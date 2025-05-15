https://ukraina.ru/20250515/zelenskiy-nazval-butaforskoy-delegatsiyu-rf-zakharova-i-lavrov-otvetili-1063152274.html

Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ. Захарова и Лавров ответили

Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ. Захарова и Лавров ответили - 15.05.2025 Украина.ру

Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ. Захарова и Лавров ответили

Владимир Зеленский прилетел в Анкару, где встречается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сойдя с трапа самолета, главарь киевского режима заявил, что считает российскую переговорную делегацию во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским "бутафорской". Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"

2025-05-15T14:36

2025-05-15T14:36

2025-05-15T14:36

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Реагируя на эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что "о заслуженных людях говорит клоун и неудачник", а также подчеркнула, что "бутафорный Зеленский" не воспользовался в 2022 году шансом сохранить свою страну.Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров добавил, что на фоне ожидающихся переговоров России и Украины в Стамбуле британские власти "ведут Зеленского по джунглям международной политики, словно поводыри".Лавров назвал главаря киевского режима жалким человеком, говоря о его "требованиях" про присутствии Путина в Стамбуле, а также напомнил, как в 2022 году Британия запретила Киеву продолжать процесс урегулирования конфликта в Стамбуле.Летом прошлого года, когда Путин в очередной раз напоминал Киеву, что Москва готова к переговорам, лидер РФ подчеркнул: пора "перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой".Тогда же Путин подчеркнул, что президентскую легитимность Зеленского, которая истекла в мае 2024-го нельзя восстановить "никакими ухищрениями", а отмена президентских выборов - "спектакль". Однако, заострил внимание лидер РФ, на Украине все еще есть легитимные власти в соответствии с Конституцией Украины, а значит есть с кем вести переговоры.Согласно украинскому законодательству, в случае отсутствия в стране легитимно избранного в результате демократических выборов главы государства, его обязанности временно должен исполнять спикер Верховной Рады. В настоящее время эту должность занимает Руслан Стефанчук.О том, что именно стороны готовы обсуждать друг с другом в Турции - в материале WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе. Составы делегаций - в статье Кто приехал в Стамбул и что это значит.

https://ukraina.ru/20250515/putina-vs-zelenskiy-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-budet-li-tet-a-tet-1063150698.html

https://ukraina.ru/20250515/sovetnik-britanskogo-premera-sorientiruet-zelenskogo-po-peregovoram-v-turtsii-1063142891.html

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новости, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, верховная рада, сергей лавров, мария захарова, мид, мид рф, переговоры, делегация