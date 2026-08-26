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В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 26.08.2026 Украина.ру

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом 26 августа сообщила Росавиация.

2026-08-26T21:48

2026-08-26T21:48

2026-08-26T21:48

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Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.Ранее при отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 дронов, однако в результате удара произошёл пожар на логистическом центре площадью более 100 тысяч квадратных метров. Пострадал один сотрудник. Это уже не первый теракт против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры в Котовске — в ночь на 18 июля в результате атаки БПЛА погибли семь сотрудников склада Wildberries, ранения получили ещё 25 человек - Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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