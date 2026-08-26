Глава ЦРУ прибыл в Россию - на Украине испугались - 26.08.2026 Украина.ру
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Глава ЦРУ прибыл в Россию - на Украине испугались
Глава ЦРУ прибыл в Россию - на Украине испугались - 26.08.2026 Украина.ру
Глава ЦРУ прибыл в Россию - на Украине испугались
Визит директора ЦРУ в Москву заставил напрячься комментаторов на только на Украине. Об этом 26 августа сообщает украинская пресса
2026-08-26T14:27
2026-08-26T14:27
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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа бортом ВВС США. Сам факт не анонсировавшего публично визита застал комментаторов врасплох и некоторых напугал.Украинские СМИ отследили публикации в западной прессе на тему этого визита и добавили соображения своих комментаторов. Во всех случаях высказывались мнения, не основанные ни на повестке визита - она засекречена, ни на участников переговоров с участием главы ЦРУ США.Рэтклифф прибыл не один, и это тоже напугало комментаторов. Они не знают также переговорщиков с российской стороны. The Washington Post пыталась узнать что-либо в пресс-службе Кремля, но безуспешно. При отсутствии фактов, документов и другой хорошей основы для комментариев издание восполнило дефицит инсинуациями на тему фантазийного сценария нападения России на военно-политический блок НАТО.В таком же ключе освещали визит директора ЦРУ в Москву и другие западные издания. "Руководители ЦРУ не едут в Москву, если только им не нужно что-то спросить", - заявил "Радио "Свобода"* Глен Ховард, представленный как "эксперт по России и председатель аналитического центра Saratoga Foundation" (США).Помимо этого очевидного вывода эксперт больше не смог сказать ничего важного. "Я надеюсь, что в числе главных его требований будет прямое указание Владимиру Путину прекратить эту войну откровенной агрессии против Украины", — заявил этому же пропагандистскому рупору Брэдли Боуман - старший директор Центра военной и политической мощи вашингтонского Фонда защиты демократий.Боуман при отсутствии знания повестки предположил, что ещё одной темой переговоров главы ЦРУ в России может быто российская помощь Ирану. США и Израиль ведут войну против Ирана более полугода. Президент США Дональд Трамп неоднократно объявлял о победе над исламской республикой и на днях снова высказался на эту тему.Третьей темой в публикации названо освобождение американцев, содержащихся под стражей в России. Такой пункт повестки был сформулирован пропагандистами на основе того, что это "некоторые наблюдатели предположили".Издание The Wall Street Journal отработало версию о том, что визит Рэтклиффа может быть связан с данными разведки США о якобы зафиксированной подготовке массовой мобилизации в России и возможном российском плане нападения на прибалтийских членов НАТО.Украинская пресса опиралась на эти публикации как на основу своих. Осведомлённость была на том же уровне, в некоторых случаях с местным колоритом."Украинской стороне известны отдельные аспекты и вопросы, которые сегодня обсуждались в Москве на непубличных переговорах во время нескольких не очень длительных разговоров американской стороны с российскими чиновниками. Речь о важной операции, подготовка к которой некоторое время происходила в режиме тишины. Ее результаты могут иметь существенное значение для дальнейших процессов", - написал 25 августа телеграм-канал Ukraine Context. Канал называют близким к главе Офиса президента Украины Кириллу Буданову*, который ранее на посту начальника ГУР Минобороны Украины публично заявлял, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы"."Визит Ретклиффа проходит на фоне фактического застоя в мирных переговорах между Россией и Украиной при посредничестве США. Стороны по-прежнему имеют существенные разногласия по ключевым вопросам возможного урегулирования", - информировало издание forbes.ua.Украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина поведал, что при нынешнем визите главы ЦРУ в Москву "главная тема - это были определенные предупреждения относительно рисков эскалации войны и возможных сценариев эскалации войны со стороны России"."Учитывая нынешние состояния переговоров о завершении боевых действий между Ираном и США, плюс то, что Россия так или иначе вместе с Китаем являются наиболее значимыми ресурсными партнерами Ирана, и могут быть потенциальными посредниками во всяком случае в решении некоторых проблем, это по всей вероятности", - пояснил украинский политолог.Также он сообщил, что директор ЦРУ мог передать "сигналы" о плохих последствиях покушения на президента США Дональда Трампа.* Содержится упоминание иностранного агента (Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" (PCE/PC) - организация выполняет функции иностранного агента** Внесён в России в перечень террористов и экстремистовТем временем Британия форсирует план деятельности в условиях войны с РоссиейТакже в новостях: "Разрушается изнутри": Песков высказался о ситуации в руководстве УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, цру, сша, джон рэтклифф, дональд трамп, владимир путин, нато, the washington post, переговоры по украине 2026, новости переговоров
Новости, Россия, Украина, ЦРУ, США, Джон Рэтклифф, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, The Washington Post, Переговоры по Украине 2026, новости переговоров

Глава ЦРУ прибыл в Россию - на Украине испугались

14:27 26.08.2026
 
© AP / Alex BrandonДжон Рэтклифф
Джон Рэтклифф - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© AP / Alex Brandon
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Визит директора ЦРУ в Москву заставил напрячься комментаторов на только на Украине. Об этом 26 августа сообщает украинская пресса
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа бортом ВВС США. Сам факт не анонсировавшего публично визита застал комментаторов врасплох и некоторых напугал.
Украинские СМИ отследили публикации в западной прессе на тему этого визита и добавили соображения своих комментаторов. Во всех случаях высказывались мнения, не основанные ни на повестке визита - она засекречена, ни на участников переговоров с участием главы ЦРУ США.
Рэтклифф прибыл не один, и это тоже напугало комментаторов. Они не знают также переговорщиков с российской стороны. The Washington Post пыталась узнать что-либо в пресс-службе Кремля, но безуспешно. При отсутствии фактов, документов и другой хорошей основы для комментариев издание восполнило дефицит инсинуациями на тему фантазийного сценария нападения России на военно-политический блок НАТО.
В таком же ключе освещали визит директора ЦРУ в Москву и другие западные издания.
"Руководители ЦРУ не едут в Москву, если только им не нужно что-то спросить", - заявил "Радио "Свобода"* Глен Ховард, представленный как "эксперт по России и председатель аналитического центра Saratoga Foundation" (США).
Помимо этого очевидного вывода эксперт больше не смог сказать ничего важного.
"Я надеюсь, что в числе главных его требований будет прямое указание Владимиру Путину прекратить эту войну откровенной агрессии против Украины", — заявил этому же пропагандистскому рупору Брэдли Боуман - старший директор Центра военной и политической мощи вашингтонского Фонда защиты демократий.
Боуман при отсутствии знания повестки предположил, что ещё одной темой переговоров главы ЦРУ в России может быто российская помощь Ирану.
США и Израиль ведут войну против Ирана более полугода. Президент США Дональд Трамп неоднократно объявлял о победе над исламской республикой и на днях снова высказался на эту тему.
Третьей темой в публикации названо освобождение американцев, содержащихся под стражей в России. Такой пункт повестки был сформулирован пропагандистами на основе того, что это "некоторые наблюдатели предположили".
Издание The Wall Street Journal отработало версию о том, что визит Рэтклиффа может быть связан с данными разведки США о якобы зафиксированной подготовке массовой мобилизации в России и возможном российском плане нападения на прибалтийских членов НАТО.
Украинская пресса опиралась на эти публикации как на основу своих. Осведомлённость была на том же уровне, в некоторых случаях с местным колоритом.
"Украинской стороне известны отдельные аспекты и вопросы, которые сегодня обсуждались в Москве на непубличных переговорах во время нескольких не очень длительных разговоров американской стороны с российскими чиновниками. Речь о важной операции, подготовка к которой некоторое время происходила в режиме тишины. Ее результаты могут иметь существенное значение для дальнейших процессов", - написал 25 августа телеграм-канал Ukraine Context.
Канал называют близким к главе Офиса президента Украины Кириллу Буданову*, который ранее на посту начальника ГУР Минобороны Украины публично заявлял, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы".
"Визит Ретклиффа проходит на фоне фактического застоя в мирных переговорах между Россией и Украиной при посредничестве США. Стороны по-прежнему имеют существенные разногласия по ключевым вопросам возможного урегулирования", - информировало издание forbes.ua.
Украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина поведал, что при нынешнем визите главы ЦРУ в Москву "главная тема - это были определенные предупреждения относительно рисков эскалации войны и возможных сценариев эскалации войны со стороны России".
"Учитывая нынешние состояния переговоров о завершении боевых действий между Ираном и США, плюс то, что Россия так или иначе вместе с Китаем являются наиболее значимыми ресурсными партнерами Ирана, и могут быть потенциальными посредниками во всяком случае в решении некоторых проблем, это по всей вероятности", - пояснил украинский политолог.
Также он сообщил, что директор ЦРУ мог передать "сигналы" о плохих последствиях покушения на президента США Дональда Трампа.
* Содержится упоминание иностранного агента (Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" (PCE/PC) - организация выполняет функции иностранного агента
** Внесён в России в перечень террористов и экстремистов
Тем временем Британия форсирует план деятельности в условиях войны с Россией
Также в новостях: "Разрушается изнутри": Песков высказался о ситуации в руководстве Украины
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