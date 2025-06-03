Песков дал оценку прошедшим переговорам и отреагировал на оскорбление Зеленского - 03.06.2025 Украина.ру
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Песков дал оценку прошедшим переговорам и отреагировал на оскорбление Зеленского
Песков дал оценку прошедшим переговорам и отреагировал на оскорбление Зеленского - 03.06.2025 Украина.ру
Песков дал оценку прошедшим переговорам и отреагировал на оскорбление Зеленского
Ожидать каких-то сиюминутных прорывов на переговорах России и Украины в Стамбуле было бы неправильно. Сторонами достигнуты определенные договоренности, которые будут реализовываться. Такое заявление во время общения с прессой сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-06-03T13:43
2025-06-03T13:43
новости
россия
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стамбул
трамп и зеленский
владимир зеленский
дмитрий песков
financial times
офис президента
вооруженные силы украины
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Он добавил, что вопрос компромиссов со стороны России является темой для переговоров с Украиной, но не может быть публичным, а заявление Владимира Зеленского о переговорной группе РФ Песков оценил как "неловкое и неудачное".Речь идет о словах Зеленского, сказанных им в отношении российской делегации в Стамбуле после того, как Украине было передано предложение о кратковременном перемирии сроком на 2−3 дня, чтобы забрать тела с линии боевого соприкосновения. Главарь киевского режима в ответ назвал представителей РФ "идиотами".Ранее Зеленский несколько раз называл "бутафорской" делегацию РФ, а также потребовал от лидера РФ Владимира Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия". Однако эти попытки нивелировать профессионализм российской переговорной группы не удались.В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.Кстати, Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского летит в США. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что планирует там добиваться усиления санкций против России, а также обсудить минеральную сделку. Украинские СМИ добавили, что еще одной темой его визита в Вашингтон станет политика в отношении украинской православной церкви.Другие события дня: Ликвидация заморских "птичек", офицеров ВСУ и немецких "специалистов": фронтовая сводка/
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новости, россия, украина, стамбул, трамп и зеленский, владимир зеленский, дмитрий песков, financial times, офис президента, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Стамбул, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Financial Times, Офис президента, Вооруженные силы Украины

Песков дал оценку прошедшим переговорам и отреагировал на оскорбление Зеленского

13:43 03.06.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Ожидать каких-то сиюминутных прорывов на переговорах России и Украины в Стамбуле было бы неправильно. Сторонами достигнуты определенные договоренности, которые будут реализовываться. Такое заявление во время общения с прессой сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Он добавил, что вопрос компромиссов со стороны России является темой для переговоров с Украиной, но не может быть публичным, а заявление Владимира Зеленского о переговорной группе РФ Песков оценил как "неловкое и неудачное".
Речь идет о словах Зеленского, сказанных им в отношении российской делегации в Стамбуле после того, как Украине было передано предложение о кратковременном перемирии сроком на 2−3 дня, чтобы забрать тела с линии боевого соприкосновения. Главарь киевского режима в ответ назвал представителей РФ "идиотами".
Ранее Зеленский несколько раз называл "бутафорской" делегацию РФ, а также потребовал от лидера РФ Владимира Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия". Однако эти попытки нивелировать профессионализм российской переговорной группы не удались.
В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).
Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.
Кстати, Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского летит в США. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что планирует там добиваться усиления санкций против России, а также обсудить минеральную сделку. Украинские СМИ добавили, что еще одной темой его визита в Вашингтон станет политика в отношении украинской православной церкви.
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