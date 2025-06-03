Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского - 03.06.2025 Украина.ру
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Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского
Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского - 03.06.2025 Украина.ру
Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского
Стало известно полное содержание российского меморандума по украинскому урегулированию. Соответствующий документ опубликовало агентство РИА Новости
2025-06-03T09:49
2025-06-03T11:47
украина
россия
киев
москва
рустем умеров
владимир мединский
михаил павлив
вооруженные силы украины
упц
reuters
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Основные положения меморандума РФ:♦ международно-правовое признание вхождения Крыма, Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России;♦ провозглашение нейтралитета Украины, ее отказ от вступления в военные союзы, а также безъядерный статус Киева;♦ установление предельной численности ВСУ, запрет на военную деятельность других государств на Украине;♦ взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;♦ обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;♦ снятие экономических санкций, введенных против России;♦ поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений Москвы и Киева;♦ решение вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц;♦ также Москва предложила два варианта прекращения огня: либо вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий, либо пакетная версия с постепенным уходом от милитаризации, начиная с отмены Киевом мобилизации.Ранее полный список украинских требований опубликовало агентство Reuters:♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море;♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;♦ Украину не принуждают к нейтралитету;♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных Киеву иностранных формирований;♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии".Автор издания Украина.ру Михаил Павлив уверен, что Новый раунд переговоров России и Украины – призрак компромисса. Что осталось за кулисами. По его инсайдерской информации, пару дней назад американцы достаточно настойчиво рекомендовали Украине вести себя конструктивно и двигаться по направлению к подписанию документов, "и переговоры продемонстрировали одно очень интересное изменение в концепции урегулирования от Украины" - намек на "готовность обсуждать территориальный вопрос, исходя из положения здесь и сейчас, как говорится, "на земле"".
https://ukraina.ru/20250602/peregovory-zavershilis-po-russki-razgovor-shel-chut-bolshe-chasa-1063577976.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, киев, москва, рустем умеров, владимир мединский, михаил павлив, вооруженные силы украины, упц, reuters, переговоры, эксклюзив
Украина, Россия, Киев, Москва, Рустем Умеров, Владимир Мединский, Михаил Павлив, Вооруженные силы Украины, УПЦ, Reuters, переговоры, Эксклюзив

Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского

09:49 03.06.2025 (обновлено: 11:47 03.06.2025)
 
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Стало известно полное содержание российского меморандума по украинскому урегулированию. Соответствующий документ опубликовало агентство РИА Новости
Основные положения меморандума РФ:
♦ международно-правовое признание вхождения Крыма, Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России;
♦ провозглашение нейтралитета Украины, ее отказ от вступления в военные союзы, а также безъядерный статус Киева;
♦ установление предельной численности ВСУ, запрет на военную деятельность других государств на Украине;
♦ взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;
♦ обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;
♦ снятие экономических санкций, введенных против России;
♦ поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений Москвы и Киева;
♦ решение вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц;
♦ также Москва предложила два варианта прекращения огня: либо вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий, либо пакетная версия с постепенным уходом от милитаризации, начиная с отмены Киевом мобилизации.
Ранее полный список украинских требований опубликовало агентство Reuters:
♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море;

♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";
♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;

♦ Украину не принуждают к нейтралитету;
♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных Киеву иностранных формирований;
♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.
Второй раунд переговоров России и Украины
Вчера, 16:11
Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?Источники агентства РИА Новости сообщают, что переговоры России и Украины в турецком Стамбуле завершены. Они продолжались чуть больше часа и шли на русском языке
В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).
Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии".
Автор издания Украина.ру Михаил Павлив уверен, что Новый раунд переговоров России и Украины – призрак компромисса. Что осталось за кулисами. По его инсайдерской информации, пару дней назад американцы достаточно настойчиво рекомендовали Украине вести себя конструктивно и двигаться по направлению к подписанию документов, "и переговоры продемонстрировали одно очень интересное изменение в концепции урегулирования от Украины" - намек на "готовность обсуждать территориальный вопрос, исходя из положения здесь и сейчас, как говорится, "на земле"".
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УкраинаРоссияКиевМоскваРустем УмеровВладимир МединскийМихаил ПавливВооруженные силы УкраиныУПЦReutersпереговорыЭксклюзив
 
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