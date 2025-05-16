Зеленский потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия" - 16.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250516/zelenskiy-potreboval-ot-putina-predostavit-svoey-delegatsii-realnye-polnomochiya-1063195193.html
Зеленский потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия"
Зеленский потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия" - 16.05.2025 Украина.ру
Зеленский потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия"
Владимир Зеленский на фоне переговоров Россия-Украина в Стамбуле заявил, что "очевидно, что прибывшая российская делегация очень низкого уровня, в ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России". Также он призвал президента РФ Владимира Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия"
2025-05-16T16:15
2025-05-16T16:21
новости
стамбул
россия
киев
владимир зеленский
владимир мединский
владимир путин
мид
украина.ру
министерство иностранных дел
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062476817_317:35:928:379_1920x0_80_0_0_e9996cb0dfca14e4bb12cd6d596e93d5.jpg
Такие цитаты Зеленского приводят украинские СМИ.Накануне Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ, заявив: "посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений". Реагируя на эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что "о заслуженных людях говорит клоун и неудачник", а также подчеркнула, что "бутафорный Зеленский" не воспользовался в 2022 году шансом сохранить свою страну.Лавров назвал главаря киевского режима жалким человеком, говоря о его "требованиях" про присутствии Путина в Стамбуле, а также напомнил, как в 2022 году Британия запретила Киеву продолжать процесс урегулирования конфликта в Стамбуле.Российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в интервью изданию Украина.ру выразил уверенность, что выбор Стамбула и Мединского в качестве главы делегации РФ войдут в учебники по дипломатии."Не зря эксперты обратили внимание, что украинская делегация чисто политическая, а российская - чисто техническая, потому что сейчас время именно для технических переговоров. И выбор Мединского не случайный. Чем этот выбор, на мой взгляд, хорош? Тем, что Мединский - не профессиональный дипломат, не сотрудник Министерства иностранных дел, не министр иностранных дел. Мединский - помощник президента и от его лица с украинской делегацией в Стамбуле фактически будет говорить президент", - отметил Прокопенко.В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.—Военный эксперт Александр Арутюнов обратил внимание на отсылку к переговорам 2022 года, уточнив, что состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022: Кто приехал в Стамбул и что это значит.При этом Владимир Зеленский долгое время не мог решить, кто именно будет входить в украинскую делегацию, и метался, садиться ли самому за стол переговоров. В итоге главой делегации, представляющей Киев был назначен министр обороны страны Рустем Умеров. Также в состав группы вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква и глава украинского МИД Андрей Сибига.По информации СМИ, после примерно двух часов разговора стороны прервались на паузу, однако после этого появились сообщения, что на этом встреча будет завершена. Также издание Reuters написало, что делегация России по итогам беседы обозначила основное условие для заключения договора о прекращении огня - вывод украинских войск из регионов, вошедших в состав РФ. Киев на это не согласен.Другие подробности о встрече в Стамбуле - в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.
https://ukraina.ru/20250515/zelenskiy-nazval-butaforskoy-delegatsiyu-rf-zakharova-i-lavrov-otvetili-1063152274.html
https://ukraina.ru/20250515/igor-prokopenko-o-peregovorakh-v-stambule-v-kakoy-to-moment-my-mozhem-uznat-o-vstreche-putina-i-1063167764.html
стамбул
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062476817_112:0:1039:695_1920x0_80_0_0_7ad30677d912906ee5c7a03a2dee26e2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, стамбул, россия, киев, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, мид, украина.ру, министерство иностранных дел, переговоры
Новости, Стамбул, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Владимир Путин, МИД, Украина.ру, министерство иностранных дел, переговоры

Зеленский потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия"

16:15 16.05.2025 (обновлено: 16:21 16.05.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский на фоне переговоров Россия-Украина в Стамбуле заявил, что "очевидно, что прибывшая российская делегация очень низкого уровня, в ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России". Также он призвал президента РФ Владимира Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия"
Такие цитаты Зеленского приводят украинские СМИ.
Накануне Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ, заявив: "посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений". Реагируя на эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что "о заслуженных людях говорит клоун и неудачник", а также подчеркнула, что "бутафорный Зеленский" не воспользовался в 2022 году шансом сохранить свою страну.
Лавров назвал главаря киевского режима жалким человеком, говоря о его "требованиях" про присутствии Путина в Стамбуле, а также напомнил, как в 2022 году Британия запретила Киеву продолжать процесс урегулирования конфликта в Стамбуле.
Вчера, 14:36
Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ. Захарова и Лавров ответилиВладимир Зеленский прилетел в Анкару, где встречается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сойдя с трапа самолета, главарь киевского режима заявил, что считает российскую переговорную делегацию во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским "бутафорской". Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"
Российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в интервью изданию Украина.ру выразил уверенность, что выбор Стамбула и Мединского в качестве главы делегации РФ войдут в учебники по дипломатии.
"Не зря эксперты обратили внимание, что украинская делегация чисто политическая, а российская - чисто техническая, потому что сейчас время именно для технических переговоров. И выбор Мединского не случайный. Чем этот выбор, на мой взгляд, хорош? Тем, что Мединский - не профессиональный дипломат, не сотрудник Министерства иностранных дел, не министр иностранных дел. Мединский - помощник президента и от его лица с украинской делегацией в Стамбуле фактически будет говорить президент", - отметил Прокопенко.
Игорь Прокопенко интервью - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Вчера, 21:40
Игорь Прокопенко о переговорах в Стамбуле: В какой-то момент мы можем узнать о встрече Путина и ТрампаВыбор Стамбула как места для проведения переговоров и Владимира Мединского в качестве главы российской делегации не случаен. Этот переговорный процесс точно войдет в наши учебники по дипломатии. Но вряд ли принесет конкретный результат, потому что Умеров и компания приехали с четкой инструкцией ни на что не соглашаться, ничего не подписывать.
В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:
Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),
Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,
Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.—
Военный эксперт Александр Арутюнов обратил внимание на отсылку к переговорам 2022 года, уточнив, что состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022: Кто приехал в Стамбул и что это значит.
При этом Владимир Зеленский долгое время не мог решить, кто именно будет входить в украинскую делегацию, и метался, садиться ли самому за стол переговоров. В итоге главой делегации, представляющей Киев был назначен министр обороны страны Рустем Умеров. Также в состав группы вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква и глава украинского МИД Андрей Сибига.
По информации СМИ, после примерно двух часов разговора стороны прервались на паузу, однако после этого появились сообщения, что на этом встреча будет завершена. Также издание Reuters написало, что делегация России по итогам беседы обозначила основное условие для заключения договора о прекращении огня - вывод украинских войск из регионов, вошедших в состав РФ. Киев на это не согласен.
Другие подробности о встрече в Стамбуле - в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСтамбулРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВладимир ПутинМИДУкраина.руминистерство иностранных делпереговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43.
17:42Игорь Юшков о том, почем американцы держатся за ЗАЭС
17:37ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"
17:11"Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции"
17:10Американская парадигма: Трамп, желая встретиться с Путиным, не дал Украине отказаться от переговоров с РФ
17:00Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин
16:57"Рамзай": вэсэушники сдают "экзамены", атакуя гражданские объекты
16:44Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле
16:41Зеленский позвонил Трампу в окружении своей "свиты"
16:21Фронт ВСУ трескается в Донбассе во время сложных переговоров в Стамбуле – "Фигаро"
16:15Зеленский потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия"
15:49НАТО объявило России танкерную войну. К чему приведет "пиратская дипломатия" Европы?
15:34В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева
15:10Слуга Молоха и личный палач Зеленского. С кем приходится вести переговоры в Стамбуле
14:53Российская делегация запросила прямые переговоры без присутствия делегаций США и Турции
14:19"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным
13:57Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
13:56“Хорошая традиция": Рогов о потере Украиной очередного F-16
13:29"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - Песков
13:14Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа
Лента новостейМолния