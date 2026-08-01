Politico: США передают Европе управление военной помощью Украине - 01.08.2026 Украина.ру
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Politico: США передают Европе управление военной помощью Украине
Politico: США передают Европе управление военной помощью Украине - 01.08.2026 Украина.ру
Politico: США передают Европе управление военной помощью Украине
Соединённые Штаты откажутся от руководства группой НАТО, координирующей военную помощь Украине из Висбадена. Об этом сообщает Politico
2026-08-01T15:17
2026-08-01T15:17
украина
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новости
сша
европа
пентагон
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Американские военные передадут контроль над группой Security Assistance Group — Ukraine (SAG‑U), которая базируется в немецком Висбадене и координирует поставки оружия, обучение украинских военных и логистику. Как пишет Politico, в течение года руководство перейдёт к одной из европейских стран НАТО, а США останутся в структуре в качестве заместителя.В Пентагоне заявили, что SAG‑U изначально создавалась как временная структура, а передача полномочий — часть курса на перераспределение нагрузки внутри альянса и новой оборонной стратегии Вашингтона.Украинский источник издания отметил, что у решения есть плюсы — снижение рисков из-за политической нестабильности в США и упрощение логистики. Однако в Европе никто не сможет заменить американскую спутниковую разведку, наведение на цели и тяжёлую транспортную авиацию. Также есть опасения, что бюрократические процедуры НАТО могут замедлить поставки. Ранее Вашингтон уже изменил подход к поставкам средств ПВО, решив производить ракеты Patriot в Польше, а не на Украине, исходя из соображений безопасности и логистики.В конце июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF FM заявил, что Варшава заинтересована в размещении на своей территории производства ракет для ЗРК Patriot с участием Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина, politico, новости, сша, европа, пентагон, нато
Украина, Politico, Новости, США, Европа, Пентагон, НАТО

Politico: США передают Европе управление военной помощью Украине

15:17 01.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Соединённые Штаты откажутся от руководства группой НАТО, координирующей военную помощь Украине из Висбадена. Об этом сообщает Politico
Американские военные передадут контроль над группой Security Assistance Group — Ukraine (SAG‑U), которая базируется в немецком Висбадене и координирует поставки оружия, обучение украинских военных и логистику. Как пишет Politico, в течение года руководство перейдёт к одной из европейских стран НАТО, а США останутся в структуре в качестве заместителя.
В Пентагоне заявили, что SAG‑U изначально создавалась как временная структура, а передача полномочий — часть курса на перераспределение нагрузки внутри альянса и новой оборонной стратегии Вашингтона.
Украинский источник издания отметил, что у решения есть плюсы — снижение рисков из-за политической нестабильности в США и упрощение логистики. Однако в Европе никто не сможет заменить американскую спутниковую разведку, наведение на цели и тяжёлую транспортную авиацию. Также есть опасения, что бюрократические процедуры НАТО могут замедлить поставки.
Ранее Вашингтон уже изменил подход к поставкам средств ПВО, решив производить ракеты Patriot в Польше, а не на Украине, исходя из соображений безопасности и логистики.
В конце июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF FM заявил, что Варшава заинтересована в размещении на своей территории производства ракет для ЗРК Patriot с участием Украины.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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