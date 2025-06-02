Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом - 02.06.2025 Украина.ру
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Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом
Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом - 02.06.2025 Украина.ру
Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом
Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров. Корреспондент агентства РИА Новости передал, что именно им было сказано
2025-06-02T17:42
2025-06-02T17:55
новости
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владимир мединский
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дмитрий песков
financial times
мид
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Мединский подтвердил, что Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию, а также отметил, что соответствующий документ Киева "подробный и проработанный". Однако Москва не готова согласиться на предложение о полном и безоговорочном прекращении огня, зато "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта вполне реализуемо, отметил Мединский.Также он отметил, что Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат и подтвердил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными, включая бойцов до 25 лет.Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", а также Москва и Киев создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными военными. Мединский уточнил, что для того, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат, Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках фронта.Прокомментировал глава российской делегации и тему "похищения" детей, отметив, что Киев устроил из этого вопроса "шоу для сердобольных европейцев". Он уточнил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, и Москва возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители.Версия главы украинской делегации несколько отличается: Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии".Второй раунд переговоров длился чуть больше часа, и начался только в 14.40, вопреки предварительным сообщениям о старте в 13.00. Все это время глава киевской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров "готовился к диалогу с Москвой", на встрече с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас.Пользователи сети обратили внимание на то, что диалог длился очень коротко, "по-русски". Однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились. Скорее всего, делегации пришли к согласию по обмену, а дальше решили действовать тактикой малых шагов.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично. А вот полный список украинских требований накануне "слило" в сеть агентство Reuters:♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море; ♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества; ♦ Украину не принуждают к нейтралитету;♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных Киеву иностранных формирований;♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.
https://ukraina.ru/20250602/peregovory-zavershilis-po-russki-razgovor-shel-chut-bolshe-chasa-1063577976.html
https://ukraina.ru/20250602/peregovory-pod-udarom-bespilotnikov-mirovye-smi-o-diversiyakh-vsu-na-territorii-rossii-1063578208.html
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новости, киев, россия, москва, владимир мединский, рустем умеров, дмитрий песков, financial times, мид
Новости, Киев, Россия, Москва, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Дмитрий Песков, Financial Times, МИД

Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом

17:42 02.06.2025 (обновлено: 17:55 02.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров. Корреспондент агентства РИА Новости передал, что именно им было сказано
Мединский подтвердил, что Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию, а также отметил, что соответствующий документ Киева "подробный и проработанный". Однако Москва не готова согласиться на предложение о полном и безоговорочном прекращении огня, зато "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта вполне реализуемо, отметил Мединский.
Также он отметил, что Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат и подтвердил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными, включая бойцов до 25 лет.
Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", а также Москва и Киев создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными военными. Мединский уточнил, что для того, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат, Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках фронта.
Прокомментировал глава российской делегации и тему "похищения" детей, отметив, что Киев устроил из этого вопроса "шоу для сердобольных европейцев". Он уточнил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, и Москва возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители.
Версия главы украинской делегации несколько отличается: Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии".
Второй раунд переговоров длился чуть больше часа, и начался только в 14.40, вопреки предварительным сообщениям о старте в 13.00. Все это время глава киевской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров "готовился к диалогу с Москвой", на встрече с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас.
Пользователи сети обратили внимание на то, что диалог длился очень коротко, "по-русски". Однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились. Скорее всего, делегации пришли к согласию по обмену, а дальше решили действовать тактикой малых шагов.
Второй раунд переговоров России и Украины
16:11
Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?Источники агентства РИА Новости сообщают, что переговоры России и Украины в турецком Стамбуле завершены. Они продолжались чуть больше часа и шли на русском языке
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично. А вот полный список украинских требований накануне "слило" в сеть агентство Reuters:
♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море; ♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";
♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества; ♦ Украину не принуждают к нейтралитету;
♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных Киеву иностранных формирований;
♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
16:48
Переговоры под ударами беспилотников. Мировые СМИ о диверсиях ВСУ на территории РоссииВ преддверии второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле на территории России произошла серия трагических инцидентов, привлекшая внимание мировых СМИ
Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.
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