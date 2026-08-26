В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/v-aeroportakh-gelendzhika-i-sochi-snyali-vremennye-ogranicheniya-na-prim-i-vypusk-samoltov-1082823182.html
В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 26.08.2026 Украина.ру
В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропортах Геленджика и Сочи сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее для обеспечения безопасности полётов. Об этом 26 августа сообщила Росавиация.
2026-08-26T23:17
2026-08-26T23:17
росавиация
украина.ру
украина
сочи
геленджик
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/15/1082679263_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_44a35b3d85c3568613f4b04e7b373db7.jpg
Авиагавани вернулись к штатному режиму работы.Ранее в аэропорту Геленджика были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Пассажирам рекомендовалось уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний. Также при отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 16 дронов, однако в результате удара произошёл пожар на логистическом центре площадью более 100 тысяч квадратных метров, пострадал один сотрудник - В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сочи
геленджик
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/15/1082679263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3168faa9287018fd29e8f2d60340b51b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
росавиация, украина.ру, украина, сочи, геленджик, новости
Росавиация, Украина.ру, Украина, Сочи, Геленджик, Новости

В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов

23:17 26.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В аэропортах Геленджика и Сочи сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее для обеспечения безопасности полётов. Об этом 26 августа сообщила Росавиация.
Авиагавани вернулись к штатному режиму работы.
Ранее в аэропорту Геленджика были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Пассажирам рекомендовалось уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний.
Также при отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске.
Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 16 дронов, однако в результате удара произошёл пожар на логистическом центре площадью более 100 тысяч квадратных метров, пострадал один сотрудник - В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РосавиацияУкраина.руУкраинаСочиГеленджикНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
23:22Число первоклассников на Украине за восемь лет сократилось вдвое
23:17В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов
23:13В Сумах прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги
22:39В Донецке восемь человек пострадали при ракетном ударе ВСУ
22:31В Британии предложили Киеву алюминиевые банки вместо ракет для Patriot
21:54Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки
21:48В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
21:45В Сумской области прогремел новый взрыв
21:43В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий
21:40Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса
21:16Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского
20:56Кириенко: российские и абхазские бойцы воюют за право говорить на родных языках
20:53МИД: каждая атака ВСУ по российской территории будет иметь последствия
20:50В Херсоне прогремели взрывы
20:48На Украине разоблачили торговцев оружием, в арсеналах - гранатометы, мины и многое другое
20:08Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР
19:56Украина наладила экспорт уклонистов в таре для бананов
19:32Премьер-министр Украины рассказал о "щедрости" зарубежных партнёров
19:13Визит ЦРУ в Москву, тупик по Ирану, раскол в Европе, судьба Украины и роль Польши – Ищенко
18:49Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в Белоруссию
Лента новостейМолния