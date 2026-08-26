https://ukraina.ru/20260826/vladimir-bruter-zapad-nachnet-realnye-peregovory-s-rossiey-kogda-vsu-sdadut-kherson-zaporozhe-i-1082814281.html

Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков

Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков - 26.08.2026 Украина.ру

Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков

Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Если у нас есть возможность вынудить противоположную сторону к выгодным для себя переговорам, значит это нужно делать.

2026-08-26T18:00

2026-08-26T18:00

2026-08-26T18:00

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россия

запад

украина

джон рэтклифф

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вооруженные силы украины

цру

украина.ру

илон маск

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Цель визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву заключалась в "контактах между спецслужбами", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изданию The Washington Post.- Владимир Ильич, последний раз директор ЦРУ (Уильям Бернс) приезжал в Москву осенью 2021 года. Тогда российские требования не были учтены, а в феврале следующего года началась СВО. По одной из версий, Рэтклифф в Москве мог обсуждать угрозу военного столкновения России и стран НАТО. Могла ли эта тема в том числе стать предметом переговоров с участием американского гостя?- Мы не можем исключать того, что беседа Рэтклиффа с профильным коллегой носила широкий характер, но вопрос, который вы поставили, выходит за реальные полномочия главы ЦРУ. В нынешней администрации Рэтклифф особенного места не занимает и считать, что он приехал вести сложные переговоры, тем более он недолго находился в Москве, не представляется вероятным.В первую очередь, Рэтклифф обсуждал вопросы, связанные с передачей информацией между США и Россией. Вряд ли ему бы ответили на озвученные вами вопросы, если бы он захотел обсудить что-то большее. Россия не собирается начинать военный конфликт с Западной Европой. Европейцы тоже прямого военного конфликта не хотят. Так что Рэтклифф здесь ни причем.- Тем не менее в администрации нынешнего президента США Рэтклифф считается ястребом. Якобы именно он пролоббировал передачу развединформации киевскому режиму. Возможно, целью его визита была передача ультиматума России в той или иной форме?- Во-первых, передача данных никогда не прерывалась. Во-вторых, для передачи ультиматума приезд Рэтклиффа был бы не нужен. Россия должна с самого начла допускать самый плохой вариант. Возможно, это совпадение, но указ президента об охране объектов критической инфраструктуры совпал с визитом Рэтклиффа. Вряд ли можно предположить, что атаки на НПЗ, на логистическую инфраструктуру с украинской стороны происходят без ведома и соответствующей информации США. И вряд ли можно рассчитывать, что эти атаки могут завершиться.Все это естественным образом вытекает из логики конфликта. Недавнее заявление президента Финляндии Стубба о том, что атаки на российские объекты должны вынудить Россию начать переговоры, вызвало цепную реакцию в Кремле. Такая позиция широко распространена на Западе. Визит Рэтклиффа, даже если он этих вопросов касался, ничего нового не принес.- Кстати, о "плохом варианте". Сергей Лавров заявил, что Россия может рассматривать Британию как участника войны на Украине. Британский премьер Бернем в то же время пообещал, что его страна предоставит Украине данные о ракетах SCALP для налаживания собственного производства.- Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Если у нас есть возможность вынудить противоположную сторону к выгодным для себя переговорам, значит это нужно делать.- К примеру, на воду в Белом море спустили новейшую подлодку "Хабаровск", способную переносить ядерные торпеды "Посейдон". Такой шаг могут оценить в Лондоне как прямую угрозу?- В Западной Европе не верят, что Россия может инициировать военный конфликт с Западом. Вероятность такого события признается европейцами нулевой. Все демонстративные акции, которые мы проводим, говорят им о том, что и они не должны таким образом продвигаться в сторону эскалации конфликта.- Некоторое время назад в экспертном сообществе обсуждалась идея о том, что некоторые круги в Европе рассматривают возможность переговоров с Россией. Например, в июле в Вене прошла тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников из России, Великобритании, Франции и Германии. Тут обычно напрашивается аналогия с корейской войной, когда шли переговоры между враждующими сторонами на фоне продолжающихся боевых действий. Сейчас эта тенденция сошла на нет?- Вариант создания демаркационной линии и остановки боевых действий по ЛБС обсуждался еще очень давно. Вопрос в том, что все политические цели СВО при этом решены не будут. На сне устраивает длительное перемирие по корейскому образцу. Мы хотим, чтобы итоговый документ содержал пункты, которые исключают первопричины конфликта. есть еще один очень сложный момент. Все-таки за Северной Кореей всегда стояла военная мощь Китая, за Южной Кореей - Соединенных Штатов. И если Китай и Советский Союз могли гарантировать повторение помощи Северной Корее в войне, то Россия сама гарантирует свою безопасность.Эта максима известна еще со времен Югославского конфликта. Дело в том, что Запад всегда воспринимал Россию как некую последнюю инстанцию, которая может усилить свое влияние исключительно применением ядерного оружия, чего она делать не хочет. Давление на Россию связано с тем, что у нее нет возможностей и желания заключать с кем-то военные союзы.Представьте, что нынешний российско-украинский конфликт разворачивался на фоне того, что РФ и Китай заключают военно-политический пакт. Понятно, что после начала СВО такой пакт невозможен, потому что Китай не будет присоединяться к воюющей стороне. Так что корейские аналогии неуместны.- Когда рассуждают о тех или иных сроках относительно военного конфликта на Украине, то ставят их в зависимость от внутриполитических событий в США. Например, якобы после возможного поражения Трампа на осенних выборах в Конгресс, помощь киевскому режиму со стороны Штатов должна усилиться. Согласны ли вы с такими оценками?- Это очень сложный вопрос. Но два года пребывания Трампа у власти не привели к тому, что конфликт закончился. Очевидно, что поддержки со стороны демократов будет больше. Приведет ли это к завершению конфликта или к его расширению? Некоторые убеждены, что конфликт закончится в течение года. На чем основаны такие выводы?Разве есть понимание, что одна из сторон готова заключить невыгодное для себя соглашение? Или что Запад больше не будет оказывать Украине поддержку? Или что российская экономика находится за гранью допустимого. Ничего из этого не происходит.- Нынешний характер боевых действий способствует достижению целей СВО? То есть проигрывает ли Украина в войне на истощение, или для окончательной победы необходима глубокая наступательная операция, которая покончит с киевским режимом?- Глубокая наступательная операция невозможна при нынешнем соотношении сил. Такую задачу никто и не ставит. Задача как раз состоит в том, чтобы, не проводя стратегическую операцию, убедить противника в том, что продолжение войны станет безнадежным и для Украины, и для тех, кто ее поддерживает. Правда, за четыре года этого так и не произошло. Иначе конфликт имел бы другой характер. И пока Запад не убедиться в том, что он на грани поражения, его поведение не изменится. И реальные переговоры начнутся только тогда, когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков.- Недавние события вокруг отставки министра обороны Федорова, его требование провести выборы на Украине говорят о глубоком кризисе правящего режима в Киеве?- Вы правда думаете, что Зеленский, Залужный или Сырский реально руководят военными операциями? Можете себе представить, чтобы Драпатый командовал Маском? В Кремле много раз говорили, что все решают западные специалисты высокого уровня, прикомандированные к ВСУ. Сместят ли Зеленского прямо сейчас? А зачем Западу это нужно? В чем смысл менять Зеленского на Федорова?- Все-таки у Федорова достаточно сторонников внутри Украины. Теоретически это может принести некое обновление.- У Федорова много сторонников внутри Украины просто потому, что Зеленский во многом разочаровал политическое и неполитическое пространство страны. Люди понимают, что Зеленский – это путь в тупик. Допустим, придет Федоров. Что конкретно он поменяет? Он начнет войну по-новому? Он станет еще больше дронов запускать по России? Так они их по инерции запускают. Их и так достаточно много.Более того, через два-три месяца Россия к дронам привыкнет. Может быть, до весны это притормозит российское наступление. Но это же не приведет к победе Украины в войне. Наоборот. С их стороны много раз говорили, что с ужесточением ракетно-дроновых ударов вглубь РФ позиции Москвы лишь стала еще более жесткой.Конечно, мы продолжаем быть открытыми к переговорам. Но нам на этих переговорах могут предложить что-то очень ограниченное, которое Запад не сможет согласовать между собой. Во-первых, позиции сильно разнятся. Во-вторых, они сосредоточены на том, что можно продолжать боевые действия без риска для себя. И пока Россия не убедит их в том, что продолжение войны для них опасно, они их будут продолжать.

https://ukraina.ru/20260826/vopros-slishkom-chuvstvitelnyy-chto-stoit-za-stremitelnym-vizitom-glavy-tsru-v-moskvu-1082806046.html

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https://ukraina.ru/20260824/ya-dumayu-eto-posledniy-god-voyny-greg-vayner-o-peregovorakh-po-ukraine-i-udarakh-po-rossii-1082754219.html

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Денис Рудометов

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