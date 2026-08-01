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Politico: США передают Европе управление военной помощью Украине
Politico: США передают Европе управление военной помощью Украине - 01.08.2026 Украина.ру
Politico: США передают Европе управление военной помощью Украине
Соединённые Штаты откажутся от руководства группой НАТО, координирующей военную помощь Украине из Висбадена. Об этом сообщает Politico
2026-08-01T15:17
2026-08-01T15:17
2026-08-01T15:17
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Американские военные передадут контроль над группой Security Assistance Group — Ukraine (SAG‑U), которая базируется в немецком Висбадене и координирует поставки оружия, обучение украинских военных и логистику. Как пишет Politico, в течение года руководство перейдёт к одной из европейских стран НАТО, а США останутся в структуре в качестве заместителя.В Пентагоне заявили, что SAG‑U изначально создавалась как временная структура, а передача полномочий — часть курса на перераспределение нагрузки внутри альянса и новой оборонной стратегии Вашингтона.Украинский источник издания отметил, что у решения есть плюсы — снижение рисков из-за политической нестабильности в США и упрощение логистики. Однако в Европе никто не сможет заменить американскую спутниковую разведку, наведение на цели и тяжёлую транспортную авиацию. Также есть опасения, что бюрократические процедуры НАТО могут замедлить поставки. Ранее Вашингтон уже изменил подход к поставкам средств ПВО, решив производить ракеты Patriot в Польше, а не на Украине, исходя из соображений безопасности и логистики.В конце июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF FM заявил, что Варшава заинтересована в размещении на своей территории производства ракет для ЗРК Patriot с участием Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина, politico, новости, сша, европа, пентагон, нато
Украина, Politico, Новости, США, Европа, Пентагон, НАТО
Politico: США передают Европе управление военной помощью Украине
Соединённые Штаты откажутся от руководства группой НАТО, координирующей военную помощь Украине из Висбадена. Об этом сообщает Politico
Американские военные передадут контроль над группой Security Assistance Group — Ukraine (SAG‑U), которая базируется в немецком Висбадене и координирует поставки оружия, обучение украинских военных и логистику. Как пишет Politico, в течение года руководство перейдёт к одной из европейских стран НАТО, а США останутся в структуре в качестве заместителя.
В Пентагоне заявили, что SAG‑U изначально создавалась как временная структура, а передача полномочий — часть курса на перераспределение нагрузки внутри альянса и новой оборонной стратегии Вашингтона.
Украинский источник издания отметил, что у решения есть плюсы — снижение рисков из-за политической нестабильности в США и упрощение логистики. Однако в Европе никто не сможет заменить американскую спутниковую разведку, наведение на цели и тяжёлую транспортную авиацию. Также есть опасения, что бюрократические процедуры НАТО могут замедлить поставки.
Ранее Вашингтон уже изменил подход к поставкам средств ПВО, решив производить ракеты Patriot в Польше, а не на Украине, исходя из соображений безопасности и логистики.
В конце июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF FM заявил, что Варшава заинтересована в размещении на своей территории производства ракет для ЗРК Patriot с участием Украины.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру