https://ukraina.ru/20250602/obmeny-prekraschenie-ognya-i-deti-medinskiy-podvel-itogi-vtorogo-raunda-peregovorov-s-kievom-1063582464.html

Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом

Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом - 02.06.2025 Украина.ру

Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом

Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров. Корреспондент агентства РИА Новости передал, что именно им было сказано

2025-06-02T17:42

2025-06-02T17:42

2025-06-02T17:55

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Мединский подтвердил, что Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию, а также отметил, что соответствующий документ Киева "подробный и проработанный". Однако Москва не готова согласиться на предложение о полном и безоговорочном прекращении огня, зато "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта вполне реализуемо, отметил Мединский.Также он отметил, что Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат и подтвердил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными, включая бойцов до 25 лет.Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", а также Москва и Киев создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными военными. Мединский уточнил, что для того, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат, Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках фронта.Прокомментировал глава российской делегации и тему "похищения" детей, отметив, что Киев устроил из этого вопроса "шоу для сердобольных европейцев". Он уточнил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, и Москва возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители.Версия главы украинской делегации несколько отличается: Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии".Второй раунд переговоров длился чуть больше часа, и начался только в 14.40, вопреки предварительным сообщениям о старте в 13.00. Все это время глава киевской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров "готовился к диалогу с Москвой", на встрече с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас.Пользователи сети обратили внимание на то, что диалог длился очень коротко, "по-русски". Однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились. Скорее всего, делегации пришли к согласию по обмену, а дальше решили действовать тактикой малых шагов.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично. А вот полный список украинских требований накануне "слило" в сеть агентство Reuters:♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море; ♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества; ♦ Украину не принуждают к нейтралитету;♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных Киеву иностранных формирований;♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.

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https://ukraina.ru/20250602/peregovory-pod-udarom-bespilotnikov-mirovye-smi-o-diversiyakh-vsu-na-territorii-rossii-1063578208.html

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новости, киев, россия, москва, владимир мединский, рустем умеров, дмитрий песков, financial times, мид