Кириенко: российские и абхазские бойцы воюют за право говорить на родных языках - 26.08.2026 Украина.ру
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Кириенко: российские и абхазские бойцы воюют за право говорить на родных языках
Кириенко: российские и абхазские бойцы воюют за право говорить на родных языках - 26.08.2026 Украина.ру
Кириенко: российские и абхазские бойцы воюют за право говорить на родных языках
Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что российские и абхазские военнослужащие в зоне специальной военной операции воюют за право делать самостоятельный выбор, говорить и петь на родных языках. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-26T20:56
2026-08-26T20:56
украина.ру
сергей кириенко
россия
абхазия
грузия
новости
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По его словам, Россия и Абхазия всегда стояли плечом к плечу, проходя испытания: в 2008 году Абхазия подтвердила выбор самостоятельного развития, а Россия заявила о готовности защитить этот выбор.Кириенко также отметил, что сотни сынов Абхазии встали плечом к плечу с российскими воинами на защиту свободы и независимости России.Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что западные страны, киевский режим и радикальные политические силы Грузии пытаются вовлечь Тбилиси в новые вооружённые конфликты на Южном Кавказе. В этих условиях особую актуальность приобретает заключение соглашений о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, а также начало процесса делимитации границ. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года после грузинской агрессии против Цхинвала - Москва предупредила: Запад и Украина толкают Тбилиси к новой войне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, сергей кириенко, россия, абхазия, грузия, новости
Украина.ру, Сергей Кириенко, Россия, Абхазия, Грузия, Новости

Кириенко: российские и абхазские бойцы воюют за право говорить на родных языках

20:56 26.08.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПервый тестовый рейс пассажирского судна "Комета 120М" из Сочи в Сухум
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© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что российские и абхазские военнослужащие в зоне специальной военной операции воюют за право делать самостоятельный выбор, говорить и петь на родных языках. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
По его словам, Россия и Абхазия всегда стояли плечом к плечу, проходя испытания: в 2008 году Абхазия подтвердила выбор самостоятельного развития, а Россия заявила о готовности защитить этот выбор.
Кириенко также отметил, что сотни сынов Абхазии встали плечом к плечу с российскими воинами на защиту свободы и независимости России.
Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что западные страны, киевский режим и радикальные политические силы Грузии пытаются вовлечь Тбилиси в новые вооружённые конфликты на Южном Кавказе.
В этих условиях особую актуальность приобретает заключение соглашений о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, а также начало процесса делимитации границ.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года после грузинской агрессии против Цхинвала - Москва предупредила: Запад и Украина толкают Тбилиси к новой войне.
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