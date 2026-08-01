https://ukraina.ru/20260801/v-kharkove-porazili-azs-v-nikolaeve-razdayutsya-vzryvy-novosti-svo-1082066617.html

В Харькове поразили АЗС, в Николаеве раздаются взрывы. Новости СВО

В Харькове поразили АЗС, в Николаеве раздаются взрывы. Новости СВО - 01.08.2026 Украина.ру

В Харькове поразили АЗС, в Николаеве раздаются взрывы. Новости СВО

В Харькове нанесён удар по автозаправочной станции в Шевченковском районе, заявил мэр города, в это же время взрывы раздаются в Николаеве. Об этом и других военных новостях 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-08-01T19:53

2026-08-01T19:53

2026-08-01T19:53

сво

спецоперация

россия

николаев

харьков

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/09/1081251737_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fcad00a2c1140596dca4193fca95232c.jpg

🟥 Появились кадры нанесения комбинированного удара ВС РФ по мосту у населённого пункта Затока в Одесской области. На кадрах зафиксировано обрушение пролёта северной части моста. Телеграм-канал "Изнанка" пишет, что поражена и электроподстанция в районе моста;🟥 В Анапе включена сирена воздушной тревоги, сообщили в мэрии города. Сохраняется угроза атаки БПЛА;🟥 Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак беспилотников ВСУ, заявили в оперштабе региона;🟥 Дрон ВСУ атаковал ехавших на вызов пожарных в ДНР, пострадал водитель.1 августа Минобороны РФ сообщило, что в течение дня российские войска продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, которые используются в интересах ВСУ. Подробнее в материале Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и НиколаевеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСпор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

николаев

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, николаев, харьков, украина.ру, вооруженные силы украины