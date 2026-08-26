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Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки
Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки - 26.08.2026 Украина.ру
Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки
Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике канцлера Германии Фридриха Мерца за его политику в отношении Украины и потребовала его отставки. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-26T21:54
2026-08-26T21:54
2026-08-26T21:54
украина.ру
фридрих мерц
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Поводом стали результаты опроса украинской социологической группы "Рейтинг", согласно которым уровень популярности Мерца на Украине (64%) втрое выше, чем в самой Германии (менее 20%). Вагенкнехт заявила, что безграничные миллиардные подарки Киеву, сокращения социальных расходов и повышение налогов для собственных граждан делают Мерца лучшим канцлером, который когда-либо был у Украины, и призвала его уйти. Она также предложила немецким государственным деятелям, выступающим за продолжение конфликта, лично отправиться на фронт.Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия находится под угрозой после обнаружения беспилотников с взрывными устройствами вблизи аэропорта Лейпцига — важной логистической базы НАТО. Расследование началось 5 августа после того, как сотрудник аэропорта нашёл дрон со взрывчаткой, детонатор которого не сработал. Позднее, 14 августа, следователи обнаружили ещё один беспилотник в том же районе. Мерц заявил, что Германия оказалась под усиленным наблюдением со стороны гибридных злоумышленников, но не назвал конкретных виновников - Германия испугалась, но не знает кого.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Фридрих Мерц, Германия, Украина, Киев, НАТО, Новости
Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки
Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике канцлера Германии Фридриха Мерца за его политику в отношении Украины и потребовала его отставки. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
Поводом стали результаты опроса украинской социологической группы "Рейтинг", согласно которым уровень популярности Мерца на Украине (64%) втрое выше, чем в самой Германии (менее 20%).
Вагенкнехт заявила, что безграничные миллиардные подарки Киеву, сокращения социальных расходов и повышение налогов для собственных граждан делают Мерца лучшим канцлером, который когда-либо был у Украины, и призвала его уйти.
Она также предложила немецким государственным деятелям, выступающим за продолжение конфликта, лично отправиться на фронт.
Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия находится под угрозой после обнаружения беспилотников с взрывными устройствами вблизи аэропорта Лейпцига — важной логистической базы НАТО.
Расследование началось 5 августа после того, как сотрудник аэропорта нашёл дрон со взрывчаткой, детонатор которого не сработал.
Позднее, 14 августа, следователи обнаружили ещё один беспилотник в том же районе. Мерц заявил, что Германия оказалась под усиленным наблюдением со стороны гибридных злоумышленников, но не назвал конкретных виновников - Германия испугалась, но не знает кого
.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.