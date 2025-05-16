https://ukraina.ru/20250516/zelenskiy-potreboval-ot-putina-predostavit-svoey-delegatsii-realnye-polnomochiya-1063195193.html

Зеленский потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия"

Зеленский потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия" - 16.05.2025 Украина.ру

Зеленский потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия"

Владимир Зеленский на фоне переговоров Россия-Украина в Стамбуле заявил, что "очевидно, что прибывшая российская делегация очень низкого уровня, в ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России". Также он призвал президента РФ Владимира Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия"

2025-05-16T16:15

2025-05-16T16:15

2025-05-16T16:21

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Такие цитаты Зеленского приводят украинские СМИ.Накануне Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ, заявив: "посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений". Реагируя на эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что "о заслуженных людях говорит клоун и неудачник", а также подчеркнула, что "бутафорный Зеленский" не воспользовался в 2022 году шансом сохранить свою страну.Лавров назвал главаря киевского режима жалким человеком, говоря о его "требованиях" про присутствии Путина в Стамбуле, а также напомнил, как в 2022 году Британия запретила Киеву продолжать процесс урегулирования конфликта в Стамбуле.Российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко в интервью изданию Украина.ру выразил уверенность, что выбор Стамбула и Мединского в качестве главы делегации РФ войдут в учебники по дипломатии."Не зря эксперты обратили внимание, что украинская делегация чисто политическая, а российская - чисто техническая, потому что сейчас время именно для технических переговоров. И выбор Мединского не случайный. Чем этот выбор, на мой взгляд, хорош? Тем, что Мединский - не профессиональный дипломат, не сотрудник Министерства иностранных дел, не министр иностранных дел. Мединский - помощник президента и от его лица с украинской делегацией в Стамбуле фактически будет говорить президент", - отметил Прокопенко.В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.—Военный эксперт Александр Арутюнов обратил внимание на отсылку к переговорам 2022 года, уточнив, что состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022: Кто приехал в Стамбул и что это значит.При этом Владимир Зеленский долгое время не мог решить, кто именно будет входить в украинскую делегацию, и метался, садиться ли самому за стол переговоров. В итоге главой делегации, представляющей Киев был назначен министр обороны страны Рустем Умеров. Также в состав группы вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква и глава украинского МИД Андрей Сибига.По информации СМИ, после примерно двух часов разговора стороны прервались на паузу, однако после этого появились сообщения, что на этом встреча будет завершена. Также издание Reuters написало, что делегация России по итогам беседы обозначила основное условие для заключения договора о прекращении огня - вывод украинских войск из регионов, вошедших в состав РФ. Киев на это не согласен.Другие подробности о встрече в Стамбуле - в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.

https://ukraina.ru/20250515/zelenskiy-nazval-butaforskoy-delegatsiyu-rf-zakharova-i-lavrov-otvetili-1063152274.html

https://ukraina.ru/20250515/igor-prokopenko-o-peregovorakh-v-stambule-v-kakoy-to-moment-my-mozhem-uznat-o-vstreche-putina-i-1063167764.html

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