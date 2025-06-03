Песков дал оценку прошедшим переговорам и отреагировал на оскорбление Зеленского
Ожидать каких-то сиюминутных прорывов на переговорах России и Украины в Стамбуле было бы неправильно. Сторонами достигнуты определенные договоренности, которые будут реализовываться. Такое заявление во время общения с прессой сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Он добавил, что вопрос компромиссов со стороны России является темой для переговоров с Украиной, но не может быть публичным, а заявление Владимира Зеленского о переговорной группе РФ Песков оценил как "неловкое и неудачное".
Речь идет о словах Зеленского, сказанных им в отношении российской делегации в Стамбуле после того, как Украине было передано предложение о кратковременном перемирии сроком на 2−3 дня, чтобы забрать тела с линии боевого соприкосновения. Главарь киевского режима в ответ назвал представителей РФ "идиотами".
Ранее Зеленский несколько раз называл "бутафорской" делегацию РФ, а также потребовал от лидера РФ Владимира Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия". Однако эти попытки нивелировать профессионализм российской переговорной группы не удались.
И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).
Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.
Кстати, Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского летит в США. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что планирует там добиваться усиления санкций против России, а также обсудить минеральную сделку. Украинские СМИ добавили, что еще одной темой его визита в Вашингтон станет политика в отношении украинской православной церкви.
Подписывайся на