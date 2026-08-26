Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/analitik-predupredil-o-riske-grazhdanskoy-voyny-na-ukraine-iz-za-korruptsionnykh-skandalov-1082823798.html
Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов
Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов - 26.08.2026 Украина.ру
Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что недовольство политиков, от которых Владимир Зеленский избавился из-за скандалов с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, может привести к расколу внутри страны и даже к гражданской войне. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-26T23:58
2026-08-26T23:58
украина.ру
владимир зеленский
украина
новости
россия
соскин
михаил федоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739952_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a7ba67b55385c86c0c3697f089ec8a2c.jpg
В качестве примера он привёл экс-замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую, которую сместили с должности в день предъявления подозрения. Соскин также отметил, что ситуацию дестабилизируют активность бывшего министра обороны Михаила Фёдорова и недовольство населения из-за принудительной мобилизации.Ранее в статье Foreign Affairs отмечалось, что масштабные перестановки в правительстве Украины, инициированные Зеленским этим летом, нанесли ему необратимый политический ущерб и привели к прямому вызову со стороны населения. В материале подчёркнуто, что украинцы начали открыто выражать недовольство курсом руководства страны. Решение отправить в отставку министра обороны Михаила Фёдорова только укрепило негативное восприятие в обществе, а его сторонники начали проводить акции протеста с требованием восстановить чиновника в должности - Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739952_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c05ec87552877f2a58ab99e5f72296be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, владимир зеленский, украина, новости, россия, соскин, михаил федоров
Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Новости, Россия, Соскин, Михаил Федоров

Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов

23:58 26.08.2026
 
© REUTERS / Jack Taylor
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© REUTERS / Jack Taylor
Читать в
ДзенTelegram
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что недовольство политиков, от которых Владимир Зеленский избавился из-за скандалов с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, может привести к расколу внутри страны и даже к гражданской войне. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
В качестве примера он привёл экс-замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую, которую сместили с должности в день предъявления подозрения.
Соскин также отметил, что ситуацию дестабилизируют активность бывшего министра обороны Михаила Фёдорова и недовольство населения из-за принудительной мобилизации.
Ранее в статье Foreign Affairs отмечалось, что масштабные перестановки в правительстве Украины, инициированные Зеленским этим летом, нанесли ему необратимый политический ущерб и привели к прямому вызову со стороны населения.
В материале подчёркнуто, что украинцы начали открыто выражать недовольство курсом руководства страны.
Решение отправить в отставку министра обороны Михаила Фёдорова только укрепило негативное восприятие в обществе, а его сторонники начали проводить акции протеста с требованием восстановить чиновника в должности - Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руВладимир ЗеленскийУкраинаНовостиРоссияСоскинМихаил Федоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:26Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА
23:58Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов
23:48Украинцы в Германии зарабатывают на уровне беженцев из Сомали и Сирии
23:22Число первоклассников на Украине за восемь лет сократилось вдвое
23:17В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов
23:13В Сумах прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги
22:39В Донецке восемь человек пострадали при ракетном ударе ВСУ
22:31В Британии предложили Киеву алюминиевые банки вместо ракет для Patriot
21:54Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки
21:48В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
21:45В Сумской области прогремел новый взрыв
21:43В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий
21:40Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса
21:16Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского
20:56Кириенко: российские и абхазские бойцы воюют за право говорить на родных языках
20:53МИД: каждая атака ВСУ по российской территории будет иметь последствия
20:50В Херсоне прогремели взрывы
20:48На Украине разоблачили торговцев оружием, в арсеналах - гранатометы, мины и многое другое
20:08Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР
19:56Украина наладила экспорт уклонистов в таре для бананов
Лента новостейМолния