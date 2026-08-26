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Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР

Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР - 26.08.2026 Украина.ру

Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР

По факту очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело. Об этом 26 августа заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2026-08-26T20:08

2026-08-26T20:08

2026-08-26T20:08

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"Сегодня на автодороге Золотое – Первомайск военнослужащие украинских вооруженных формирований ударили по рейсовому автобусу, двигавшемуся по маршруту "Лисичанск – Стаханов". В результате очередного преступления погибли и пострадали гражданские лица", - констатировали в следственном ведомстве.ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки на автобус в ЛНР, совершенной украинскими вооруженными формированиями Украины. Российскими следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего."Действиям лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка", - заверили в Следкоме.Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР погибли 9 человек."В результате чудовищной атаки восемь человек погибли на месте. Двадцатилетнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не удалось. Её мама получила ранения", — написал Пасечник.Также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована. Ещё троим пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь, их направили на амбулаторное лечение.По словам Пасечника, транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. В момент атаки автобус ехал по дороге Золотое — Первомайск.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, луганская народная республика, россия, украина, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, криминал, донбасс, мирные жители, всу, атака бпла, военные преступления