В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
Херсонская область является регионом России, расположенным в нижнем течении Днепра и вошедшим в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.
С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Ранее расчёт войск беспилотных систем группировки "Днепр" выследил и уничтожил под Херсоном бронеавтомобиль с боеприпасами и замаскированный пункт подразделения Вооружённых сил Украины "Птицы Мадьяра" вместе с личным составом противника.
Цели были выявлены во время ночного полёта российского разведывательного коптера над правобережьем Херсонской области, огневое поражение нанесено ударным FPV-дроном - ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном.
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