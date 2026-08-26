https://ukraina.ru/20260826/aksnov-problemy-v-krymu-postepenno-reshayutsya-zavtra-obyavyat-novye-mery-podderzhki-biznesa-1082821843.html

Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса

Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса - 26.08.2026 Украина.ру

Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти продолжают получать от жителей информацию о сохраняющихся проблемах в разных регионах полуострова, которые постепенно решаются. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-26T21:40

2026-08-26T21:40

2026-08-26T21:40

украина.ру

сергей аксенов

крым

бахчисарай

украина

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Часть сложностей связана с текущей обстановкой и техническими ограничениями — в частности, пока невозможно оперативно внедрить точные графики подачи электроэнергии. Многие вопросы решаются на местах, однако работа администраций с населением остаётся недостаточной, в связи с чем по итогам проверок будут сделаны организационные выводы. Также завтра планируется объявить дополнительные меры поддержки для бизнеса — в том числе в части налоговых льгот и предприятий, сотрудники которых находятся в простое. Аксёнов поблагодарил жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района за понимание и терпение.Ранее при налёте украинских беспилотников на Крым погибли два человека, ещё четверо, включая ребёнка, получили ранения. Вся территория Крыма фактически непрерывно подвергается атакам украинских БПЛА - В Крыму два мирных жителя погибли при атаке беспилотников ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, сергей аксенов, крым, бахчисарай, украина