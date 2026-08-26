https://ukraina.ru/20260826/v-sumskoy-oblasti-progremel-novyy-vzryv-1082822138.html

В Сумской области прогремел новый взрыв

В Сумской области прогремел новый взрыв - 26.08.2026 Украина.ру

В Сумской области прогремел новый взрыв

В городе Ромны Сумской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.р

2026-08-26T21:45

2026-08-26T21:45

2026-08-26T21:45

украина.ру

сумская область

украина

херсон

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082744663_0:211:2560:1651_1920x0_80_0_0_e26cf2c4536864027097bc1cbc413621.jpg

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее расчёт войск беспилотных систем группировки "Днепр" выследил и уничтожил под Херсоном бронеавтомобиль с боеприпасами и замаскированный пункт подразделения Вооружённых сил Украины "Птицы Мадьяра" вместе с личным составом противника. Цели были выявлены во время ночного полёта российского разведывательного коптера над правобережьем Херсонской области, огневое поражение нанесено ударным FPV-дроном - ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сумская область

украина

херсон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, сумская область, украина, херсон, сво, спецоперация