https://ukraina.ru/20260826/v-britanii-predlozhili-kievu-alyuminievye-banki-vmesto-raket-dlya-patriot-1082822570.html
В Британии предложили Киеву алюминиевые банки вместо ракет для Patriot
В Британии предложили Киеву алюминиевые банки вместо ракет для Patriot - 26.08.2026 Украина.ру
В Британии предложили Киеву алюминиевые банки вместо ракет для Patriot
Поставки американских ракет-перехватчиков Patriot практически иссякли, и нехватка высокоточных боеприпасов может стать решающим фактором в конфликте, пишет The Times. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-26T22:31
2026-08-26T22:31
2026-08-26T22:31
украина.ру
the times
владимир зеленский
киев
украина
британия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0c/1082419517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16de750ded91f66c468fbb1531cc3870.jpg
Автор статьи предлагает создать в Британии систему оплаты за сбор вторсырья, в частности алюминия, и план по его переработке для военных целей, чтобы помочь Киеву. По его мнению, Лондон может поддержать Украину без значительного увеличения оборонного бюджета, используя алюминиевые банки, которые британцы собирают для переработки.Ранее Франция потребовала жёстко ограничить право Киева закупать вооружение за пределами Европейского союза на деньги 90-миллиардного кредита. В настоящий момент для киевского режима действуют временные поблажки, позволяющие скупать американские ракеты Patriot и китайские детали для беспилотников, однако в Париже настаивают, что выданные в долг миллиарды должны возвращаться исключительно в карманы европейского военно-промышленного комплекса.Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Великобритании и Франции политическое решение относительно производства дальнобойных ракет SCALP - Франция запретит Киеву тратить еврокредиты на оружие неевропейского производства.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
украина
британия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0c/1082419517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77cd3bc4e70554eaaf009fc321c98703.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, the times, владимир зеленский, киев, украина, британия, новости
Украина.ру, The Times, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Британия, Новости
В Британии предложили Киеву алюминиевые банки вместо ракет для Patriot
Поставки американских ракет-перехватчиков Patriot практически иссякли, и нехватка высокоточных боеприпасов может стать решающим фактором в конфликте, пишет The Times. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
Автор статьи предлагает создать в Британии систему оплаты за сбор вторсырья, в частности алюминия, и план по его переработке для военных целей, чтобы помочь Киеву.
По его мнению, Лондон может поддержать Украину без значительного увеличения оборонного бюджета, используя алюминиевые банки, которые британцы собирают для переработки.
Ранее Франция потребовала жёстко ограничить право Киева закупать вооружение за пределами Европейского союза на деньги 90-миллиардного кредита.
В настоящий момент для киевского режима действуют временные поблажки, позволяющие скупать американские ракеты Patriot и китайские детали для беспилотников, однако в Париже настаивают, что выданные в долг миллиарды должны возвращаться исключительно в карманы европейского военно-промышленного комплекса.
Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Великобритании и Франции политическое решение относительно производства дальнобойных ракет SCALP - Франция запретит Киеву тратить еврокредиты на оружие неевропейского производства. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.