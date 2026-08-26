https://ukraina.ru/20260826/v-sumakh-progremel-novyy-vzryv-na-fone-vozdushnoy-trevogi-1082823036.html

В Сумах прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумах прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги - 26.08.2026 Украина.ру

В Сумах прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-26T23:13

2026-08-26T23:13

2026-08-26T23:13

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что Украине потребуется очень долгое время для восстановления последствий ночных ракетных ударов России. По его словам, под удар попали столица, военные объекты, промзоны и логистические узлы, а ущерб настолько серьёзен, что Киев в обозримой перспективе вряд ли сумеет вернуть утраченные мощности. Джонсон также отметил, что Россия перешла к стратегии экономического удушения Украины, методично выбивая энергетику, склады и транспортные артерии - В США признали масштаб урона от ударов по Киеву.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, цру, борис джонсон, украина, россия, сумская область, сво, спецоперация