В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом 26 августа сообщила Росавиация.
Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Ранее при отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске.
Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 дронов, однако в результате удара произошёл пожар на логистическом центре площадью более 100 тысяч квадратных метров.
Пострадал один сотрудник.
Это уже не первый теракт против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры в Котовске — в ночь на 18 июля в результате атаки БПЛА погибли семь сотрудников склада Wildberries, ранения получили ещё 25 человек - Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области.
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