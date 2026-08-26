Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/aksnov-problemy-v-krymu-postepenno-reshayutsya-zavtra-obyavyat-novye-mery-podderzhki-biznesa-1082821843.html
Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса
Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса - 26.08.2026 Украина.ру
Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти продолжают получать от жителей информацию о сохраняющихся проблемах в разных регионах полуострова, которые постепенно решаются. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-26T21:40
2026-08-26T21:40
украина.ру
сергей аксенов
крым
бахчисарай
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073528888_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c5f432ea59201fb1ac2ecd03c21f10fa.jpg
Часть сложностей связана с текущей обстановкой и техническими ограничениями — в частности, пока невозможно оперативно внедрить точные графики подачи электроэнергии. Многие вопросы решаются на местах, однако работа администраций с населением остаётся недостаточной, в связи с чем по итогам проверок будут сделаны организационные выводы. Также завтра планируется объявить дополнительные меры поддержки для бизнеса — в том числе в части налоговых льгот и предприятий, сотрудники которых находятся в простое. Аксёнов поблагодарил жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района за понимание и терпение.Ранее при налёте украинских беспилотников на Крым погибли два человека, ещё четверо, включая ребёнка, получили ранения. Вся территория Крыма фактически непрерывно подвергается атакам украинских БПЛА - В Крыму два мирных жителя погибли при атаке беспилотников ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
крым
бахчисарай
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073528888_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_7832cdbf8d779e03d1c8eac9f5ecbb6b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, сергей аксенов, крым, бахчисарай, украина
Украина.ру, Сергей Аксенов, Крым, Бахчисарай, Украина

Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса

21:40 26.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВ Крыму периодические ограничения мобильного интернета сохранятся до окончания спецоперации, заявил глава региона Аксёнов:
В Крыму периодические ограничения мобильного интернета сохранятся до окончания спецоперации, заявил глава региона Аксёнов: - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти продолжают получать от жителей информацию о сохраняющихся проблемах в разных регионах полуострова, которые постепенно решаются. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
Часть сложностей связана с текущей обстановкой и техническими ограничениями — в частности, пока невозможно оперативно внедрить точные графики подачи электроэнергии.
Многие вопросы решаются на местах, однако работа администраций с населением остаётся недостаточной, в связи с чем по итогам проверок будут сделаны организационные выводы.
Также завтра планируется объявить дополнительные меры поддержки для бизнеса — в том числе в части налоговых льгот и предприятий, сотрудники которых находятся в простое.
Аксёнов поблагодарил жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района за понимание и терпение.
Ранее при налёте украинских беспилотников на Крым погибли два человека, ещё четверо, включая ребёнка, получили ранения.
Вся территория Крыма фактически непрерывно подвергается атакам украинских БПЛА - В Крыму два мирных жителя погибли при атаке беспилотников ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руСергей АксеновКрымБахчисарайУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:54Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки
21:48В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
21:45В Сумской области прогремел новый взрыв
21:43В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий
21:40Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса
21:16Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского
20:56Кириенко: российские и абхазские бойцы воюют за право говорить на родных языках
20:53МИД: каждая атака ВСУ по российской территории будет иметь последствия
20:50В Херсоне прогремели взрывы
20:48На Украине разоблачили торговцев оружием, в арсеналах - гранатометы, мины и многое другое
20:08Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР
19:56Украина наладила экспорт уклонистов в таре для бананов
19:32Премьер-министр Украины рассказал о "щедрости" зарубежных партнёров
19:13Визит ЦРУ в Москву, тупик по Ирану, раскол в Европе, судьба Украины и роль Польши – Ищенко
18:49Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в Белоруссию
18:4126 августа 2026 года, вечерний эфир
18:33"Пока не помрёт окончательно": Ищенко о циничных планах Европы относительно Украины
18:30Западное радушие для украинских мигрантов закончилось - Шеслер
18:06А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарии
18:04ФАБы разнесли пункт управления БПЛА: эксперт о том, как ВС РФ громят врага под Волчанском
Лента новостейМолния