В Сумской области прогремел новый взрыв
© Фото : Минобороны Великобритании
© Фото : Минобороны Великобритании
В городе Ромны Сумской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.р
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее расчёт войск беспилотных систем группировки "Днепр" выследил и уничтожил под Херсоном бронеавтомобиль с боеприпасами и замаскированный пункт подразделения Вооружённых сил Украины "Птицы Мадьяра" вместе с личным составом противника.
Цели были выявлены во время ночного полёта российского разведывательного коптера над правобережьем Херсонской области, огневое поражение нанесено ударным FPV-дроном - ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном.
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