Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии" - 02.06.2025 Украина.ру
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Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии"
Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии" - 02.06.2025 Украина.ру
Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии"
Глава украинской делегации, министр обороны этой страны Рустем Умеров рассказал СМИ, что на встрече в Стамбуле удалось договориться с россиянами о новых обменах, которые будут сосредоточены на возвращении молодежи, включая тяжелораненых военных до 25-ти лет. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"
2025-06-02T17:11
2025-06-02T17:56
новости
москва
россия
стамбул
рустем умеров
дмитрий песков
владимир путин
financial times
мид
reuters
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Умеров добавил, что также стороны договорились об обмене телами по формуле "6000 на 6000". Также он добавил, что Москва не согласилась на безусловное прекращение огня и на встречу лидеров государств, а также объявил, что украинская делегация предложила россиянам провести еще одну встречу до конца июня.Также Умеров отметил, что Киев в течение недели изучит представленный делегацией РФ в Стамбуле меморандум по урегулированию конфликта.Параллельно британское издание Financial Times оценило второй раунд переговоров как "розыгрыш картины дипломатии для [президента США Дональда] Трампа", а также написало, что в нынешней встрече в Стамбуле не было "никаких крупных прорывов", а только "незначительные шаги, как мы и ожидали".Пользователи сети обратили внимание на то, что Умеров пришел на переговоры в теплой черной рубашке, хотя в Стамбуле еще не лето, но уже относительно тепло. В этот раз министр обороны Украины отказался от военной формы, в которую оделись почти все члены делегации Киева.Одни комментаторы предположили, что это сигнал к отходу от военной темы переговоров, другие пошутили, что Умеров просто замерз или что-то скрывает. Например, шпаргалки на украинском языке, если вдруг пришлось бы на нем говорить.Второй раунд переговоров длился чуть больше часа, и начался только в 14.40, вопреки предварительным сообщениям о старте в 13.00. Все это время глава киевской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров "готовился к диалогу с Москвой", на встрече с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас.Пользователи сети обратили внимание на то, что диалог длился очень коротко, "по-русски". Однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились. Скорее всего, делегации пришли к согласию по обмену, а дальше решили действовать тактикой малых шагов.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично. А вот полный список украинских требований накануне "слило" в сеть агентство Reuters:♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море;♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;♦ Украину не принуждают к нейтралитету;♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных Киеву иностранных формирований;♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.Другие события дня: Президент, объявленный Россией в розыск. Главное кресло Польши занял Навроцкий. Кто он такой.
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новости, москва, россия, стамбул, рустем умеров, дмитрий песков, владимир путин, financial times, мид, reuters
Новости, Москва, Россия, Стамбул, Рустем Умеров, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Financial Times, МИД, Reuters

Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии"

17:11 02.06.2025 (обновлено: 17:56 02.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Глава украинской делегации, министр обороны этой страны Рустем Умеров рассказал СМИ, что на встрече в Стамбуле удалось договориться с россиянами о новых обменах, которые будут сосредоточены на возвращении молодежи, включая тяжелораненых военных до 25-ти лет. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"
Умеров добавил, что также стороны договорились об обмене телами по формуле "6000 на 6000". Также он добавил, что Москва не согласилась на безусловное прекращение огня и на встречу лидеров государств, а также объявил, что украинская делегация предложила россиянам провести еще одну встречу до конца июня.
Также Умеров отметил, что Киев в течение недели изучит представленный делегацией РФ в Стамбуле меморандум по урегулированию конфликта.
Параллельно британское издание Financial Times оценило второй раунд переговоров как "розыгрыш картины дипломатии для [президента США Дональда] Трампа", а также написало, что в нынешней встрече в Стамбуле не было "никаких крупных прорывов", а только "незначительные шаги, как мы и ожидали".

"Обе делегации не пожали друг другу руки и не сделали никаких предложений, которые могли бы свидетельствовать о прогрессе в отношении какой-либо потенциальной сделки", - говорится в материале издания.

Пользователи сети обратили внимание на то, что Умеров пришел на переговоры в теплой черной рубашке, хотя в Стамбуле еще не лето, но уже относительно тепло. В этот раз министр обороны Украины отказался от военной формы, в которую оделись почти все члены делегации Киева.
Одни комментаторы предположили, что это сигнал к отходу от военной темы переговоров, другие пошутили, что Умеров просто замерз или что-то скрывает. Например, шпаргалки на украинском языке, если вдруг пришлось бы на нем говорить.
© POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
© POOL
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Второй раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров длился чуть больше часа, и начался только в 14.40, вопреки предварительным сообщениям о старте в 13.00. Все это время глава киевской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров "готовился к диалогу с Москвой", на встрече с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас.
Пользователи сети обратили внимание на то, что диалог длился очень коротко, "по-русски". Однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились. Скорее всего, делегации пришли к согласию по обмену, а дальше решили действовать тактикой малых шагов.
Второй раунд переговоров России и Украины
16:11
Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?Источники агентства РИА Новости сообщают, что переговоры России и Украины в турецком Стамбуле завершены. Они продолжались чуть больше часа и шли на русском языке
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично. А вот полный список украинских требований накануне "слило" в сеть агентство Reuters:
♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море;

♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";
♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;

♦ Украину не принуждают к нейтралитету;
♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных Киеву иностранных формирований;
♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.
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Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.
Другие события дня: Президент, объявленный Россией в розыск. Главное кресло Польши занял Навроцкий. Кто он такой.
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