США. Во-первых, мир им этого не простит. Во-вторых, у всех теперь будут развязаны руки в этом плане.
Нужно понимать, что в режиме ракетно-дроновых перестрелок этот конфликт не может вестись несколько лет. Мировая экономика этого не выдержит. Иран фактически применил гибридное ядерное оружие, перекрыв Ормузский пролив. И США, чтобы покрыть дефицит нефти в мировой экономике, вынуждены сбрасывать свои стратегические запасы нефти. При Обаме они были в пять-шесть раз больше, чем сейчас. И если на Ближнем Востоке сохранится этот кризис, эти запасы будут израсходованы в течение нескольких месяцев. И это приведет к страшным последствиям для всей мировой экономики.
Та же самая Европа по миру пойдет. Когда они отказывались от наших энергоресурсов, то рассчитывали заместить их нефтью и газом с Ближнего Востока. А теперь этого нет.
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