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В Харькове поразили АЗС, в Николаеве раздаются взрывы. Новости СВО
В Харькове поразили АЗС, в Николаеве раздаются взрывы. Новости СВО - 01.08.2026 Украина.ру
В Харькове поразили АЗС, в Николаеве раздаются взрывы. Новости СВО
В Харькове нанесён удар по автозаправочной станции в Шевченковском районе, заявил мэр города, в это же время взрывы раздаются в Николаеве. Об этом и других военных новостях 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-01T19:53
2026-08-01T19:53
2026-08-01T19:53
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🟥 Появились кадры нанесения комбинированного удара ВС РФ по мосту у населённого пункта Затока в Одесской области. На кадрах зафиксировано обрушение пролёта северной части моста. Телеграм-канал "Изнанка" пишет, что поражена и электроподстанция в районе моста;🟥 В Анапе включена сирена воздушной тревоги, сообщили в мэрии города. Сохраняется угроза атаки БПЛА;🟥 Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак беспилотников ВСУ, заявили в оперштабе региона;🟥 Дрон ВСУ атаковал ехавших на вызов пожарных в ДНР, пострадал водитель.1 августа Минобороны РФ сообщило, что в течение дня российские войска продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, которые используются в интересах ВСУ. Подробнее в материале Удары по портам и судам: Минобороны РФ отчиталось о поражении объектов в Одессе и НиколаевеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСпор из-за Сеуты, атака в Брянской области. Итоги 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, николаев, харьков, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Николаев, Харьков, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
В Харькове поразили АЗС, в Николаеве раздаются взрывы. Новости СВО
В Харькове нанесён удар по автозаправочной станции в Шевченковском районе, заявил мэр города, в это же время взрывы раздаются в Николаеве. Об этом и других военных новостях 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру