https://ukraina.ru/20250602/umerov-podvel-pervye-itogi-peregovorov-financial-times-nazval-vstrechu-rozygryshem-diplomatii-1063579419.html
Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии"
Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии" - 02.06.2025 Украина.ру
Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии"
Глава украинской делегации, министр обороны этой страны Рустем Умеров рассказал СМИ, что на встрече в Стамбуле удалось договориться с россиянами о новых обменах, которые будут сосредоточены на возвращении молодежи, включая тяжелораненых военных до 25-ти лет. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"
2025-06-02T17:11
2025-06-02T17:11
2025-06-02T17:56
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Умеров добавил, что также стороны договорились об обмене телами по формуле "6000 на 6000". Также он добавил, что Москва не согласилась на безусловное прекращение огня и на встречу лидеров государств, а также объявил, что украинская делегация предложила россиянам провести еще одну встречу до конца июня.Также Умеров отметил, что Киев в течение недели изучит представленный делегацией РФ в Стамбуле меморандум по урегулированию конфликта.Параллельно британское издание Financial Times оценило второй раунд переговоров как "розыгрыш картины дипломатии для [президента США Дональда] Трампа", а также написало, что в нынешней встрече в Стамбуле не было "никаких крупных прорывов", а только "незначительные шаги, как мы и ожидали".Пользователи сети обратили внимание на то, что Умеров пришел на переговоры в теплой черной рубашке, хотя в Стамбуле еще не лето, но уже относительно тепло. В этот раз министр обороны Украины отказался от военной формы, в которую оделись почти все члены делегации Киева.Одни комментаторы предположили, что это сигнал к отходу от военной темы переговоров, другие пошутили, что Умеров просто замерз или что-то скрывает. Например, шпаргалки на украинском языке, если вдруг пришлось бы на нем говорить.Второй раунд переговоров длился чуть больше часа, и начался только в 14.40, вопреки предварительным сообщениям о старте в 13.00. Все это время глава киевской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров "готовился к диалогу с Москвой", на встрече с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас.Пользователи сети обратили внимание на то, что диалог длился очень коротко, "по-русски". Однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились. Скорее всего, делегации пришли к согласию по обмену, а дальше решили действовать тактикой малых шагов.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично. А вот полный список украинских требований накануне "слило" в сеть агентство Reuters:♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море;♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;♦ Украину не принуждают к нейтралитету;♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных Киеву иностранных формирований;♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.Другие события дня: Президент, объявленный Россией в розыск. Главное кресло Польши занял Навроцкий. Кто он такой.
https://ukraina.ru/20250602/peregovory-zavershilis-po-russki-razgovor-shel-chut-bolshe-chasa-1063577976.html
https://ukraina.ru/20250602/peregovory-pod-udarom-bespilotnikov-mirovye-smi-o-diversiyakh-vsu-na-territorii-rossii-1063578208.html
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Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии"
17:11 02.06.2025 (обновлено: 17:56 02.06.2025)
Глава украинской делегации, министр обороны этой страны Рустем Умеров рассказал СМИ, что на встрече в Стамбуле удалось договориться с россиянами о новых обменах, которые будут сосредоточены на возвращении молодежи, включая тяжелораненых военных до 25-ти лет. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"
Умеров добавил, что также стороны договорились об обмене телами по формуле "6000 на 6000". Также он добавил, что Москва не согласилась на безусловное прекращение огня и на встречу лидеров государств, а также объявил, что украинская делегация предложила россиянам провести еще одну встречу до конца июня.
Также Умеров отметил, что Киев в течение недели изучит представленный делегацией РФ в Стамбуле меморандум по урегулированию конфликта.
Параллельно британское издание Financial Times
оценило второй раунд переговоров как "розыгрыш картины дипломатии для [президента США
Дональда] Трампа", а также написало, что в нынешней встрече в Стамбуле
не было "никаких крупных прорывов", а только "незначительные шаги, как мы и ожидали".
"Обе делегации не пожали друг другу руки и не сделали никаких предложений, которые могли бы свидетельствовать о прогрессе в отношении какой-либо потенциальной сделки", - говорится в материале издания.
Пользователи сети обратили внимание на то, что Умеров пришел на переговоры в теплой черной рубашке, хотя в Стамбуле еще не лето, но уже относительно тепло. В этот раз министр обороны Украины отказался от военной формы, в которую оделись почти все члены делегации Киева.
Одни комментаторы предположили, что это сигнал к отходу от военной темы переговоров, другие пошутили, что Умеров просто замерз или что-то скрывает. Например, шпаргалки на украинском языке, если вдруг пришлось бы на нем говорить.
Второй раунд переговоров длился чуть больше часа, и начался только в 14.40, вопреки предварительным сообщениям о старте в 13.00. Все это время глава киевской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров
"готовился к диалогу с Москвой", на встрече с главой МИДа Турции
Хаканом Фиданом: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас
.
Пользователи сети обратили внимание на то, что диалог длился очень коротко, "по-русски". Однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились. Скорее всего, делегации пришли к согласию по обмену, а дальше решили действовать тактикой малых шагов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
отметил, что Москва
не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично. А вот полный список украинских требований накануне "слило" в сеть агентство Reuters
:
♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море;
♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";
♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;
♦ Украину не принуждают к нейтралитету;
♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ
, а также по размещению войск дружественных Киеву
иностранных формирований;
♦ Вошедшие в состав РФ
территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.
Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле
состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой
и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин
. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский
, украинскую - министр обороны Рустем Умеров
. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.