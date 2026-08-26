МИД: каждая атака ВСУ по российской территории будет иметь последствия - 26.08.2026 Украина.ру
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МИД: каждая атака ВСУ по российской территории будет иметь последствия
МИД: каждая атака ВСУ по российской территории будет иметь последствия - 26.08.2026 Украина.ру
МИД: каждая атака ВСУ по российской территории будет иметь последствия
Каждая террористическая атака Киева по российской территории будет иметь последствия, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-26T20:53
2026-08-26T20:53
мид
вооруженные силы украины
украина.ру
михаил галузин
россия
киев
луганская народная республика
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Он указал, что Вооружённые силы России приступили к системному и последовательному нанесению ударов по заводам беспилотных летательных аппаратов и другим украинским объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и других регионах, а также по задействованной в интересах ВСУ топливно-энергетической и логистической инфраструктуре.Ранее по факту атаки украинских боевиков на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике было возбуждено уголовное дело. На автодороге Золотое – Первомайск военнослужащие украинских вооружённых формирований ударили по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Лисичанск – Стаханов. В результате атаки погибли девять человек, включая 20-летнюю девушку, которая была экстренно доставлена в реанимацию, но врачи не смогли её спасти. Её мать получила ранения, также пострадала 18-летняя девушка, госпитализирована. Ещё троим пассажирам и водителю оказана медицинская помощь - Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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мид, вооруженные силы украины, украина.ру, михаил галузин, россия, киев, луганская народная республика, новости
МИД, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Михаил Галузин, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Новости

МИД: каждая атака ВСУ по российской территории будет иметь последствия

20:53 26.08.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Украина.ру
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Каждая террористическая атака Киева по российской территории будет иметь последствия, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
Он указал, что Вооружённые силы России приступили к системному и последовательному нанесению ударов по заводам беспилотных летательных аппаратов и другим украинским объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и других регионах, а также по задействованной в интересах ВСУ топливно-энергетической и логистической инфраструктуре.
Ранее по факту атаки украинских боевиков на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике было возбуждено уголовное дело.
На автодороге Золотое – Первомайск военнослужащие украинских вооружённых формирований ударили по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Лисичанск – Стаханов.
В результате атаки погибли девять человек, включая 20-летнюю девушку, которая была экстренно доставлена в реанимацию, но врачи не смогли её спасти.
Её мать получила ранения, также пострадала 18-летняя девушка, госпитализирована.
Ещё троим пассажирам и водителю оказана медицинская помощь - Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР.
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