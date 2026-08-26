https://ukraina.ru/20260826/analitik-predupredil-o-riske-grazhdanskoy-voyny-na-ukraine-iz-za-korruptsionnykh-skandalov-1082823798.html

Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов

Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов - 26.08.2026 Украина.ру

Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что недовольство политиков, от которых Владимир Зеленский избавился из-за скандалов с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, может привести к расколу внутри страны и даже к гражданской войне. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-26T23:58

2026-08-26T23:58

2026-08-26T23:58

украина.ру

владимир зеленский

украина

новости

россия

соскин

михаил федоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739952_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a7ba67b55385c86c0c3697f089ec8a2c.jpg

В качестве примера он привёл экс-замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую, которую сместили с должности в день предъявления подозрения. Соскин также отметил, что ситуацию дестабилизируют активность бывшего министра обороны Михаила Фёдорова и недовольство населения из-за принудительной мобилизации.Ранее в статье Foreign Affairs отмечалось, что масштабные перестановки в правительстве Украины, инициированные Зеленским этим летом, нанесли ему необратимый политический ущерб и привели к прямому вызову со стороны населения. В материале подчёркнуто, что украинцы начали открыто выражать недовольство курсом руководства страны. Решение отправить в отставку министра обороны Михаила Фёдорова только укрепило негативное восприятие в обществе, а его сторонники начали проводить акции протеста с требованием восстановить чиновника в должности - Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, владимир зеленский, украина, новости, россия, соскин, михаил федоров