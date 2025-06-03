https://ukraina.ru/20250603/kvazi-antonimy-chem-rossiyskiy-memorandum-otlichaetsya-ot-ukrainskogo-1063590811.html

Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского

Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского - 03.06.2025 Украина.ру

Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского

Стало известно полное содержание российского меморандума по украинскому урегулированию. Соответствующий документ опубликовало агентство РИА Новости

2025-06-03T09:49

2025-06-03T09:49

2025-06-03T11:47

украина

россия

киев

москва

рустем умеров

владимир мединский

михаил павлив

вооруженные силы украины

упц

reuters

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Основные положения меморандума РФ:♦ международно-правовое признание вхождения Крыма, Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России;♦ провозглашение нейтралитета Украины, ее отказ от вступления в военные союзы, а также безъядерный статус Киева;♦ установление предельной численности ВСУ, запрет на военную деятельность других государств на Украине;♦ взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;♦ обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;♦ снятие экономических санкций, введенных против России;♦ поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений Москвы и Киева;♦ решение вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц;♦ также Москва предложила два варианта прекращения огня: либо вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий, либо пакетная версия с постепенным уходом от милитаризации, начиная с отмены Киевом мобилизации.Ранее полный список украинских требований опубликовало агентство Reuters:♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море;♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;♦ Украину не принуждают к нейтралитету;♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных Киеву иностранных формирований;♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии".Автор издания Украина.ру Михаил Павлив уверен, что Новый раунд переговоров России и Украины – призрак компромисса. Что осталось за кулисами. По его инсайдерской информации, пару дней назад американцы достаточно настойчиво рекомендовали Украине вести себя конструктивно и двигаться по направлению к подписанию документов, "и переговоры продемонстрировали одно очень интересное изменение в концепции урегулирования от Украины" - намек на "готовность обсуждать территориальный вопрос, исходя из положения здесь и сейчас, как говорится, "на земле"".

https://ukraina.ru/20250602/peregovory-zavershilis-po-russki-razgovor-shel-chut-bolshe-chasa-1063577976.html

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украина, россия, киев, москва, рустем умеров, владимир мединский, михаил павлив, вооруженные силы украины, упц, reuters, переговоры, эксклюзив