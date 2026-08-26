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Глава ЦРУ прибыл в Россию - на Украине испугались

Глава ЦРУ прибыл в Россию - на Украине испугались - 26.08.2026 Украина.ру

Глава ЦРУ прибыл в Россию - на Украине испугались

Визит директора ЦРУ в Москву заставил напрячься комментаторов на только на Украине. Об этом 26 августа сообщает украинская пресса

2026-08-26T14:27

2026-08-26T14:27

2026-08-26T14:27

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа бортом ВВС США. Сам факт не анонсировавшего публично визита застал комментаторов врасплох и некоторых напугал.Украинские СМИ отследили публикации в западной прессе на тему этого визита и добавили соображения своих комментаторов. Во всех случаях высказывались мнения, не основанные ни на повестке визита - она засекречена, ни на участников переговоров с участием главы ЦРУ США.Рэтклифф прибыл не один, и это тоже напугало комментаторов. Они не знают также переговорщиков с российской стороны. The Washington Post пыталась узнать что-либо в пресс-службе Кремля, но безуспешно. При отсутствии фактов, документов и другой хорошей основы для комментариев издание восполнило дефицит инсинуациями на тему фантазийного сценария нападения России на военно-политический блок НАТО.В таком же ключе освещали визит директора ЦРУ в Москву и другие западные издания. "Руководители ЦРУ не едут в Москву, если только им не нужно что-то спросить", - заявил "Радио "Свобода"* Глен Ховард, представленный как "эксперт по России и председатель аналитического центра Saratoga Foundation" (США).Помимо этого очевидного вывода эксперт больше не смог сказать ничего важного. "Я надеюсь, что в числе главных его требований будет прямое указание Владимиру Путину прекратить эту войну откровенной агрессии против Украины", — заявил этому же пропагандистскому рупору Брэдли Боуман - старший директор Центра военной и политической мощи вашингтонского Фонда защиты демократий.Боуман при отсутствии знания повестки предположил, что ещё одной темой переговоров главы ЦРУ в России может быто российская помощь Ирану. США и Израиль ведут войну против Ирана более полугода. Президент США Дональд Трамп неоднократно объявлял о победе над исламской республикой и на днях снова высказался на эту тему.Третьей темой в публикации названо освобождение американцев, содержащихся под стражей в России. Такой пункт повестки был сформулирован пропагандистами на основе того, что это "некоторые наблюдатели предположили".Издание The Wall Street Journal отработало версию о том, что визит Рэтклиффа может быть связан с данными разведки США о якобы зафиксированной подготовке массовой мобилизации в России и возможном российском плане нападения на прибалтийских членов НАТО.Украинская пресса опиралась на эти публикации как на основу своих. Осведомлённость была на том же уровне, в некоторых случаях с местным колоритом."Украинской стороне известны отдельные аспекты и вопросы, которые сегодня обсуждались в Москве на непубличных переговорах во время нескольких не очень длительных разговоров американской стороны с российскими чиновниками. Речь о важной операции, подготовка к которой некоторое время происходила в режиме тишины. Ее результаты могут иметь существенное значение для дальнейших процессов", - написал 25 августа телеграм-канал Ukraine Context. Канал называют близким к главе Офиса президента Украины Кириллу Буданову*, который ранее на посту начальника ГУР Минобороны Украины публично заявлял, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы"."Визит Ретклиффа проходит на фоне фактического застоя в мирных переговорах между Россией и Украиной при посредничестве США. Стороны по-прежнему имеют существенные разногласия по ключевым вопросам возможного урегулирования", - информировало издание forbes.ua.Украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина поведал, что при нынешнем визите главы ЦРУ в Москву "главная тема - это были определенные предупреждения относительно рисков эскалации войны и возможных сценариев эскалации войны со стороны России"."Учитывая нынешние состояния переговоров о завершении боевых действий между Ираном и США, плюс то, что Россия так или иначе вместе с Китаем являются наиболее значимыми ресурсными партнерами Ирана, и могут быть потенциальными посредниками во всяком случае в решении некоторых проблем, это по всей вероятности", - пояснил украинский политолог.Также он сообщил, что директор ЦРУ мог передать "сигналы" о плохих последствиях покушения на президента США Дональда Трампа.* Содержится упоминание иностранного агента (Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" (PCE/PC) - организация выполняет функции иностранного агента** Внесён в России в перечень террористов и экстремистовТем временем Британия форсирует план деятельности в условиях войны с РоссиейТакже в новостях: "Разрушается изнутри": Песков высказался о ситуации в руководстве УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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