Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ. Захарова и Лавров ответили
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Владимир Зеленский прилетел в Анкару, где встречается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сойдя с трапа самолета, главарь киевского режима заявил, что считает российскую переговорную делегацию во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским "бутафорской". Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"
"Посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений", - сказал Зеленский, добавив, что озвучит решение об участии Украины в переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом, которая может занять несколько часов.
Реагируя на эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что "о заслуженных людях говорит клоун и неудачник", а также подчеркнула, что "бутафорный Зеленский" не воспользовался в 2022 году шансом сохранить свою страну.
14:00Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тетИнформацией о том, может ли состояться личная встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, располагает аппарат главы российского государства. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов изданию Украина.ру на брифинге для СМИ дала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров добавил, что на фоне ожидающихся переговоров России и Украины в Стамбуле британские власти "ведут Зеленского по джунглям международной политики, словно поводыри".
Лавров назвал главаря киевского режима жалким человеком, говоря о его "требованиях" про присутствии Путина в Стамбуле, а также напомнил, как в 2022 году Британия запретила Киеву продолжать процесс урегулирования конфликта в Стамбуле.
11:32Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в ТурцииСоветы о том, как следует себя вести в ситуации российско-украинских переговоров в Стамбуле Владимиру Зеленскому даст советник британского премьер-министра по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл. Об этом сообщила британская Guardian.
Тогда же Путин подчеркнул, что президентскую легитимность Зеленского, которая истекла в мае 2024-го нельзя восстановить "никакими ухищрениями", а отмена президентских выборов - "спектакль". Однако, заострил внимание лидер РФ, на Украине все еще есть легитимные власти в соответствии с Конституцией Украины, а значит есть с кем вести переговоры.
Согласно украинскому законодательству, в случае отсутствия в стране легитимно избранного в результате демократических выборов главы государства, его обязанности временно должен исполнять спикер Верховной Рады. В настоящее время эту должность занимает Руслан Стефанчук.
О том, что именно стороны готовы обсуждать друг с другом в Турции - в материале WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе. Составы делегаций - в статье Кто приехал в Стамбул и что это значит.
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