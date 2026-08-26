https://ukraina.ru/20260826/a-v-ukraine-li-delo-zachem-direktor-tsru-priletal-v-moskvu-kreml-i-tramp-dali-kommentarii-1082817521.html

А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарии

А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарии - 26.08.2026 Украина.ру

А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарии

В истории с неанонсированной поездкой директора ЦРУ в Россию пока вопросов больше, чем ответов. Разбираемся

2026-08-26T18:06

2026-08-26T18:06

2026-08-26T18:06

эксклюзив

россия

сша

джон рэтклифф

дональд трамп

дмитрий песков

цру

служба внешней разведки

украина

обмен

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Внезапная посадка 25 августа самолёта ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в аэропорту Внуково, прибывшего из Риги, а туда - из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд), где расположена военная авиабаза Эндрюс, автомобили с американскими дипломатическими номерами на центральных улицах Москвы несколько часов спустя и комментарий Кремля, что им об этом ничего не известно, породили массу догадок. Вскоре корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники, сообщила, что в российскую столицу прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.На следующее утро пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что же это было."Это были контакты между спецслужбами", - сказал он, отвечая на вопрос газеты The Washington Post о целях визита Рэтклиффа в Москву, не приведя больше никаких подробностей.Известно только, что с российским лидером Владимиром Путиным руководитель американской спецслужбы в ходе своего краткого пребывания в городе не встречался.Любые российско-американские контакты в контексте начавшегося более 10 лет назад охлаждения двусторонних отношений вызывают интерес общественности, а по линии спецслужб – тем более.Через несколько часов, по московскому времени ближе к вечеру, ситуацию прокомментировал и президент США Дональд Трамп. По его словам, Рэтклифф прилетал в Москву "по довольно обычному, в некотором роде рутинному делу"."Не хочу разочаровывать людей", - добавил американский лидер.Сложно назвать рутиной пятый в истории визит в Россию директора ЦРУ.Предыдущий состоялся в начале ноября 2021 года: тогда Уильям Бёрнс (он же посол США в РФ в 2005-2008 гг.) прибыл в Москву по поручению президента Джо Байдена, чтобы предупредить российское руководство о недопустимости военных действий против Украины (о планах России начать спецоперацию американская сторона, как сообщал бывший посол США в РФ Джон Салливан, узнала как раз осенью 2021 года), провёл встречи с секретарём Совбеза Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.Видимо, памятуя об этом, сейчас начались спекуляции на тему, что Рэтклифф прилетел, чтобы якобы отговорить власти РФ от проведения уже готовящейся новой волны мобилизации, а также от "планов по проверке решимости НАТО".Во-первых, руководство страны совсем недавно в очередной раз делало заявление, что никакой мобилизации не будет. Кто и нуждается остро в человеческих ресурсах на поле боя, так это ВСУ. Так что с миссией отговорить от мобилизации американским посланникам стоит ехать в Киев, а не в Москву.Домыслы, что директор ЦРУ полетел в Москву из-за напряжённости в отношениях с НАТО, опроверг лично Трамп."Контакты между спецслужбами" - настолько всеобъемлющая формулировка, что за ней может стоять огромное количество сюжетов из самых разных направлений.Но среди этого множества версий можно выделить несколько основных и, пожалуй, самых реалистичных.1. ЦРУ – это то ведомство, без содействия которого не обходятся обмены заключёнными между РФ и США. Именно этот механизм гуманитарного характера стал первым реальным шагом к восстановлению двусторонних отношений после вступления Трампа на второй президентский срок.Состоявшийся 11 февраля 2025 года обмен учителя англо-американской школы Марка Фогеля (за которым в Москву лично прилетал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф), осуждённого за перевозку и контрабанду наркотиков, на россиянина Александра Винника, несколько лет ожидавшего в американской тюрьме приговора, заложил основу для последующих контактов глав ЦРУ и СВР.А в обмене осуждённой в России за госизмену Ксении Карелиной, имевшей гражданство РФ и США, на Артура Петрова, обвиняемого Штатами в незаконных операциях с радиоэлектроникой в обход санкций, в апреле того же года Рэтклифф и вовсе выступил ключевым организатором процесса: вёл переговоры с российскими спецслужбами и лично встретил женщину в ОАЭ на месте передачи.Не исключено, что в ходе нынешней поездки в Москву директор ЦРУ обсуждал со своими визави новые обмены. Потенциальный обменный фонд есть: по последней информации, в российских тюрьмах находились 10 граждан США, задержанных или осуждённых за незаконные действия (в частности, Стивен Хаббард, воевавший на стороне ВСУ), а в американских – 48 россиян, чьи имена не разглашаются из соображений безопасности.2. Речь могла идти об Украине – одном из тех немногих общих треков, которые существуют на сегодняшний день у РФ и США.Договорённости, достигнутые президентами на Аляске ровно год назад, не приблизили завершение украинского конфликта. Очевидно, что нужно искать новые варианты.Во всяком случае Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека 26 августа заявил: "Мы бы хотели, чтобы война на Украине завершилась. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это одно из негативных последствий того, что всё произошло не так, как должно было. Мы интенсивно работаем над завершением конфликта, и, откровенно говоря, на данном этапе обе стороны хотят, чтобы она закончилась".23 августа появилась информация от источников российских СМИ, что визит ключевых переговорщиков Белого дома по Украине – Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера и в Москву, где они бывали неоднократно, и в Киев, куда они до сих пор так и не долетели, откладывается. А через 2 дня в российскую столицу неожиданно прибыл Рэтклифф.Что здесь примечательно, эти два американских чиновника занимают диаметрально противоположные позиции по украинскому вопросу: спецпосланник президента – "голубь мира", склонный к компромиссам и диалогу, а директор ЦРУ – "ястреб", заявлявший, что украинскую армию недооценивали."Именно он (Рэтклифф – ред.) пролоббировал возобновление передачи разведданных Киеву весной 2025 года после конфликта Трампа с Зеленским в Овальном кабинете. Его участие в переговорном процессе сейчас означает, что даже главные сторонники Украины уже начинают всё более скептически относиться к возможностям Киева", - считает американист Малек Дудаков.А может, дело совсем в другом? 14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона передала Госдепартаменту целый ряд вопросов и ожидает ответов на них, в частности "про разведданные, <…> что гораздо глубже Соединённые Штаты вовлечены, в том числе в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам". И хотя запрос адресован американскому внешнеполитическому ведомству, ЦРУ отчасти тоже имеет отношение к этой теме, ведь эти атаки ВСУ совершают, опираясь на разведданные, полученные от Вашингтона, а Рэтклифф, как уже было упомянуто, настаивал, чтобы канал передачи этой информации продолжал работать, хотя Трамп после прошлогодней ссоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским временно его перекрыл, из-за чего ВСУ "ослепли".3. А может, американский посланник и вовсе прилетел в Москву с просьбой к российскому руководству?Главная проблема Белого дома – это вовсе не Украина, хотя громкое обещание Трампа уладить всё за 24 часа никто не забыл, а Ближний Восток. Можно сбиться со счёта, сколько раз президент США объявлял, что Иран "окончательно разгромлен", но исламская республика функционировала дальше, теперь Вашингтон перешёл к экономическому давлению.Для Москвы же Тегеран остаётся одним из ключевых партнёров на мировой арене, а она своих, как известно, не бросает. Так вот, возможно, Рэтклифф, к которому, как говорят, Трамп прислушивается, прибыл с миссией попросить Россию помочь с деэскалацией на Ближнем Востоке? Уж слишком дорого во всех смыслах эта война обходится нынешней американской администрации. Либо же возникла необходимость, чтобы спецслужбы двух держав напрямую договорились о недопущении непреднамеренных инцидентов в Иране, по аналогии с успешным опытом в Сирии.Впрочем, Трамп в интервью Беку опроверг предположения, что визит главы разведслужбы в Москву связан с ситуацией вокруг Ирана. Однако это вопрос из категории крайне чувствительных и точно требующих тишины, так что, если президент США не говорит об этом, не значит, что ближневосточная тема не обсуждалась вообще.В продолжение мысли о рутинном визите Рэтклиффа в Москву, Трамп добавил, что поездка главы ЦРУ в Москву может принести какие-нибудь результаты.Но российская сторона оценивает влияние этого визита более сдержанно."Контакты по линии спецслужб - сами по себе позитивное явление. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно", - заявил Песков.Так чем в итоге была поездка Рэтклиффа в Москву: дипломатическим прорывом, свидетельством эскалации, шагом к налаживанию более прочных связей – так и осталось вопросом. Но как бы то ни было, однозначно можно отметить важный сигнал – сотрудничество по линии спецслужб продолжается, как бы ни складывалась глобальная обстановка, что снижает риск столкновения двух держав.И диалог в той или иной форме всегда лучше, чем его отсутствие.

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эксклюзив, россия, сша, джон рэтклифф, дональд трамп, дмитрий песков, цру, служба внешней разведки , украина, обмен