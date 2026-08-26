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В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 26.08.2026 Украина.ру

В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропортах Геленджика и Сочи сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее для обеспечения безопасности полётов. Об этом 26 августа сообщила Росавиация.

2026-08-26T23:17

2026-08-26T23:17

2026-08-26T23:17

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Авиагавани вернулись к штатному режиму работы.Ранее в аэропорту Геленджика были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Пассажирам рекомендовалось уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний. Также при отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 16 дронов, однако в результате удара произошёл пожар на логистическом центре площадью более 100 тысяч квадратных метров, пострадал один сотрудник - В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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