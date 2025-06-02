Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом
17:42 02.06.2025 (обновлено: 17:55 02.06.2025)
Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров. Корреспондент агентства РИА Новости передал, что именно им было сказано
Мединский подтвердил, что Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию, а также отметил, что соответствующий документ Киева "подробный и проработанный". Однако Москва не готова согласиться на предложение о полном и безоговорочном прекращении огня, зато "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта вполне реализуемо, отметил Мединский.
Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", а также Москва и Киев создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными военными. Мединский уточнил, что для того, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат, Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках фронта.
Прокомментировал глава российской делегации и тему "похищения" детей, отметив, что Киев устроил из этого вопроса "шоу для сердобольных европейцев". Он уточнил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, и Москва возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители.
Версия главы украинской делегации несколько отличается: Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии".
Второй раунд переговоров длился чуть больше часа, и начался только в 14.40, вопреки предварительным сообщениям о старте в 13.00. Все это время глава киевской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров "готовился к диалогу с Москвой", на встрече с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас.
Пользователи сети обратили внимание на то, что диалог длился очень коротко, "по-русски". Однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились. Скорее всего, делегации пришли к согласию по обмену, а дальше решили действовать тактикой малых шагов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично. А вот полный список украинских требований накануне "слило" в сеть агентство Reuters:
♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море; ♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";
♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества; ♦ Украину не принуждают к нейтралитету;
♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.
Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.
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