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Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов
Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов - 26.08.2026 Украина.ру
Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что недовольство политиков, от которых Владимир Зеленский избавился из-за скандалов с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, может привести к расколу внутри страны и даже к гражданской войне. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-26T23:58
2026-08-26T23:58
2026-08-26T23:58
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В качестве примера он привёл экс-замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую, которую сместили с должности в день предъявления подозрения. Соскин также отметил, что ситуацию дестабилизируют активность бывшего министра обороны Михаила Фёдорова и недовольство населения из-за принудительной мобилизации.Ранее в статье Foreign Affairs отмечалось, что масштабные перестановки в правительстве Украины, инициированные Зеленским этим летом, нанесли ему необратимый политический ущерб и привели к прямому вызову со стороны населения. В материале подчёркнуто, что украинцы начали открыто выражать недовольство курсом руководства страны. Решение отправить в отставку министра обороны Михаила Фёдорова только укрепило негативное восприятие в обществе, а его сторонники начали проводить акции протеста с требованием восстановить чиновника в должности - Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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украина.ру, владимир зеленский, украина, новости, россия, соскин, михаил федоров
Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Новости, Россия, Соскин, Михаил Федоров
Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что недовольство политиков, от которых Владимир Зеленский избавился из-за скандалов с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, может привести к расколу внутри страны и даже к гражданской войне. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
В качестве примера он привёл экс-замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую, которую сместили с должности в день предъявления подозрения.
Соскин также отметил, что ситуацию дестабилизируют активность бывшего министра обороны Михаила Фёдорова и недовольство населения из-за принудительной мобилизации.
Ранее в статье Foreign Affairs отмечалось, что масштабные перестановки в правительстве Украины, инициированные Зеленским этим летом, нанесли ему необратимый политический ущерб и привели к прямому вызову со стороны населения.
В материале подчёркнуто, что украинцы начали открыто выражать недовольство курсом руководства страны.
Решение отправить в отставку министра обороны Михаила Фёдорова только укрепило негативное восприятие в обществе, а его сторонники начали проводить акции протеста с требованием восстановить чиновника в должности
- Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.