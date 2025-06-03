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Ликвидация заморских "птичек", офицеров ВСУ и немецких "специалистов": фронтовая сводка

Ликвидация заморских "птичек", офицеров ВСУ и немецких "специалистов": фронтовая сводка - 03.06.2025 Украина.ру

Ликвидация заморских "птичек", офицеров ВСУ и немецких "специалистов": фронтовая сводка

Группировка российских войск "Север" освободила Андреевку в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-06-03T12:39

2025-06-03T12:39

2025-06-03T12:45

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Таким образом, российская Армия продолжает продвижение в указанном регионе. В воскресенье, 1 июня, ВС РФ зачистили от нацистов Алексеевку, а 31 мая - сумские Водолаги.Параллельно российские военные паблики сообщают, что ВС РФ также продвигаются на Купянском направлении: подразделения "Запад" работают в районе населенных пунктов Строевка и Бологовка. Противник на этом участке пытается перегруппировать силы.Также уточняется, что российская Армия продвинулась у Часова Яра. В частности, украинский аналитический ресурс Deep State констатировал, что прорыв ВС РФ зафиксирован на двух участках севернее города, где между населенными пунктами Богатырь и Константинополь образовалась угроза окружения украинской группировки.Канал Condottiero также обнародовал информацию о том, что в Сумах российские ударные БПЛА уничтожили автомобиль ВСУ с находившимися в нем высшими офицерами, которые пытались замаскироваться под гражданских. Параллельно телеграм-канал "Военное дело" уточнил, что еще военные ВС РФ нанесли ракетный удар по корпусу зданий СБУ в Сумах.Издание "Московский комсомолец" добавило, что пока не подтвержденной Минобороны информации, также ВС России симметрично ответили на атаки Украины и нанесли удары по авиабазе ВСУ в Житомирской области.Телеграмг-канал "Военное дело" уточнил, что по его информации, вместе с самолетами были ликвидированы и немецкие специалисты, которые трудились на авиабазе, в частности участвовали в сборке данных ракет. Российский военкор Евгений Лисицын добавил, что массированная атака ударных дронов "Герань" накрыла объекты и в других точках глубокого тыла противника."В Одессе - зарево пожаров, город окутан дымом, воздушная тревога не стихает. Помимо Одессы, под удары попали Харьковская, Полтавская и Черниговская области: в населенном пункте Коротич Харьковской области уничтожен крупный склад "Новой Почты", зафиксированы попадания по промышленным объектам в Полтавской и Черниговской областях. Продолжаем методично выжигать логистику и промышленный потенциал Украины. Работаем до полного обнуления возможностей врага!" - уточнил военкор.Другие события дня: Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского летит в США.

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новости, россия, украина, житомирская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, сбу