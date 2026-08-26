Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР - 26.08.2026 Украина.ру
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Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР
Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР - 26.08.2026 Украина.ру
Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР
По факту очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело. Об этом 26 августа заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2026-08-26T20:08
2026-08-26T20:08
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"Сегодня на автодороге Золотое – Первомайск военнослужащие украинских вооруженных формирований ударили по рейсовому автобусу, двигавшемуся по маршруту "Лисичанск – Стаханов". В результате очередного преступления погибли и пострадали гражданские лица", - констатировали в следственном ведомстве.ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки на автобус в ЛНР, совершенной украинскими вооруженными формированиями Украины. Российскими следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего."Действиям лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка", - заверили в Следкоме.Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР погибли 9 человек."В результате чудовищной атаки восемь человек погибли на месте. Двадцатилетнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не удалось. Её мама получила ранения", — написал Пасечник.Также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована. Ещё троим пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь, их направили на амбулаторное лечение.По словам Пасечника, транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. В момент атаки автобус ехал по дороге Золотое — Первомайск.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, луганская народная республика, россия, украина, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, криминал, донбасс, мирные жители, всу, атака бпла, военные преступления
Новости, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, криминал, Донбасс, мирные жители, ВСУ, атака БПЛА, Военные преступления

Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР

20:08 26.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСК РФ, следком
СК РФ, следком - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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По факту очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело. Об этом 26 августа заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
"Сегодня на автодороге Золотое – Первомайск военнослужащие украинских вооруженных формирований ударили по рейсовому автобусу, двигавшемуся по маршруту "Лисичанск – Стаханов". В результате очередного преступления погибли и пострадали гражданские лица", - констатировали в следственном ведомстве.
ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки на автобус в ЛНР, совершенной украинскими вооруженными формированиями Украины.
Российскими следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего.
"Действиям лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка", - заверили в Следкоме.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР погибли 9 человек.
"В результате чудовищной атаки восемь человек погибли на месте. Двадцатилетнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не удалось. Её мама получила ранения", — написал Пасечник.
Также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована. Ещё троим пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь, их направили на амбулаторное лечение.
По словам Пасечника, транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. В момент атаки автобус ехал по дороге Золотое — Первомайск.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августа
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