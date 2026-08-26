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В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - 26.08.2026 Украина.ру

В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-26T20:50

2026-08-26T20:50

2026-08-26T20:50

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Херсонская область является регионом России, расположенным в нижнем течении Днепра и вошедшим в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.Ранее расчёт войск беспилотных систем группировки "Днепр" выследил и уничтожил под Херсоном бронеавтомобиль с боеприпасами и замаскированный пункт подразделения Вооружённых сил Украины "Птицы Мадьяра" вместе с личным составом противника. Цели были выявлены во время ночного полёта российского разведывательного коптера над правобережьем Херсонской области, огневое поражение нанесено ударным FPV-дроном - ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, херсон, украина, россия, сво, спецоперация