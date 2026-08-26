В Донецке восемь человек пострадали при ракетном ударе ВСУ - 26.08.2026 Украина.ру
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В Донецке восемь человек пострадали при ракетном ударе ВСУ
В Донецке восемь человек пострадали при ракетном ударе ВСУ - 26.08.2026 Украина.ру
В Донецке восемь человек пострадали при ракетном ударе ВСУ
В Донецке в результате ракетного удара Вооружённых сил Украины по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей. Об этом 26 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
2026-08-26T22:39
2026-08-26T22:39
вооруженные силы украины
денис пушилин
россия
донецк
украина
михаил галузин
украина.ру
сво
спецоперация
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По его данным, удар был нанесён ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что каждая террористическая атака Киева по российской территории будет иметь последствия. Он указал, что Вооружённые силы России приступили к системному и последовательному нанесению ударов по заводам беспилотных летательных аппаратов и другим украинским объектам военно-промышленного комплекса, а также по задействованной в интересах ВСУ топливно-энергетической и логистической инфраструктуре - МИД: каждая атака ВСУ по российской территории будет иметь последствия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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вооруженные силы украины, денис пушилин, россия, донецк, украина, михаил галузин, украина.ру, сво, спецоперация
Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Россия, Донецк, Украина, Михаил Галузин, Украина.ру, СВО, Спецоперация

В Донецке восемь человек пострадали при ракетном ударе ВСУ

22:39 26.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Жмиль-Ц" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Жмиль-Ц на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В Донецке в результате ракетного удара Вооружённых сил Украины по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей. Об этом 26 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его данным, удар был нанесён ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что каждая террористическая атака Киева по российской территории будет иметь последствия.
Он указал, что Вооружённые силы России приступили к системному и последовательному нанесению ударов по заводам беспилотных летательных аппаратов и другим украинским объектам военно-промышленного комплекса, а также по задействованной в интересах ВСУ топливно-энергетической и логистической инфраструктуре - МИД: каждая атака ВСУ по российской территории будет иметь последствия.
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Вооруженные силы УкраиныДенис ПушилинРоссияДонецкУкраинаМихаил ГалузинУкраина.руСВОСпецоперация
 
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