В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропортах Геленджика и Сочи сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее для обеспечения безопасности полётов. Об этом 26 августа сообщила Росавиация.
Авиагавани вернулись к штатному режиму работы.
Ранее в аэропорту Геленджика были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Пассажирам рекомендовалось уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний.
Также при отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске.
Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 16 дронов, однако в результате удара произошёл пожар на логистическом центре площадью более 100 тысяч квадратных метров, пострадал один сотрудник - В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
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