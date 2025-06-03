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Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского летит в США

Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского летит в США - 03.06.2025 Украина.ру

Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского летит в США

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак направляется в США. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на информированный источник

2025-06-03T10:17

2025-06-03T10:17

2025-06-03T10:17

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"Ермак летит в США", - говорится в сообщении агентства.Издание уточнило, что согласно данным сервиса Flightaware, самолет UR-ABA, который связывают с Владимиром Зеленским, уже находится в воздушном пространстве Соединенных Штатов, однако неизвестно, находится ли на борту также и сам главарь киевского режима.Параллельно издание Reuters публикует информацию о том, что Ермак направляется в США вместе с первым вице-премьером и министром экономики Украины Юлией Свириденко.Одни эксперты склоняются к тому, что это связано с ресурсной сделкой, заключенной ранее между США и Украиной, о недрах последней. Однако выбранное время - сразу после второго раунда переговоров Москвы и Киева - уверены другие специалисты, тоже не случайно.Так, автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил, что по его инсайдерской информации, пару дней назад американцы достаточно настойчиво рекомендовали Украине вести себя конструктивно и двигаться по направлению к подписанию документов. А еще второй раунд беседы делегаций продемонстрировал довольно интересное изменение в концепции урегулирования от Украины.Как прошли переговоры и по каким пунктам стороны расходятся во мнении - в материале Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.P.S. Кто такой Ермак и почему его называют "серым кардиналом" Зеленского - статье в материале Важны все нюансы. Зачем Киеву менять состав переговорной группы.

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новости, украина, сша, киев, трамп и зеленский, владимир зеленский, андрей ермак, reuters, украина.ру