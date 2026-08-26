В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/v-aeroportu-gelendzhika-vveli-vremennye-ogranicheniya-na-prim-i-vypusk-samoltov-1082822265.html
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 26.08.2026 Украина.ру
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом 26 августа сообщила Росавиация.
2026-08-26T21:48
2026-08-26T21:48
росавиация
геленджик
украина
россия
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082786598_0:50:3193:1846_1920x0_80_0_0_1d1d91b470b1b19c93bcf50b82116105.jpg
Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.Ранее при отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 дронов, однако в результате удара произошёл пожар на логистическом центре площадью более 100 тысяч квадратных метров. Пострадал один сотрудник. Это уже не первый теракт против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры в Котовске — в ночь на 18 июля в результате атаки БПЛА погибли семь сотрудников склада Wildberries, ранения получили ещё 25 человек - Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
геленджик
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082786598_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_c858d05748ef50ce3ff5db4dc5a3b558.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
росавиация, геленджик, украина, россия, украина.ру, сво, спецоперация
Росавиация, Геленджик, Украина, Россия, Украина.ру, СВО, Спецоперация

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

21:48 26.08.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкСамолет ВВС США в московском аэропорту Внуково
Самолет ВВС США в московском аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом 26 августа сообщила Росавиация.
Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Ранее при отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске.
Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 дронов, однако в результате удара произошёл пожар на логистическом центре площадью более 100 тысяч квадратных метров.
Пострадал один сотрудник.
Это уже не первый теракт против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры в Котовске — в ночь на 18 июля в результате атаки БПЛА погибли семь сотрудников склада Wildberries, ранения получили ещё 25 человек - Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РосавиацияГеленджикУкраинаРоссияУкраина.руСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:54Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки
21:48В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
21:45В Сумской области прогремел новый взрыв
21:43В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий
21:40Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса
21:16Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского
20:56Кириенко: российские и абхазские бойцы воюют за право говорить на родных языках
20:53МИД: каждая атака ВСУ по российской территории будет иметь последствия
20:50В Херсоне прогремели взрывы
20:48На Украине разоблачили торговцев оружием, в арсеналах - гранатометы, мины и многое другое
20:08Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР
19:56Украина наладила экспорт уклонистов в таре для бананов
19:32Премьер-министр Украины рассказал о "щедрости" зарубежных партнёров
19:13Визит ЦРУ в Москву, тупик по Ирану, раскол в Европе, судьба Украины и роль Польши – Ищенко
18:49Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в Белоруссию
18:4126 августа 2026 года, вечерний эфир
18:33"Пока не помрёт окончательно": Ищенко о циничных планах Европы относительно Украины
18:30Западное радушие для украинских мигрантов закончилось - Шеслер
18:06А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарии
18:04ФАБы разнесли пункт управления БПЛА: эксперт о том, как ВС РФ громят врага под Волчанском
Лента новостейМолния