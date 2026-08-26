https://ukraina.ru/20260826/vagenknekht-nazvala-mertsa-luchshim-kantslerom-ukrainy-i-potrebovala-ego-otstavki-1082822407.html

Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки

Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки - 26.08.2026 Украина.ру

Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки

Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике канцлера Германии Фридриха Мерца за его политику в отношении Украины и потребовала его отставки. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-26T21:54

2026-08-26T21:54

2026-08-26T21:54

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Поводом стали результаты опроса украинской социологической группы "Рейтинг", согласно которым уровень популярности Мерца на Украине (64%) втрое выше, чем в самой Германии (менее 20%). Вагенкнехт заявила, что безграничные миллиардные подарки Киеву, сокращения социальных расходов и повышение налогов для собственных граждан делают Мерца лучшим канцлером, который когда-либо был у Украины, и призвала его уйти. Она также предложила немецким государственным деятелям, выступающим за продолжение конфликта, лично отправиться на фронт.Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия находится под угрозой после обнаружения беспилотников с взрывными устройствами вблизи аэропорта Лейпцига — важной логистической базы НАТО. Расследование началось 5 августа после того, как сотрудник аэропорта нашёл дрон со взрывчаткой, детонатор которого не сработал. Позднее, 14 августа, следователи обнаружили ещё один беспилотник в том же районе. Мерц заявил, что Германия оказалась под усиленным наблюдением со стороны гибридных злоумышленников, но не назвал конкретных виновников - Германия испугалась, но не знает кого.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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